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Из Кремля доносится смех. Британцы назвали поломку нового авианосца позором - РИА Новости, 29.08.2022
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Из Кремля доносится смех. Британцы назвали поломку нового авианосца позором
Из Кремля доносится смех. Британцы назвали поломку нового авианосца позором - РИА Новости, 29.08.2022
Из Кремля доносится смех. Британцы назвали поломку нового авианосца позором
Читатели Daily Mail отреагировали на новость о поломке новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales, спущенного на воду всего несколько лет назад. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:23
2022-08-29T12:30
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на новость о поломке новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales, спущенного на воду всего несколько лет назад."Из Кремля доносится громкий смех", — сыронизировал CalmDownWokies."Мы правим морями. Мы хозяева и посмешище для всего мира", — пишет lusitano65."Приделайте ему паруса и проблема будет решена", — пошутил Cardpoints."Какой фарс. Наш самый большой военный корабль застрял в Ла-Манше, а к нам вторглись мигранты на резиновых лодках. Это правительство выше всяких презрений", — поделился мнением the-nth-wave.Новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в учениях с США. Корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт. Его проверяют в связи с возникшими неполадками. Представитель военно-морского флота Великобритании заявил, что речь идет о некой "механической проблеме", но подробностей не уточнил.
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в мире, великобритания, сша
В мире, Великобритания, США
11:23 29.08.2022 (обновлено: 12:30 29.08.2022)
 
Из Кремля доносится смех. Британцы назвали поломку нового авианосца позором

Читатели DM назвали позором поломку новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales

© AP Photo / Steve ParsonsНовейший британский авианосец HMS Prince of Wales
Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Steve Parsons
Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на новость о поломке новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales, спущенного на воду всего несколько лет назад.
"Какой стыд. Бьюсь об заклад, это попало в российские СМИ", — посетовал Millsy2611.
"Из Кремля доносится громкий смех", — сыронизировал CalmDownWokies.
"Мы правим морями. Мы хозяева и посмешище для всего мира", — пишет lusitano65.
"Приделайте ему паруса и проблема будет решена", — пошутил Cardpoints.
"Какой фарс. Наш самый большой военный корабль застрял в Ла-Манше, а к нам вторглись мигранты на резиновых лодках. Это правительство выше всяких презрений", — поделился мнением the-nth-wave.
Новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в учениях с США. Корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт. Его проверяют в связи с возникшими неполадками. Представитель военно-морского флота Великобритании заявил, что речь идет о некой "механической проблеме", но подробностей не уточнил.
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