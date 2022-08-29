https://ria.ru/20220829/co2-1812956445.html

Польский производитель напитков остановил производство из-за дефицита CO2

Польский производитель напитков остановил производство из-за дефицита CO2 - РИА Новости, 29.08.2022

Польский производитель напитков остановил производство из-за дефицита CO2

Крупнейший польский производитель безалкогольных напитков Ambra сообщил об остановке производства из-за дефицита углекислого газа. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:05

2022-08-29T17:05

2022-08-29T17:53

экономика

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ВАРШАВА, 23 авг — РИА Новости. Крупнейший польский производитель безалкогольных напитков Ambra сообщил об остановке производства из-за дефицита углекислого газа.Компании принадлежат такие популярные в стране бренды, как Cin&Cin, Dorato, Fresco, Piccolo.Сейчас Ambra отгружает клиентам ранее произведенную продукцию, которой хватит на несколько недель."Однако в случае продления дефицита углекислого газа эти запасы истощатся и их продажа может быть приостановлена", — уточняется в сообщении.В Ambra также заявили, что ищут альтернативные источники углекислого газа и вносят изменения в производственные процессы, чтобы снизить потребление СО2.Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида из-за резкого подорожания природного газа. Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства — углекислого газа, который используют в молочной и мясной промышленности.В понедельник ANWIL заявил, что возобновляет производство, несмотря на высокую стоимость газа."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до десяти миллиардов кубометров газа в год по газопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать этот объем с помощью газопровода Baltic Pipe, с норвежского шельфа через Данию.

https://ria.ru/20220828/polsha-1812772193.html

https://ria.ru/20220828/polsha-1812719523.html

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экономика