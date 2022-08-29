https://ria.ru/20220829/braziliya-1812886972.html

В Бразилии умер последний индеец племени, не сталкивавшегося с цивилизацией

В Бразилии умер последний индеец племени, не сталкивавшегося с цивилизацией - РИА Новости, 29.08.2022

В Бразилии умер последний индеец племени, не сталкивавшегося с цивилизацией

Последний представитель не имевшего контакта с цивилизацией племени индейцев, который прожил в полном одиночестве как минимум 26 лет, скончался на западе... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:56

2022-08-29T13:56

2022-08-29T17:51

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Последний представитель не имевшего контакта с цивилизацией племени индейцев, который прожил в полном одиночестве как минимум 26 лет, скончался на западе Бразилии, сообщает Национальный фонд индейцев Бразилии (FUNAI).Сообщения об одиноком индейце, проживавшем в дождевом лесу в бразильском штате Рондония, появились в 1996 году. Исследователи и журналисты называли его Человеком из дыры, поскольку на каждой покинутой им стоянке бывали обнаружены глубокие дыры. Его настоящее имя, название племени, к которому он когда-то принадлежал, и его язык остались неизвестными."Тело было найдено в гамаке в его хижине, расположенной на земле коренных народов танару, 23 августа во время обхода специальной мониторинговой группы", - говорится в коммюнике фонда.Как отмечается, в ходе осмотра района не было обнаружено следов присутствия посторонних людей, как и следов борьбы или насилия. Вещи и утварь покойного оставались на своих местах. Его останки будут доставлены в Национальный институт криминалистики в Бразилиа.Предполагается, что все соплеменники Человека из дыры были убиты во время столкновений с владельцами ранчо и лесорубами в 1980-х и 1990-х годах. Предназначение выкопанных им дыр также остается загадкой. Первоначально считалось, что они использовались для ловли животных или для возможности спрятаться. Некоторые наблюдатели предполагают, что речь идет о ямах культового характера.Последняя известная видеозапись, на которой видно, как Человек из дыры рубит дерево инструментом, похожим на топор, была опубликована в 2018 году. На этой записи мужчина в возрасте около 50 лет выглядел здоровым.

https://ria.ru/20200628/1573537120.html

https://ria.ru/20190702/1556088955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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