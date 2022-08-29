https://ria.ru/20220829/bramos-1812799913.html
"Брамос" надеется заключить контракты на поставку ракет в Азию и Африку
"Брамос" надеется заключить контракты на поставку ракет в Азию и Африку - РИА Новости, 29.08.2022
"Брамос" надеется заключить контракты на поставку ракет в Азию и Африку
Российско-индийское предприятие "Брамос" планирует в ближайшие два-три года заключить контракты на поставку одноименных крылатых ракет в страны Юго-Восточной... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:18
2022-08-29T09:18
2022-08-29T09:18
африка
юго-восточная азия
ближний восток
брамос
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Российско-индийское предприятие "Брамос" планирует в ближайшие два-три года заключить контракты на поставку одноименных крылатых ракет в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки, заявил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев."Брамос" заключил в 2022 году первый экспортный контракт на поставку ракет - с Филиппинами на сумму 375 миллионов долларов."Брамос" продолжает вести переговоры по заключению контрактов на поставку ракет с потенциальными иностранными заказчиками из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Надеемся, что в ближайшие два-три года мы получим еще несколько контрактов", - сказал Максичев.
https://ria.ru/20220829/rakety-1812781673.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, юго-восточная азия, ближний восток, брамос, в мире
Африка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Брамос, В мире
"Брамос" надеется заключить контракты на поставку ракет в Азию и Африку
Содиректор "Брамос" Максичев рассказал о планах по поставкам ракет в Азию и Африку