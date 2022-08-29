https://ria.ru/20220829/bagdad-1813015660.html

СМИ: число погибших при разгоне протестов в Багдаде достигло восьми

СМИ: число погибших при разгоне протестов в Багдаде достигло восьми - РИА Новости, 29.08.2022

СМИ: число погибших при разгоне протестов в Багдаде достигло восьми

Число погибших при разгоне силовиками протестов сторонников влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра достигло восьми, сообщает телеканал Al Arabiya со... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T20:51

2022-08-29T20:51

2022-08-29T20:51

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КАИР, 29 авг - РИА Новости. Число погибших при разгоне силовиками протестов сторонников влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра достигло восьми, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.Ранее СМИ сообщали о двух погибших и 19 раненных в беспорядках в "зеленой зоне" Багдада в понедельник.Ранее иракские силовики взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками был применен слезоточивый газ. Телеканал также приводил данные свидетелей о ранении протестующих из-за огня со стороны неизвестных.Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.Власти Ирака были вынуждены ввести с 19.00 по местному времени (совпадает с мск) комендантский час по всей стране до дальнейшего уведомления.

https://ria.ru/20220829/reysy-1813006159.html

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в мире, багдад (город), ирак, происшествия