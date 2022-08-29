https://ria.ru/20220829/bagdad-1812971529.html

В столкновениях в "зеленой зоне" Багдада погибли два человека, сообщили СМИ

В столкновениях в "зеленой зоне" Багдада погибли два человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.08.2022

В столкновениях в "зеленой зоне" Багдада погибли два человека, сообщили СМИ

Два человека погибли, 19 получили ранения в столкновениях между сторонниками влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра и силами безопасности Ирака в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:55

2022-08-29T17:55

2022-08-29T18:15

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КАИР, 29 авг - РИА Новости. Два человека погибли, 19 получили ранения в столкновениях между сторонниками влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра и силами безопасности Ирака в "Зеленой зоне" Багдада, сообщает со ссылкой на медицинские источники телеканал Sky News Arabia.Ранее стало известно, что иракские силовики взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками Муктады ас-Садра. Сообщалось, что силовиками был применен слезоточивый газ. Телеканал также приводил данные свидетелей о ранении протестующих из-за огня со стороны неизвестных."Два человека погибли, 19 получили ранения в столкновениях между сторонниками ас-Садра и силами безопасности в "Зеленой зоне", - сообщает телеканал.Сотни сторонников влиятельного иракского шиитского политика Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "Зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "Зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка.В понедельник ас-Садр, чьи сторонники продолжают протестовать в парламенте, заявил, что окончательно уходит из политики. Влиятельный шиитский религиозный деятель и политик также намекнул, что может подвергнуться убийству. Иракские власти объявили о введении комендантского часа с 15.30 (время совпадает с московским) на всей территории Багдада для того, чтобы прекратить беспорядки.В Багдаде в конце июля возобновились протесты сторонников Муктады ас-Садра. Демонстранты ворвались в здание парламента и заявили, что не планируют покидать его. В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а президента страны определить дату досрочных выборов в заксобрание. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом.Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани - претендента от блока "Координационная платформа", представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников. "Координационная платформа" также призвала последователей к протесту у границ "Зеленой зоны". Ранее один из лидеров блока "Координационная платформа" Амер аль-Фаиз заявлял РИА Новости, что блок не планирует отзывать своего кандидата на пост премьера.Ирак находится в состоянии политического кризиса. После состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли избрать нового президента и сформировать правительство. В мае победивший на парламентских выборах блок ас-Садра объявил об уходе в оппозицию после провала нескольких инициатив по формированию правительства, дав тем самым шанс другим партиям и независимым парламентариям сформировать кабмин. В июне депутаты блока подали в отставку на фоне затянувшегося кризиса по формированию правительства.

https://ria.ru/20220829/irak-1812942743.html

https://ria.ru/20220825/obstrel-1812127607.html

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