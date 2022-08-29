https://ria.ru/20220829/bayden-1812802889.html

В конгрессе заявили о жестоком предательстве Байденом американских военных

В конгрессе заявили о жестоком предательстве Байденом американских военных - РИА Новости, 29.08.2022

В конгрессе заявили о жестоком предательстве Байденом американских военных

Президент США Джо Байден жестоко предал американских военных, принимавших участие в боевых операциях в Афганистане, заявил конгрессмен Брайан Маст. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:37

2022-08-29T09:37

2022-08-29T09:45

в мире

вооруженные силы сша

афганистан

джо байден

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден жестоко предал американских военных, принимавших участие в боевых операциях в Афганистане, заявил конгрессмен Брайан Маст.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские силы покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему присутствию CША в республике. За все время эвакуации погибли 13 и получили ранения 20 военнослужащих Вооруженных сил США.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220828/bayden-1812659890.html

афганистан

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, вооруженные силы сша, афганистан, джо байден