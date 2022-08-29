https://ria.ru/20220829/belousov-1812932722.html

Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, заявил Белоусов

Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, заявил Белоусов - РИА Новости, 29.08.2022

Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, заявил Белоусов

Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, спад потребления по итогам 2022 года составит около 4%, а в 2023 году уже будет рост, заявил первый... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:53

2022-08-29T15:53

2022-08-29T16:11

экономика

россия

андрей белоусов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735316774_0:0:2447:1376_1920x0_80_0_0_9e351f77c9efdaca8930d9b589500842.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, спад потребления по итогам 2022 года составит около 4%, а в 2023 году уже будет рост, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Скорее всего, пик спада потребительского спроса мы уже прошли. И мы просто вышли на траекторию роста", - рассказал он на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.По словам Белоусова, "самые худшие времена" были пройдены во втором квартале, дальше будет "постепенное улучшение"."Мы считаем, что потребление в этом году с учётом того снижения, которое было во втором квартале, спад составит около 4% (4,2%), а в 2023 году есть все основания выйти на положительную динамику в районе примерно 2,5-3%", - заявил он.

https://ria.ru/20220829/trud-1812936519.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, андрей белоусов