https://ria.ru/20220829/bramos-1812799913.html

"Брамос" надеется заключить контракты на поставку ракет в Азию и Африку

"Брамос" надеется заключить контракты на поставку ракет в Азию и Африку - РИА Новости, 29.08.2022

"Брамос" надеется заключить контракты на поставку ракет в Азию и Африку

Российско-индийское предприятие "Брамос" планирует в ближайшие два-три года заключить контракты на поставку одноименных крылатых ракет в страны Юго-Восточной... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:18

2022-08-29T09:18

2022-08-29T09:18

африка

юго-восточная азия

ближний восток

брамос

в мире

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Российско-индийское предприятие "Брамос" планирует в ближайшие два-три года заключить контракты на поставку одноименных крылатых ракет в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки, заявил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев."Брамос" заключил в 2022 году первый экспортный контракт на поставку ракет - с Филиппинами на сумму 375 миллионов долларов."Брамос" продолжает вести переговоры по заключению контрактов на поставку ракет с потенциальными иностранными заказчиками из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Надеемся, что в ближайшие два-три года мы получим еще несколько контрактов", - сказал Максичев.

https://ria.ru/20220829/rakety-1812781673.html

африка

юго-восточная азия

ближний восток

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Варвара Скокшина

африка, юго-восточная азия, ближний восток, брамос, в мире