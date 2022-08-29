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"Брамос" надеется заключить контракты на поставку ракет в Азию и Африку - РИА Новости, 29.08.2022
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"Брамос" надеется заключить контракты на поставку ракет в Азию и Африку
"Брамос" надеется заключить контракты на поставку ракет в Азию и Африку - РИА Новости, 29.08.2022
"Брамос" надеется заключить контракты на поставку ракет в Азию и Африку
Российско-индийское предприятие "Брамос" планирует в ближайшие два-три года заключить контракты на поставку одноименных крылатых ракет в страны Юго-Восточной... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:18
2022-08-29T09:18
африка
юго-восточная азия
ближний восток
брамос
в мире
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Российско-индийское предприятие "Брамос" планирует в ближайшие два-три года заключить контракты на поставку одноименных крылатых ракет в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки, заявил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев."Брамос" заключил в 2022 году первый экспортный контракт на поставку ракет - с Филиппинами на сумму 375 миллионов долларов."Брамос" продолжает вести переговоры по заключению контрактов на поставку ракет с потенциальными иностранными заказчиками из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Надеемся, что в ближайшие два-три года мы получим еще несколько контрактов", - сказал Максичев.
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африка, юго-восточная азия, ближний восток, брамос, в мире
Африка, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Брамос, В мире
09:18 29.08.2022
 
"Брамос" надеется заключить контракты на поставку ракет в Азию и Африку

Содиректор "Брамос" Максичев рассказал о планах по поставкам ракет в Азию и Африку

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд совместного российско-индийского предприятия "БраМос"
Стенд совместного российско-индийского предприятия БраМос - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд совместного российско-индийского предприятия "БраМос". Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Сергей Сафронов. Российско-индийское предприятие "Брамос" планирует в ближайшие два-три года заключить контракты на поставку одноименных крылатых ракет в страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки, заявил в интервью РИА Новости содиректор компании "Брамос" с российской стороны Александр Максичев.
"Брамос" заключил в 2022 году первый экспортный контракт на поставку ракет - с Филиппинами на сумму 375 миллионов долларов.
Продукция предприятия Брамос - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
03:02
Реализация контракта на поставку ракет "Брамос" Филиппинам уже началась
"Брамос" продолжает вести переговоры по заключению контрактов на поставку ракет с потенциальными иностранными заказчиками из стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки. Надеемся, что в ближайшие два-три года мы получим еще несколько контрактов", - сказал Максичев.
 
АфрикаЮго-Восточная АзияБлижний ВостокБрамосВ мире
 
 
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