https://ria.ru/20220829/avianosets-1812827931.html

Из Кремля доносится смех. Британцы назвали поломку нового авианосца позором

Из Кремля доносится смех. Британцы назвали поломку нового авианосца позором - РИА Новости, 29.08.2022

Из Кремля доносится смех. Британцы назвали поломку нового авианосца позором

Читатели Daily Mail отреагировали на новость о поломке новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales, спущенного на воду всего несколько лет назад. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T11:23

2022-08-29T11:23

2022-08-29T12:30

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Читатели Daily Mail отреагировали на новость о поломке новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales, спущенного на воду всего несколько лет назад."Из Кремля доносится громкий смех", — сыронизировал CalmDownWokies."Мы правим морями. Мы хозяева и посмешище для всего мира", — пишет lusitano65."Приделайте ему паруса и проблема будет решена", — пошутил Cardpoints."Какой фарс. Наш самый большой военный корабль застрял в Ла-Манше, а к нам вторглись мигранты на резиновых лодках. Это правительство выше всяких презрений", — поделился мнением the-nth-wave.Новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в учениях с США. Корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт. Его проверяют в связи с возникшими неполадками. Представитель военно-морского флота Великобритании заявил, что речь идет о некой "механической проблеме", но подробностей не уточнил.

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Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, великобритания, сша