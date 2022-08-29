09:37 29.08.2022 (обновлено: 09:45 29.08.2022)
В конгрессе заявили о жестоком предательстве Байденом американских военных
Конгрессмен Маст, потерявший ноги в Афганистане: Байден жестоко предал американских солдат
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден жестоко предал американских военных, принимавших участие в боевых операциях в Афганистане, заявил конгрессмен Брайан Маст.
"Двенадцать лет назад я потерял ноги в Кандагаре, последнем оплоте "Талибана"* перед его падением в 2001 году. Год назад мне пришлось наблюдать, как талибы маршируют по тому же месту с американской военной техникой. Катастрофическое отступление президента Байдена было предательством для всех военнослужащих", — написал политик в Twitter.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена.
Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские силы покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему присутствию CША в республике. За все время эвакуации погибли 13 и получили ранения 20 военнослужащих Вооруженных сил США.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.