Рейтинг@Mail.ru
S7 разрешили вернуть Турции два Boeing 737MAX - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/boeing-1813006672.html
S7 разрешили вернуть Турции два Boeing 737MAX
S7 разрешили вернуть Турции два Boeing 737MAX - РИА Новости, 29.08.2022
S7 разрешили вернуть Турции два Boeing 737MAX
Авиакомпании S7 разрешили вывезти из России два самолета Boeing 737 MAX, следует из распоряжения правительства. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:49
2022-08-29T21:54
россия
турция
s7 airlines
правительство рф
экономика
виталий савельев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/67/1557356793_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ecd742b1da4c4c05685276f8b795c443.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Авиакомпании S7 разрешили вывезти из России два самолета Boeing 737 MAX, следует из распоряжения правительства."Разрешить ООО "Глобус" ("дочка" S7. — Прим. ред.) до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории России в Турецкую республику товаров по перечню согласно приложению", — говорится в документе.В приложении к распоряжению указаны два борта Boeing 737–8 МАХ.Авиакомпания S7 ранее сама обратилась к правительству за разрешением вернуть иностранным лизингодателям два Боинга. Там пояснили, что их нельзя эксплуатировать в России из-за отсутствия сертификата типа воздушного судна.По словам министра транспорта Виталия Савельева, для согласования разрешений на вывоз самолетов создана специальная комиссия.
https://ria.ru/20220701/samolety-1799470223.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155735/67/1557356793_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_fbb4b8a8b94e7d918ad5496cac9966ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, s7 airlines, правительство рф, экономика, виталий савельев
Россия, Турция, S7 Airlines, Правительство РФ, Экономика, Виталий Савельев
19:49 29.08.2022 (обновлено: 21:54 29.08.2022)
 
S7 разрешили вернуть Турции два Boeing 737MAX

Правительство России разрешило S7 вывезти в Турцию два самолета Boeing 737MAX

CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8Самолет авиакомпании S7 Boeing 737
Самолет авиакомпании S7 Boeing 737 - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
CC BY 2.0 / Victor / S7 Airlines / Boeing 737-8Q8
Самолет авиакомпании S7 Boeing 737 . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Авиакомпании S7 разрешили вывезти из России два самолета Boeing 737 MAX, следует из распоряжения правительства.
"Разрешить ООО "Глобус" ("дочка" S7. — Прим. ред.) до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории России в Турецкую республику товаров по перечню согласно приложению", — говорится в документе.
В приложении к распоряжению указаны два борта Boeing 737–8 МАХ.
Авиакомпания S7 ранее сама обратилась к правительству за разрешением вернуть иностранным лизингодателям два Боинга. Там пояснили, что их нельзя эксплуатировать в России из-за отсутствия сертификата типа воздушного судна.
По словам министра транспорта Виталия Савельева, для согласования разрешений на вывоз самолетов создана специальная комиссия.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
1 июля, 09:19
"Ъ": российские авиакомпании попросили разрешения вернуть самолеты за рубеж
 
РоссияТурцияS7 AirlinesПравительство РФЭкономикаВиталий Савельев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала