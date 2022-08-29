https://ria.ru/20220829/avtovaz-1812798374.html

Все предприятия "АвтоВАЗа" вернулись к полному режиму работы

Все предприятия "АвтоВАЗа" вернулись к полному режиму работы - РИА Новости, 29.08.2022

Все предприятия "АвтоВАЗа" вернулись к полному режиму работы

Все предприятия и "дочки" "АвтоВАЗа", включая автозавод в Ижевске, вернулись к режиму полной 5-дневной рабочей недели, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:07

2022-08-29T09:07

2022-08-29T09:09

экономика

максим соколов

тольятти

ижевск

россия

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renault logan

lada vesta

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Все предприятия и "дочки" "АвтоВАЗа", включая автозавод в Ижевске, вернулись к режиму полной 5-дневной рабочей недели, говорится в сообщении компании."С 29 августа 2022 года все предприятия и дочерние общества группы "АвтоВАЗ", включая завод "Лада-Ижевск", перешли на режим полной 5-дневной рабочей недели", - отмечается в сообщении.При этом в компании уточнили, что на автосборочном комплексе в Тольятти введена 6-дневная рабочая неделя со скользящим выходным днем.На "четырехдневке" сотрудники работали с июня, такие меры были введены из-за дефицита электронных компонентов. Режим неполной недели распространялся на всех сотрудников. С 15 августа на "пятидневку" были переведены работники автосборочного производства в Тольятти."Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать 6 дней в неделю со скользящим выходным днем. Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили Lada, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России. С начала осени мы также откроем дополнительный набор персонала на наши сборочные линии в Тольятти", - отметил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220825/avtovaz-1812174841.html

тольятти

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, максим соколов, тольятти, ижевск, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), renault logan, lada vesta, автоваз