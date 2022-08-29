15:15 29.08.2022 (обновлено: 15:23 29.08.2022)
В Дагестане водителя наказали за провоз пассажира на крыше автомобиля
В Дагестане наказали водителя автомобиля и пассажира, ехавшего на его крыше
МАХАЧКАЛА, 29 авг - РИА Новости. Полиция Дагестана привлекла к ответственности водителя автомобиля и пассажира, передвигавшегося на его крыше, сообщает пресс-служба МВД региона.
"В сетевом медиапространстве сотрудниками управления Госавтоинспекции МВД по РД выявлен видеоролик, на котором запечатлен факт перевозки пассажира на крыше автомобиля "ВАЗ-21061". Сотрудниками ГИБДД МВД по РД установлены водитель и пассажир транспортного средства — 20-летние жители Буйнакского района", - говорится в сообщении.
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На видеоролике, опубликованном правоохранителями, водитель рассказывает, что "ехал домой в село, на задних сидениях не было места, из-за этого решил посадить его [пассажира] наверх".
По информации ведомства, в отношении водителя составлены протоколы по ст. 12.6, ч. 2 ст. 12.23 и ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (Управление транспортным средством с непристегнутым ремнем безопасности, перевозка людей вне кабины автомобиля и управление транспортным средством, не зарегистрированном в установленном порядке).
В отношении пассажира составлен административный материал по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ (нарушение пассажиром транспортного средства ПДД).
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