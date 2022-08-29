https://ria.ru/20220829/boeing-1813006672.html

S7 разрешили вернуть Турции два Boeing 737MAX

S7 разрешили вернуть Турции два Boeing 737MAX - РИА Новости, 29.08.2022

S7 разрешили вернуть Турции два Boeing 737MAX

Авиакомпании S7 разрешили вывезти из России два самолета Boeing 737 MAX, следует из распоряжения правительства. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:49

2022-08-29T19:49

2022-08-29T21:54

россия

турция

s7 airlines

правительство рф

экономика

виталий савельев

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Авиакомпании S7 разрешили вывезти из России два самолета Boeing 737 MAX, следует из распоряжения правительства."Разрешить ООО "Глобус" ("дочка" S7. — Прим. ред.) до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории России в Турецкую республику товаров по перечню согласно приложению", — говорится в документе.В приложении к распоряжению указаны два борта Boeing 737–8 МАХ.Авиакомпания S7 ранее сама обратилась к правительству за разрешением вернуть иностранным лизингодателям два Боинга. Там пояснили, что их нельзя эксплуатировать в России из-за отсутствия сертификата типа воздушного судна.По словам министра транспорта Виталия Савельева, для согласования разрешений на вывоз самолетов создана специальная комиссия.

https://ria.ru/20220701/samolety-1799470223.html

россия

турция

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, турция, s7 airlines, правительство рф, экономика, виталий савельев