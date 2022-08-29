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Ученые объяснили, как продлить молодость девушек - РИА Новости, 29.08.2022
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Наука
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Ученые объяснили, как продлить молодость девушек
Ученые объяснили, как продлить молодость девушек - РИА Новости, 29.08.2022
Ученые объяснили, как продлить молодость девушек
Ученые БФУ им. И. Канта в составе российского научного коллектива показали, что 150 минут физической активности в неделю могут изменять биологический возраст... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:00
2022-08-29T09:43
наука
балтийский федеральный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
открытия - риа наука
общество
молодость
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Ученые БФУ им. И. Канта в составе российского научного коллектива показали, что 150 минут физической активности в неделю могут изменять биологический возраст человека на несколько лет. Авторы исследования считают, что полученные ими данные могут позволить повысить качество жизни девушек студенческого возраста, избежать будущих соматических заболеваний и существенно повысить их репродуктивную функцию, сообщает пресс-служба вуза.По словам одного из авторов исследования Антона Ворожейкина, лица одного паспортного возраста могут существенно отличаться друг от друга, по функциональным возможностям организма, физической и умственной работоспособности, психоэмоциональному статусу, восприимчивости к инфекциям и наличию соматических болезней.В идеальных условиях паспортный возраст должен совпадать с биологическим возрастом. Если биологический превышает паспортный, можно предполагать, что этот человек имеет признаки преждевременного старения организма. Если биологический возраст отстает от паспортного, это свидетельствует о большей продолжительности предстоящей жизни.Как сообщают ученые Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ им. И. Канта), большинство исследований о соотношении биологического возраста, физической активности и компонентного состава тела ранее проводилось на людях среднего и пожилого возраста.Российский научный коллектив под руководством профессора Иркутского национального исследовательского технического университета Михаила Колокольцева, при участии исследователей Балтийского Федерального Университета имени И. Канта, обследовал более 500 студенток 18-19 лет.Биологический возраст и коэффициент скорости старения девушек определялся по методу Gorelkin, Pinkhasov. Компонентный состав тела – методике J. Matiegka. Для изучения объема недельной физической активности девушек было проведено анкетирование с использованием опросника International physical activity questionnaire, IPAQ-SF.Было установлено, что 74,4 процента девушек с физической активностью более 150 минут в неделю имеют замедленный тип скорости старения организма. У них наибольшее (41,7 процента) содержание мышечной массы и наименьшее (12,3 процента) содержание жировой массы тела, а их биологический возраст в среднем на 1,7 года меньше паспортного.По словам Антона Ворожейкина, независимо от скорости старения биологический возраст девушек, ведущих физически активный образ жизни будет достоверно ниже возраста паспортного.Выбор объекта исследования – девушки 18-19 лет – авторы работы объяснили тем, что студентки, помимо реализации социальной функции – получения образования, должны быть готовы к выполнению репродуктивной функции, что напрямую зависит от уровня и гармоничности физического развития.Авторы работы также сообщают, что по завершению проекта будет разработан ряд рекомендаций, направленных на улучшение физического развития девушек студенческого возраста, отельные пункты которых планируется закрепить в законодательных актах регламентирующих образовательную деятельность.
https://ria.ru/20210426/starenie-1729636888.html
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балтийский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, открытия - риа наука, общество, молодость, здоровье - общество
Наука, Балтийский федеральный университет, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Открытия - РИА Наука, Общество, молодость, Здоровье - Общество
09:00 29.08.2022 (обновлено: 09:43 29.08.2022)
 

Ученые объяснили, как продлить молодость девушек

© Фото : DrobotdeanМолодая девушка спортсменка
Молодая девушка спортсменка - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Drobotdean
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Ученые БФУ им. И. Канта в составе российского научного коллектива показали, что 150 минут физической активности в неделю могут изменять биологический возраст человека на несколько лет. Авторы исследования считают, что полученные ими данные могут позволить повысить качество жизни девушек студенческого возраста, избежать будущих соматических заболеваний и существенно повысить их репродуктивную функцию, сообщает пресс-служба вуза.
По словам одного из авторов исследования Антона Ворожейкина, лица одного паспортного возраста могут существенно отличаться друг от друга, по функциональным возможностям организма, физической и умственной работоспособности, психоэмоциональному статусу, восприимчивости к инфекциям и наличию соматических болезней.
В идеальных условиях паспортный возраст должен совпадать с биологическим возрастом. Если биологический превышает паспортный, можно предполагать, что этот человек имеет признаки преждевременного старения организма. Если биологический возраст отстает от паспортного, это свидетельствует о большей продолжительности предстоящей жизни.
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Как сообщают ученые Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ им. И. Канта), большинство исследований о соотношении биологического возраста, физической активности и компонентного состава тела ранее проводилось на людях среднего и пожилого возраста.
Российский научный коллектив под руководством профессора Иркутского национального исследовательского технического университета Михаила Колокольцева, при участии исследователей Балтийского Федерального Университета имени И. Канта, обследовал более 500 студенток 18-19 лет.
Биологический возраст и коэффициент скорости старения девушек определялся по методу Gorelkin, Pinkhasov. Компонентный состав тела – методике J. Matiegka. Для изучения объема недельной физической активности девушек было проведено анкетирование с использованием опросника International physical activity questionnaire, IPAQ-SF.
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Было установлено, что 74,4 процента девушек с физической активностью более 150 минут в неделю имеют замедленный тип скорости старения организма. У них наибольшее (41,7 процента) содержание мышечной массы и наименьшее (12,3 процента) содержание жировой массы тела, а их биологический возраст в среднем на 1,7 года меньше паспортного.
По словам Антона Ворожейкина, независимо от скорости старения биологический возраст девушек, ведущих физически активный образ жизни будет достоверно ниже возраста паспортного.
Выбор объекта исследования – девушки 18-19 лет – авторы работы объяснили тем, что студентки, помимо реализации социальной функции – получения образования, должны быть готовы к выполнению репродуктивной функции, что напрямую зависит от уровня и гармоничности физического развития.
"По результатам этой работы доказано, что физическая активность, даже в таких незначительных объемах, как 150 минут в календарную неделю, положительно влияет на компонентный состав тела и процессы старения женского организма" – прокомментировал результаты исследования Директор Высшей школы физической культуры и спорта БФУ имени И. Канта Денис Воронин.
Авторы работы также сообщают, что по завершению проекта будет разработан ряд рекомендаций, направленных на улучшение физического развития девушек студенческого возраста, отельные пункты которых планируется закрепить в законодательных актах регламентирующих образовательную деятельность.
 
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