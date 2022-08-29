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ВВС Британии переедут в гражданские аэропорты, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.08.2022
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ВВС Британии переедут в гражданские аэропорты, сообщили СМИ
ВВС Британии переедут в гражданские аэропорты, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.08.2022
ВВС Британии переедут в гражданские аэропорты, сообщили СМИ
Самолеты военно-воздушных сил Великобритании перебазируются в региональные гражданские аэропорты впервые со времен Второй мировой войны в связи с ростом... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:51
2022-08-29T10:51
в мире
великобритания
россия
норфолк (виргиния)
минобороны великобритании
нато
eurofighter typhoon
f-35
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Самолеты военно-воздушных сил Великобритании перебазируются в региональные гражданские аэропорты впервые со времен Второй мировой войны в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией, сообщает газета Daily Express."Региональные аэропорты готовятся к приему боевых самолетов впервые со времен Второй мировой войны на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией", - говорится в сообщении.Как пишет издание, в ходе испытаний в сентябре истребители Eurofighter Typhoon и F-35, базирующиеся в графствах Норфолк и Линкольншир и Шотландии, будут разделены на небольшие группы и размещены на окраинах ряда региональных аэропортов, имеющих взлетно-посадочные полосы, способные их принять.Сообщается, что цель перебазирования состоит в том, чтобы гарантировать, что элементы сил быстрого реагирования ВВС Великобритании выдержат прямые атаки на свои базы.Как отмечается, служащие минобороны Великобритании несколько раз за последний год посещали региональные гражданские аэропорты, чтобы выяснить, сколько самолетов и резервных мощностей, а также наземных экипажей можно разместить на них в чрезвычайной ситуации.Сообщается, что перебазирование боевых самолетов будет проходить в рамках концепции Agile Combat Employment (ACE), направленной на то, чтобы позволить королевским ВВС действовать из большего числа мест базирования, обеспечивая тем самым большую гибкость и надежность.Как отмечается, данная концепция разрабатывалась более года и в первую очередь предназначалась для использования в потенциальных горячих точках по всему миру, таких как Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток или восточные фланги НАТО в Европе. Однако, как пишет издание, после начала РФ специальной военной операции на Украине программа ACE была ускорена и распространена на всю территорию Великобритании.
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в мире, великобритания, россия, норфолк (виргиния), минобороны великобритании, нато, eurofighter typhoon, f-35
В мире, Великобритания, Россия, Норфолк (Виргиния), Минобороны Великобритании, НАТО, Eurofighter Typhoon, F-35
10:51 29.08.2022
 
ВВС Британии переедут в гражданские аэропорты, сообщили СМИ

Daily Express: ВВС Британии переедут в гражданские аэропорты из-за отношений с Россией

© Фото : MoD / Crown copyright 2018Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : MoD / Crown copyright 2018
Истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Самолеты военно-воздушных сил Великобритании перебазируются в региональные гражданские аэропорты впервые со времен Второй мировой войны в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией, сообщает газета Daily Express.
"Региональные аэропорты готовятся к приему боевых самолетов впервые со времен Второй мировой войны на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией", - говорится в сообщении.
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Как пишет издание, в ходе испытаний в сентябре истребители Eurofighter Typhoon и F-35, базирующиеся в графствах Норфолк и Линкольншир и Шотландии, будут разделены на небольшие группы и размещены на окраинах ряда региональных аэропортов, имеющих взлетно-посадочные полосы, способные их принять.
Сообщается, что цель перебазирования состоит в том, чтобы гарантировать, что элементы сил быстрого реагирования ВВС Великобритании выдержат прямые атаки на свои базы.
Как отмечается, служащие минобороны Великобритании несколько раз за последний год посещали региональные гражданские аэропорты, чтобы выяснить, сколько самолетов и резервных мощностей, а также наземных экипажей можно разместить на них в чрезвычайной ситуации.
Сообщается, что перебазирование боевых самолетов будет проходить в рамках концепции Agile Combat Employment (ACE), направленной на то, чтобы позволить королевским ВВС действовать из большего числа мест базирования, обеспечивая тем самым большую гибкость и надежность.
Как отмечается, данная концепция разрабатывалась более года и в первую очередь предназначалась для использования в потенциальных горячих точках по всему миру, таких как Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток или восточные фланги НАТО в Европе. Однако, как пишет издание, после начала РФ специальной военной операции на Украине программа ACE была ускорена и распространена на всю территорию Великобритании.
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