03:10 29.08.2022 (обновлено: 03:19 29.08.2022)
Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем
Глава Запорожья Балицкий: возможная авария на ЗАЭС может быть сопоставима с Чернобылем
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Возможная авария на Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны украинских военных может быть сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"В случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме", - сказал он.
Балицкий сослался на мнение специалистов, согласно котором при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов перегреется активная зона, в результате чего разрушится реакторная установка, произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу, которые разнесет на сотни километров
Балицкий подчеркнул, что от выброса радиации может пострадать не только Крымский канал, но и Черное море. "Таким образом это коснется многих стран", - заключил он.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.
В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.