https://ria.ru/20220829/bagdad-1812923949.html
В Багдаде протестующие схлестнулись с силовиками
В Багдаде протестующие схлестнулись с силовиками - РИА Новости, 29.08.2022
В Багдаде протестующие схлестнулись с силовиками
Сотни сторонников влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра прорвались в "Зеленую зону" Багдада и проникли в Республиканский дворец, где находится штаб... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:34
2022-08-29T15:34
2022-08-29T17:16
в мире
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БАГДАД, 29 авг — РИА Новости. Сотни сторонников влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра прорвались в "Зеленую зону" Багдада и проникли в Республиканский дворец, где находится штаб правительства, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.В коридорах здания проходят стычки протестующих с силовиками, слышна стрельба. Заседания кабмина отложены.По предварительным данным, пострадали два человека.В понедельник ас-Садр, чьи сторонники продолжают протестовать в парламенте, заявил, что окончательно уходит из политики. Он также намекнул, что на него может быть совершено покушение.Иракские власти объявили о введении комендантского часа с 15:30 (время совпадает с московским) на всей территории Багдада для того, чтобы прекратить беспорядки.Ранее ас-Садр призывал судебные власти распустить парламент, а президента страны — определить дату досрочных выборов в орган законодательной власти. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом, и сторонники политика вышли на улицы.
https://ria.ru/20220829/bagdad-1812925685.html
https://ria.ru/20220825/obstrel-1812127607.html
РИА Новости
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Сторонники ас-Садра в правительственном квартале Багдада
Десятки сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" (правительственный и посольский квартал) Багдада.
2022-08-29T15:34
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РИА Новости
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в мире
15:34 29.08.2022 (обновлено: 17:16 29.08.2022)
В Багдаде протестующие схлестнулись с силовиками
В Республиканском дворце в Багдаде протестующие столкнулись с силовиками
БАГДАД, 29 авг — РИА Новости.
Сотни сторонников влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра
прорвались в "Зеленую зону" Багдада
и проникли в Республиканский дворец, где находится штаб правительства, сообщает с места событий корреспондент РИА Новости.
В коридорах здания проходят стычки протестующих с силовиками, слышна стрельба. Заседания кабмина отложены.
По предварительным данным, пострадали два человека.
В понедельник ас-Садр, чьи сторонники продолжают протестовать в парламенте, заявил, что окончательно уходит из политики. Он также намекнул, что на него может быть совершено покушение.
Иракские власти объявили о введении комендантского часа с 15:30 (время совпадает с московским) на всей территории Багдада для того, чтобы прекратить беспорядки.
Ранее ас-Садр призывал судебные власти распустить парламент, а президента страны — определить дату досрочных выборов в орган законодательной власти. Однако Высший судебный совет Ирака ответил отказом, и сторонники политика вышли на улицы.