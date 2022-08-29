https://ria.ru/20220829/boeing-1813006672.html
S7 разрешили вернуть Турции два Boeing 737MAX
S7 разрешили вернуть Турции два Boeing 737MAX - РИА Новости, 29.08.2022
S7 разрешили вернуть Турции два Boeing 737MAX
Авиакомпании S7 разрешили вывезти из России два самолета Boeing 737 MAX, следует из распоряжения правительства. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T19:49
2022-08-29T19:49
2022-08-29T21:54
россия
турция
s7 airlines
правительство рф
экономика
виталий савельев
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Авиакомпании S7 разрешили вывезти из России два самолета Boeing 737 MAX, следует из распоряжения правительства."Разрешить ООО "Глобус" ("дочка" S7. — Прим. ред.) до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории России в Турецкую республику товаров по перечню согласно приложению", — говорится в документе.В приложении к распоряжению указаны два борта Boeing 737–8 МАХ.Авиакомпания S7 ранее сама обратилась к правительству за разрешением вернуть иностранным лизингодателям два Боинга. Там пояснили, что их нельзя эксплуатировать в России из-за отсутствия сертификата типа воздушного судна.По словам министра транспорта Виталия Савельева, для согласования разрешений на вывоз самолетов создана специальная комиссия.
https://ria.ru/20220701/samolety-1799470223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, s7 airlines, правительство рф, экономика, виталий савельев
Россия, Турция, S7 Airlines, Правительство РФ, Экономика, Виталий Савельев
19:49 29.08.2022 (обновлено: 21:54 29.08.2022)
S7 разрешили вернуть Турции два Boeing 737MAX
Правительство России разрешило S7 вывезти в Турцию два самолета Boeing 737MAX