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Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем

Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем - РИА Новости, 29.08.2022

Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем

Возможная авария на Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны украинских военных может быть сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T03:10

2022-08-29T03:10

2022-08-29T03:19

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Возможная авария на Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны украинских военных может быть сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Балицкий сослался на мнение специалистов, согласно котором при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов перегреется активная зона, в результате чего разрушится реакторная установка, произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу, которые разнесет на сотни километровАвария на ЗАЭС может стать настоящей катастрофой для всей Европы, предупредил глава региона. "Авария в Чернобыле затронула десятки стран, а Запорожская атомная электростанция – самая крупная в Европе все же, это все должны осознавать", - отметил он.Балицкий подчеркнул, что от выброса радиации может пострадать не только Крымский канал, но и Черное море. "Таким образом это коснется многих стран", - заключил он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220828/zaes-1812745464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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