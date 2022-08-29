https://ria.ru/20220829/dagestan-1812917251.html

В Дагестане водителя наказали за провоз пассажира на крыше автомобиля

В Дагестане водителя наказали за провоз пассажира на крыше автомобиля - РИА Новости, 29.08.2022

В Дагестане водителя наказали за провоз пассажира на крыше автомобиля

Полиция Дагестана привлекла к ответственности водителя автомобиля и пассажира, передвигавшегося на его крыше, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:15

2022-08-29T15:15

2022-08-29T15:23

происшествия

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россия

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МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Полиция Дагестана привлекла к ответственности водителя автомобиля и пассажира, передвигавшегося на его крыше, сообщает пресс-служба МВД региона."В сетевом медиапространстве сотрудниками управления Госавтоинспекции МВД по РД выявлен видеоролик, на котором запечатлен факт перевозки пассажира на крыше автомобиля "ВАЗ-21061". Сотрудниками ГИБДД МВД по РД установлены водитель и пассажир транспортного средства — 20-летние жители Буйнакского района", - говорится в сообщении.На видеоролике, опубликованном правоохранителями, водитель рассказывает, что "ехал домой в село, на задних сидениях не было места, из-за этого решил посадить его [пассажира] наверх".По информации ведомства, в отношении водителя составлены протоколы по ст. 12.6, ч. 2 ст. 12.23 и ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности, перевозка людей вне кабины автомобиля и управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке).В отношении пассажира составлен административный материал по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение пассажиром транспортного средства ПДД).

https://ria.ru/20211024/saratov-1756039594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, россия, гибдд мвд рф