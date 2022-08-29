https://ria.ru/20220829/blagodatnoe-1812796926.html

Минобороны показало освобождение села Благодатное в Николаевской области

Минобороны показало освобождение села Благодатное в Николаевской области - РИА Новости, 29.08.2022

Минобороны показало освобождение села Благодатное в Николаевской области

Минобороны России опубликовало кадры штурма отрядами Воздушно-десантных войск села Благодатное в Николаевской области. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:00

2022-08-29T09:00

2022-08-29T09:43

специальная военная операция на украине

россия

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владимир путин

луганская народная республика

украина

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры штурма отрядами Воздушно-десантных войск села Благодатное в Николаевской области.В ролике показано, как военные ведут огонь по позициям украинских боевиков в населенном пункте из минометов, гранатометов и пулеметов. Затем демонстрируется заход в Благодатное штурмовых групп при поддержке танков."Противник оказал ожесточенное сопротивление, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп, смелости и отваги наших десантников населенный пункт был взят в кратчайшие сроки", — сообщили в Минобороны.Как отметил один из военнослужащих, в населенный пункт зашли несколько штурмовых отрядов, их с флагов прикрывали несколько рот."Улица за улицей происходила зачистка данного населенного пункта. Здание за зданием. Работа была кропотливая. Поставленная задача была выполнена", — сказал он.Военнослужащий уточнил, что штурму села предшествовала артподготовка и удары авиации.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220828/donbass-1812660156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, владимир путин, луганская народная республика, украина