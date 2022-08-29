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Херсонскую область обесточило из-за аварии на подстанции

Херсонскую область обесточило из-за аварии на подстанции - РИА Новости, 29.08.2022

Херсонскую область обесточило из-за аварии на подстанции

В Херсонской области из-за аварии на подстанции временно прекращена подача электроэнергии, сообщает пресс-служба предприятия "Херсоноблэнерго". РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:40

2022-08-29T12:40

2022-08-29T12:40

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. В Херсонской области из-за аварии на подстанции временно прекращена подача электроэнергии, сообщает пресс-служба предприятия "Херсоноблэнерго".Энергетики выполняют экстренные работы по восстановлению электроснабжения области и областного центра. "Подача электроэнергии будет возобновлена в ближайшее время", - подчеркнули на предприятии.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220827/zaes-1812520602.html

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херсон

украина

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Кирилл Волков

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