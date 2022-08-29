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Власти Ирака ввели комендантский час в Багдаде - РИА Новости, 29.08.2022
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Власти Ирака ввели комендантский час в Багдаде
Власти Ирака ввели комендантский час в Багдаде - РИА Новости, 29.08.2022
Власти Ирака ввели комендантский час в Багдаде
Иракские власти вводят комендантский час с 15:30 (время совпадает с московским) на всей территории Багдада после заявления влиятельного шиитского деятеля... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:39
2022-08-29T15:58
в мире
муктада ас-садр
ирак
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КАИР, 29 авг — РИА Новости. Иракские власти вводят комендантский час с 15:30 (время совпадает с московским) на всей территории Багдада после заявления влиятельного шиитского деятеля Муктады ас-Садра об уходе из политики и выхода на улицы его сторонников, говорится в заявлении объединенного оперативного штаба страны.Сотни сторонников влиятельного иракского шиитского политика Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "Зеленую зону" Багдада. По данным телеканала "Аль-Арабия", протестующие также ворвались в Республиканский дворец — штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "Зеленой зоне".В понедельник ас-Садр, чьи сторонники продолжают протестовать в парламенте, заявил, что окончательно уходит из политики. Влиятельный шиитский религиозный деятель и политик также намекнул, что существует угроза его убийства.В Багдаде в конце июля возобновились протесты сторонников Муктады ас-Садра. Демонстранты ворвались в здание парламента и заявили, что не планируют покидать его. В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а президента страны — определить дату досрочных выборов в заксобрание. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом.Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани — претендента от блока "Координационная платформа", представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников. "Координационная платформа" также призвала последователей к протесту у границ "Зеленой зоны". Ранее один из лидеров блока "Координационная платформа" Амер аль-Фаиз заявлял РИА Новости, что блок не планирует отзывать своего кандидата на пост премьера.Ирак находится в состоянии политического кризиса. После состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли избрать нового президента и сформировать правительство.В мае победивший на парламентских выборах блок ас-Садра объявил об уходе в оппозицию после провала нескольких инициатив по формированию правительства, дав тем самым шанс другим партиям и независимым парламентариям сформировать кабмин. В июне депутаты блока подали в отставку на фоне затянувшегося кризиса по формированию правительства.
https://ria.ru/20220829/bagdad-1812923949.html
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в мире, муктада ас-садр, ирак
В мире, Муктада ас-Садр, Ирак
15:39 29.08.2022 (обновлено: 15:58 29.08.2022)
 
Власти Ирака ввели комендантский час в Багдаде

Власти Ирака ввели комендантский час в Багдаде из-за протестов сторонников ас-Садра

© AP Photo / Hadi MizbanСторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "Зеленую зону" Багдада
Сторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в Зеленую зону Багдада - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
Сторонники Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики переходят в "Зеленую зону" Багдада
Читать ria.ru в
КАИР, 29 авг — РИА Новости. Иракские власти вводят комендантский час с 15:30 (время совпадает с московским) на всей территории Багдада после заявления влиятельного шиитского деятеля Муктады ас-Садра об уходе из политики и выхода на улицы его сторонников, говорится в заявлении объединенного оперативного штаба страны.
Сотни сторонников влиятельного иракского шиитского политика Муктады ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "Зеленую зону" Багдада. По данным телеканала "Аль-Арабия", протестующие также ворвались в Республиканский дворец — штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "Зеленой зоне".
Сторонники ас-Садра в правительственном квартале Багдада - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 15:34
В Багдаде протестующие схлестнулись с силовиками
В понедельник ас-Садр, чьи сторонники продолжают протестовать в парламенте, заявил, что окончательно уходит из политики. Влиятельный шиитский религиозный деятель и политик также намекнул, что существует угроза его убийства.

"Объединенное оперативное командование объявляет о комендантском часе в столице Багдаде <...> начиная с 15:30 этого понедельника", — говорится в сообщении силовиков.

В Багдаде в конце июля возобновились протесты сторонников Муктады ас-Садра. Демонстранты ворвались в здание парламента и заявили, что не планируют покидать его. В августе ас-Садр призвал судебные власти страны распустить парламент, а президента страны — определить дату досрочных выборов в заксобрание. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом.
Демонстрации начались после выдвижения на пост премьера Мухаммада ас-Судани — претендента от блока "Координационная платформа", представляющего в парламенте основные шиитские партии за исключением блока ас-Садра и его сторонников. "Координационная платформа" также призвала последователей к протесту у границ "Зеленой зоны". Ранее один из лидеров блока "Координационная платформа" Амер аль-Фаиз заявлял РИА Новости, что блок не планирует отзывать своего кандидата на пост премьера.
Ирак находится в состоянии политического кризиса. После состоявшихся еще в октябре 2021 года парламентских выборов политические силы страны так и не смогли избрать нового президента и сформировать правительство.
В мае победивший на парламентских выборах блок ас-Садра объявил об уходе в оппозицию после провала нескольких инициатив по формированию правительства, дав тем самым шанс другим партиям и независимым парламентариям сформировать кабмин. В июне депутаты блока подали в отставку на фоне затянувшегося кризиса по формированию правительства.
Протесты сторонников шиитского политика Муктады ас-Садра в Ираке - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 19:28
В Ираке протесты охватили уже семь провинций
 
В миреМуктада ас-СадрИрак
 
 
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