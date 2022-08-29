https://ria.ru/20220829/bagdad-1812923949.html

В Багдаде протестующие схлестнулись с силовиками

В Багдаде протестующие схлестнулись с силовиками - РИА Новости, 29.08.2022

В Багдаде протестующие схлестнулись с силовиками

Сотни сторонников влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра прорвались в "Зеленую зону" Багдада и проникли в Республиканский дворец, где находится штаб... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:34

2022-08-29T15:34

2022-08-29T17:16

в мире

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БАГДАД, 29 авг — РИА Новости. Сотни сторонников влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра прорвались в "Зеленую зону" Багдада и проникли в Республиканский дворец, где находится штаб правительства, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.В коридорах здания проходят стычки протестующих с силовиками, слышна стрельба. Заседания кабмина отложены.По предварительным данным, пострадали два человека.В понедельник ас-Садр, чьи сторонники продолжают протестовать в парламенте, заявил, что окончательно уходит из политики. Он также намекнул, что на него может быть совершено покушение.Иракские власти объявили о введении комендантского часа с 15:30 (время совпадает с московским) на всей территории Багдада для того, чтобы прекратить беспорядки.Ранее ас-Садр призывал судебные власти распустить парламент, а президента страны — определить дату досрочных выборов в орган законодательной власти. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом, и сторонники политика вышли на улицы.

https://ria.ru/20220829/bagdad-1812925685.html

https://ria.ru/20220825/obstrel-1812127607.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Сторонники ас-Садра в правительственном квартале Багдада Десятки сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" (правительственный и посольский квартал) Багдада. 2022-08-29T15:34 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире