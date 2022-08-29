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Ученые объяснили, как продлить молодость девушек

Ученые объяснили, как продлить молодость девушек - РИА Новости, 29.08.2022

Ученые объяснили, как продлить молодость девушек

Ученые БФУ им. И. Канта в составе российского научного коллектива показали, что 150 минут физической активности в неделю могут изменять биологический возраст... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:00

2022-08-29T09:00

2022-08-29T09:43

наука

балтийский федеральный университет

навигатор абитуриента

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Ученые БФУ им. И. Канта в составе российского научного коллектива показали, что 150 минут физической активности в неделю могут изменять биологический возраст человека на несколько лет. Авторы исследования считают, что полученные ими данные могут позволить повысить качество жизни девушек студенческого возраста, избежать будущих соматических заболеваний и существенно повысить их репродуктивную функцию, сообщает пресс-служба вуза.По словам одного из авторов исследования Антона Ворожейкина, лица одного паспортного возраста могут существенно отличаться друг от друга, по функциональным возможностям организма, физической и умственной работоспособности, психоэмоциональному статусу, восприимчивости к инфекциям и наличию соматических болезней.В идеальных условиях паспортный возраст должен совпадать с биологическим возрастом. Если биологический превышает паспортный, можно предполагать, что этот человек имеет признаки преждевременного старения организма. Если биологический возраст отстает от паспортного, это свидетельствует о большей продолжительности предстоящей жизни.Как сообщают ученые Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ им. И. Канта), большинство исследований о соотношении биологического возраста, физической активности и компонентного состава тела ранее проводилось на людях среднего и пожилого возраста.Российский научный коллектив под руководством профессора Иркутского национального исследовательского технического университета Михаила Колокольцева, при участии исследователей Балтийского Федерального Университета имени И. Канта, обследовал более 500 студенток 18-19 лет.Биологический возраст и коэффициент скорости старения девушек определялся по методу Gorelkin, Pinkhasov. Компонентный состав тела – методике J. Matiegka. Для изучения объема недельной физической активности девушек было проведено анкетирование с использованием опросника International physical activity questionnaire, IPAQ-SF.Было установлено, что 74,4 процента девушек с физической активностью более 150 минут в неделю имеют замедленный тип скорости старения организма. У них наибольшее (41,7 процента) содержание мышечной массы и наименьшее (12,3 процента) содержание жировой массы тела, а их биологический возраст в среднем на 1,7 года меньше паспортного.По словам Антона Ворожейкина, независимо от скорости старения биологический возраст девушек, ведущих физически активный образ жизни будет достоверно ниже возраста паспортного.Выбор объекта исследования – девушки 18-19 лет – авторы работы объяснили тем, что студентки, помимо реализации социальной функции – получения образования, должны быть готовы к выполнению репродуктивной функции, что напрямую зависит от уровня и гармоничности физического развития.Авторы работы также сообщают, что по завершению проекта будет разработан ряд рекомендаций, направленных на улучшение физического развития девушек студенческого возраста, отельные пункты которых планируется закрепить в законодательных актах регламентирующих образовательную деятельность.

https://ria.ru/20210426/starenie-1729636888.html

https://ria.ru/20210425/molodost-1729814482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, открытия - риа наука, общество, молодость, здоровье - общество