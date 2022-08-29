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Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, заявил Белоусов - РИА Новости, 29.08.2022
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Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, заявил Белоусов
Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, заявил Белоусов - РИА Новости, 29.08.2022
Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, заявил Белоусов
Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, спад потребления по итогам 2022 года составит около 4%, а в 2023 году уже будет рост, заявил первый... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:53
2022-08-29T16:11
экономика
россия
андрей белоусов
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, спад потребления по итогам 2022 года составит около 4%, а в 2023 году уже будет рост, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Скорее всего, пик спада потребительского спроса мы уже прошли. И мы просто вышли на траекторию роста", - рассказал он на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.По словам Белоусова, "самые худшие времена" были пройдены во втором квартале, дальше будет "постепенное улучшение"."Мы считаем, что потребление в этом году с учётом того снижения, которое было во втором квартале, спад составит около 4% (4,2%), а в 2023 году есть все основания выйти на положительную динамику в районе примерно 2,5-3%", - заявил он.
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экономика, россия, андрей белоусов
Экономика, Россия, Андрей Белоусов
15:53 29.08.2022 (обновлено: 16:11 29.08.2022)
 
Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, заявил Белоусов

Белоусов: Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, в 2023 году начнется рост

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия уже прошла пик спада потребительского спроса, спад потребления по итогам 2022 года составит около 4%, а в 2023 году уже будет рост, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Скорее всего, пик спада потребительского спроса мы уже прошли. И мы просто вышли на траекторию роста", - рассказал он на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.
По словам Белоусова, "самые худшие времена" были пройдены во втором квартале, дальше будет "постепенное улучшение".
"Мы считаем, что потребление в этом году с учётом того снижения, которое было во втором квартале, спад составит около 4% (4,2%), а в 2023 году есть все основания выйти на положительную динамику в районе примерно 2,5-3%", - заявил он.
Центр занятости населения - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 16:01
Белоусов заявил об отсутствии ухудшений на рынке труда
 
ЭкономикаРоссияАндрей Белоусов
 
 
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