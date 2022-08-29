https://ria.ru/20220829/bagdad-1813025149.html
Число погибших демонстрантов в Багдаде возросло до 12
Число погибших демонстрантов в Багдаде возросло до 12 - РИА Новости, 29.08.2022
Число погибших демонстрантов в Багдаде возросло до 12
Число погибших при разгоне демонстраций в "зеленой зоне" в Багдаде возросло до 12 человек, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T21:31
2022-08-29T21:31
2022-08-29T21:56
в мире
ирак
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812919350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6667c39fb92623be76ca71f4b931c9a5.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Число погибших при разгоне демонстраций в "зеленой зоне" в Багдаде возросло до 12 человек, передает агентство Франс Пресс.Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал о восьми погибших в результате столкновений с силами правопорядка.По данным агентства, в результате столкновений также пострадали 270 человек, в том числе от слезоточивого газа.
https://ria.ru/20220829/irak-1812960283.html
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812919350_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_d2a881a83e5c5c56769c26355862c0cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, происшествия
В мире, Ирак, Происшествия
21:31 29.08.2022 (обновлено: 21:56 29.08.2022)
Число погибших демонстрантов в Багдаде возросло до 12
AFP: число погибших при разгоне демонстраций в "зеленой зоне" в Багдаде возросло до 12