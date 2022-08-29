https://ria.ru/20220829/bagdad-1813025149.html

Число погибших демонстрантов в Багдаде возросло до 12

Число погибших демонстрантов в Багдаде возросло до 12 - РИА Новости, 29.08.2022

Число погибших демонстрантов в Багдаде возросло до 12

Число погибших при разгоне демонстраций в "зеленой зоне" в Багдаде возросло до 12 человек, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T21:31

2022-08-29T21:31

2022-08-29T21:56

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Число погибших при разгоне демонстраций в "зеленой зоне" в Багдаде возросло до 12 человек, передает агентство Франс Пресс.Ранее телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщал о восьми погибших в результате столкновений с силами правопорядка.По данным агентства, в результате столкновений также пострадали 270 человек, в том числе от слезоточивого газа.

https://ria.ru/20220829/irak-1812960283.html

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в мире, ирак, происшествия