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Все предприятия "АвтоВАЗа" вернулись к полному режиму работы - РИА Новости, 29.08.2022
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Все предприятия "АвтоВАЗа" вернулись к полному режиму работы
Все предприятия "АвтоВАЗа" вернулись к полному режиму работы - РИА Новости, 29.08.2022
Все предприятия "АвтоВАЗа" вернулись к полному режиму работы
Все предприятия и "дочки" "АвтоВАЗа", включая автозавод в Ижевске, вернулись к режиму полной 5-дневной рабочей недели, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:07
2022-08-29T09:09
экономика
максим соколов
тольятти
ижевск
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
renault logan
lada vesta
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Все предприятия и "дочки" "АвтоВАЗа", включая автозавод в Ижевске, вернулись к режиму полной 5-дневной рабочей недели, говорится в сообщении компании."С 29 августа 2022 года все предприятия и дочерние общества группы "АвтоВАЗ", включая завод "Лада-Ижевск", перешли на режим полной 5-дневной рабочей недели", - отмечается в сообщении.При этом в компании уточнили, что на автосборочном комплексе в Тольятти введена 6-дневная рабочая неделя со скользящим выходным днем.На "четырехдневке" сотрудники работали с июня, такие меры были введены из-за дефицита электронных компонентов. Режим неполной недели распространялся на всех сотрудников. С 15 августа на "пятидневку" были переведены работники автосборочного производства в Тольятти."Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать 6 дней в неделю со скользящим выходным днем. Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили Lada, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России. С начала осени мы также откроем дополнительный набор персонала на наши сборочные линии в Тольятти", - отметил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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экономика, максим соколов, тольятти, ижевск, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), renault logan, lada vesta, автоваз
Экономика, Максим Соколов, Тольятти, Ижевск, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Renault Logan, Lada Vesta, АвтоВАЗ
09:07 29.08.2022 (обновлено: 09:09 29.08.2022)
 
Все предприятия "АвтоВАЗа" вернулись к полному режиму работы

Все предприятия "АвтоВАЗа", включая дочерние, вернулись к полному режиму работы

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЦех сборки автомобилей Лада Гранта на заводе ОАО "АвтоВАЗ"
Цех сборки автомобилей Лада Гранта на заводе ОАО АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Цех сборки автомобилей Лада Гранта на заводе ОАО "АвтоВАЗ". Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Все предприятия и "дочки" "АвтоВАЗа", включая автозавод в Ижевске, вернулись к режиму полной 5-дневной рабочей недели, говорится в сообщении компании.
"С 29 августа 2022 года все предприятия и дочерние общества группы "АвтоВАЗ", включая завод "Лада-Ижевск", перешли на режим полной 5-дневной рабочей недели", - отмечается в сообщении.
При этом в компании уточнили, что на автосборочном комплексе в Тольятти введена 6-дневная рабочая неделя со скользящим выходным днем.
На "четырехдневке" сотрудники работали с июня, такие меры были введены из-за дефицита электронных компонентов. Режим неполной недели распространялся на всех сотрудников. С 15 августа на "пятидневку" были переведены работники автосборочного производства в Тольятти.
"Сегодня мы перешли на полноценный пятидневный график работы, а автосборочный комплекс в Тольятти будет работать 6 дней в неделю со скользящим выходным днем. Эти меры необходимы для удовлетворения спроса на новые автомобили Lada, который значительно вырос благодаря программе льготного кредитования, введенной Минпромторгом России. С начала осени мы также откроем дополнительный набор персонала на наши сборочные линии в Тольятти", - отметил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
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ЭкономикаМаксим СоколовТольяттиИжевскРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Renault LoganLada VestaАвтоВАЗ
 
 
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