https://ria.ru/20220829/britaniya-1812819293.html

ВВС Британии переедут в гражданские аэропорты, сообщили СМИ

ВВС Британии переедут в гражданские аэропорты, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.08.2022

ВВС Британии переедут в гражданские аэропорты, сообщили СМИ

Самолеты военно-воздушных сил Великобритании перебазируются в региональные гражданские аэропорты впервые со времен Второй мировой войны в связи с ростом... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:51

2022-08-29T10:51

2022-08-29T10:51

в мире

великобритания

россия

норфолк (виргиния)

минобороны великобритании

нато

eurofighter typhoon

f-35

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Самолеты военно-воздушных сил Великобритании перебазируются в региональные гражданские аэропорты впервые со времен Второй мировой войны в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией, сообщает газета Daily Express."Региональные аэропорты готовятся к приему боевых самолетов впервые со времен Второй мировой войны на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией", - говорится в сообщении.Как пишет издание, в ходе испытаний в сентябре истребители Eurofighter Typhoon и F-35, базирующиеся в графствах Норфолк и Линкольншир и Шотландии, будут разделены на небольшие группы и размещены на окраинах ряда региональных аэропортов, имеющих взлетно-посадочные полосы, способные их принять.Сообщается, что цель перебазирования состоит в том, чтобы гарантировать, что элементы сил быстрого реагирования ВВС Великобритании выдержат прямые атаки на свои базы.Как отмечается, служащие минобороны Великобритании несколько раз за последний год посещали региональные гражданские аэропорты, чтобы выяснить, сколько самолетов и резервных мощностей, а также наземных экипажей можно разместить на них в чрезвычайной ситуации.Сообщается, что перебазирование боевых самолетов будет проходить в рамках концепции Agile Combat Employment (ACE), направленной на то, чтобы позволить королевским ВВС действовать из большего числа мест базирования, обеспечивая тем самым большую гибкость и надежность.Как отмечается, данная концепция разрабатывалась более года и в первую очередь предназначалась для использования в потенциальных горячих точках по всему миру, таких как Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток или восточные фланги НАТО в Европе. Однако, как пишет издание, после начала РФ специальной военной операции на Украине программа ACE была ускорена и распространена на всю территорию Великобритании.

https://ria.ru/20220828/sanktsii-1812767691.html

https://ria.ru/20220828/zapad-1812750915.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, россия, норфолк (виргиния), минобороны великобритании, нато, eurofighter typhoon, f-35