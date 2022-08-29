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Польский производитель напитков остановил производство из-за дефицита CO2
Польский производитель напитков остановил производство из-за дефицита CO2 - РИА Новости, 29.08.2022
Польский производитель напитков остановил производство из-за дефицита CO2
Крупнейший польский производитель безалкогольных напитков Ambra сообщил об остановке производства из-за дефицита углекислого газа. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:05
2022-08-29T17:05
2022-08-29T17:53
экономика
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ВАРШАВА, 23 авг — РИА Новости. Крупнейший польский производитель безалкогольных напитков Ambra сообщил об остановке производства из-за дефицита углекислого газа.Компании принадлежат такие популярные в стране бренды, как Cin&Cin, Dorato, Fresco, Piccolo.Сейчас Ambra отгружает клиентам ранее произведенную продукцию, которой хватит на несколько недель."Однако в случае продления дефицита углекислого газа эти запасы истощатся и их продажа может быть приостановлена", — уточняется в сообщении.В Ambra также заявили, что ищут альтернативные источники углекислого газа и вносят изменения в производственные процессы, чтобы снизить потребление СО2.Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида из-за резкого подорожания природного газа. Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства — углекислого газа, который используют в молочной и мясной промышленности.В понедельник ANWIL заявил, что возобновляет производство, несмотря на высокую стоимость газа."Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до десяти миллиардов кубометров газа в год по газопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать этот объем с помощью газопровода Baltic Pipe, с норвежского шельфа через Данию.
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экономика
17:05 29.08.2022 (обновлено: 17:53 29.08.2022)
Польский производитель напитков остановил производство из-за дефицита CO2
Польский производитель напитков Ambra остановил производство из-за дефицита CO2
ВАРШАВА, 23 авг — РИА Новости. Крупнейший польский производитель безалкогольных напитков Ambra сообщил об остановке производства из-за дефицита углекислого газа.
Компании принадлежат такие популярные в стране бренды, как Cin&Cin, Dorato, Fresco, Piccolo.
"Углекислый газ необходим в процессе производства газированных безалкогольных напитков. Нынешнее отсутствие углекислого газа привело к тому, что производство этих напитков было остановлено", — говорится в релизе.
Сейчас Ambra отгружает клиентам ранее произведенную продукцию, которой хватит на несколько недель.
"Однако в случае продления дефицита углекислого газа эти запасы истощатся и их продажа может быть приостановлена", — уточняется в сообщении.
В Ambra также заявили, что ищут альтернативные источники углекислого газа и вносят изменения в производственные процессы, чтобы снизить потребление СО2.
Ранее польские производители удобрений Azoty и ANWIL сообщили, что останавливают производство азотных удобрений, капролактама и полиамида из-за резкого подорожания природного газа. Это привело к прекращению поставок побочного продукта производства — углекислого газа, который используют в молочной и мясной промышленности.
В понедельник ANWIL заявил, что возобновляет производство, несмотря на высокую стоимость газа.
"Газпром
" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG
из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России
до десяти миллиардов кубометров газа в год по газопроводу "Ямал — Европа". Власти страны надеются компенсировать этот объем с помощью газопровода Baltic Pipe, с норвежского шельфа через Данию
.