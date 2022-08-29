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Число погибших демонстрантов в Багдаде возросло до 12 - РИА Новости, 29.08.2022
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Число погибших демонстрантов в Багдаде возросло до 12
Число погибших демонстрантов в Багдаде возросло до 12 - РИА Новости, 29.08.2022
Число погибших демонстрантов в Багдаде возросло до 12
Число погибших при разгоне демонстраций в "зеленой зоне" в Багдаде возросло до 12 человек, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T21:31
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в мире
ирак
происшествия
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Число погибших при разгоне демонстраций в "зеленой зоне" в Багдаде возросло до 12 человек, передает агентство Франс Пресс.Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал о восьми погибших в результате столкновений с силами правопорядка.По данным агентства, в результате столкновений также пострадали 270 человек, в том числе от слезоточивого газа.
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в мире, ирак, происшествия
В мире, Ирак, Происшествия
21:31 29.08.2022 (обновлено: 21:56 29.08.2022)
 
Число погибших демонстрантов в Багдаде возросло до 12

AFP: число погибших при разгоне демонстраций в "зеленой зоне" в Багдаде возросло до 12

© AP Photo / Hadi MizbanДемонстранты в Багдаде
Демонстранты в Багдаде - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
Демонстранты в Багдаде
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Число погибших при разгоне демонстраций в "зеленой зоне" в Багдаде возросло до 12 человек, передает агентство Франс Пресс.
Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал о восьми погибших в результате столкновений с силами правопорядка.
"Двенадцать сторонников (влиятельного шиитского политика - ред.) Муктады ас-Садра были убиты в понедельник в "зеленой зоне" Багдада", - говорится в сообщении.
По данным агентства, в результате столкновений также пострадали 270 человек, в том числе от слезоточивого газа.
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