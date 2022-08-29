https://ria.ru/20220829/bramos-1812812845.html

Гиперзвуковой "Брамос" могут создать на рубеже 2027-2028 годов

Гиперзвуковой "Брамос" могут создать на рубеже 2027-2028 годов - РИА Новости, 29.08.2022

Гиперзвуковой "Брамос" могут создать на рубеже 2027-2028 годов

Создание гиперзвуковой ракеты "Брамос" можно ожидать на рубеже 2027-2028 годов, сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:24

2022-08-29T10:24

2022-08-29T11:15

нпо машиностроения

безопасность

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Создание гиперзвуковой ракеты "Брамос" можно ожидать на рубеже 2027-2028 годов, сообщил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны, заместитель генерального директора "НПО Машиностроения" Александр Максичев."Работы идут. Остается еще пять-шесть лет, меняются приоритеты, заказчик и требования", - сказал Максичев."НПО Машиностроения" выступает производителем гиперзвуковых ракет "Циркон".Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220829/bramos-1812799913.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нпо машиностроения, безопасность