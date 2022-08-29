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Гиперзвуковой "Брамос" могут создать на рубеже 2027-2028 годов
Гиперзвуковой "Брамос" могут создать на рубеже 2027-2028 годов - РИА Новости, 29.08.2022
Гиперзвуковой "Брамос" могут создать на рубеже 2027-2028 годов
Создание гиперзвуковой ракеты "Брамос" можно ожидать на рубеже 2027-2028 годов, сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:24
2022-08-29T10:24
2022-08-29T11:15
нпо машиностроения
безопасность
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Создание гиперзвуковой ракеты "Брамос" можно ожидать на рубеже 2027-2028 годов, сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны, заместитель генерального директора "НПО Машиностроения" Александр Максичев."Работы идут. Остается еще пять-шесть лет, меняются приоритеты, заказчик и требования", - сказал Максичев."НПО Машиностроения" выступает производителем гиперзвуковых ракет "Циркон".Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нпо машиностроения, безопасность
НПО Машиностроения, Безопасность
10:24 29.08.2022 (обновлено: 11:15 29.08.2022)
Гиперзвуковой "Брамос" могут создать на рубеже 2027-2028 годов
Замглавы "НПО Машиностроения" Максичев: гиперзвуковые "Брамос" могут создать в 2027 году