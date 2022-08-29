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Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем
Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем - РИА Новости, 29.08.2022
Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем
Возможная авария на Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны украинских военных может быть сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T03:10
2022-08-29T03:19
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская аэс
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Возможная авария на Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны украинских военных может быть сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Балицкий сослался на мнение специалистов, согласно котором при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов перегреется активная зона, в результате чего разрушится реакторная установка, произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу, которые разнесет на сотни километровАвария на ЗАЭС может стать настоящей катастрофой для всей Европы, предупредил глава региона. "Авария в Чернобыле затронула десятки стран, а Запорожская атомная электростанция – самая крупная в Европе все же, это все должны осознавать", - отметил он.Балицкий подчеркнул, что от выброса радиации может пострадать не только Крымский канал, но и Черное море. "Таким образом это коснется многих стран", - заключил он.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
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в мире, запорожская аэс, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская АЭС, Запорожская область
03:10 29.08.2022 (обновлено: 03:19 29.08.2022)
 
Глава Запорожья сравнил возможную аварию на ЗАЭС с Чернобылем

Глава Запорожья Балицкий: возможная авария на ЗАЭС может быть сопоставима с Чернобылем

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЭнергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Возможная авария на Запорожской АЭС в результате обстрелов со стороны украинских военных может быть сопоставима по последствиям с трагедиями в Чернобыле и Фукусиме, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

"В случае выбросов радиации последствия будут катастрофическими не только для Запорожской области. Это будет ситуация, равнозначная тем, что были на Чернобыльской АЭС и в Фукусиме", - сказал он.

Балицкий сослался на мнение специалистов, согласно котором при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов перегреется активная зона, в результате чего разрушится реакторная установка, произойдет выброс радиоактивных веществ в атмосферу, которые разнесет на сотни километров
Авария на ЗАЭС может стать настоящей катастрофой для всей Европы, предупредил глава региона. "Авария в Чернобыле затронула десятки стран, а Запорожская атомная электростанция – самая крупная в Европе все же, это все должны осознавать", - отметил он.
Балицкий подчеркнул, что от выброса радиации может пострадать не только Крымский канал, но и Черное море. "Таким образом это коснется многих стран", - заключил он.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинская армия продолжает регулярно обстреливать город и прилегающую к нему территорию станции.
В ближайшее время на объект ожидается визит группы экспертов МАГАТЭ. Как заявил президент Франции Эммануэль Макрон, Россия и Украина предоставили гарантии безопасности для отправки миссии.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 19:11В мире
Украинский беспилотник-камикадзе сбит над ЗАЭС, сообщили власти Энергодара
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская АЭСЗапорожская область
 
 
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