17:46 29.08.2022 (обновлено: 17:51 29.08.2022)
НАСА отложило запуск беспилотной лунной миссии "Артемида-1"
НАСА отложило первый тестовый запуск беспилотной лунной миссии "Артемида-1"
Снимок Луны с борта МКС . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. НАСА в понедельник отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS, которая должна вывести в беспилотный рейс на орбиту Луны новейший космический корабль Orion, сообщило космическое ведомство США.
"По итогам проверки работы двигателей директор полета принял решение об отмене старта сегодня", - сказал ведущий трансляции, которую ведет НАСА.
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По его словам, ракета-носитель находится в "стабильном состоянии", но специалистам нужно дополнительное время для принятия решения о запуске.
Дата новой попытки запуска миссии "Артемида-1" будет определена позднее, но, как напомнил ведущий, первая потенциальная возможность для старта - 2 сентября.
Другое окно, как сообщалось, будет 5 сентября. Если в это сроки старт не состоится, следующая возможность появится не раньше октября.
Ракета, которую НАСА называет самой мощной из когда-либо созданных, должна вывести на орбиту новейший корабль Orion для отработки будущих пилотируемых миссий на Луну и в дальний космос. Первый испытательный полет корабля, который создавался при участии европейских специалистов, пройдет в беспилотном режиме.
По расчетам НАСА, в рамках миссии "Артемида-1" корабль совершит полет по орбите Луны и вернется на Землю. Его миссия будет продолжаться 42 дня и станет подготовкой к пилотируемым полетам, первый из которых - в рамках миссии "Артемида-2" - намечен на 2024 год.
Программа "Артемида" сравнивается по своему значению с миссиями программы "Аполлон", которую США реализовали в 60-70-е и апогеем которой стала миссия "Аполлон-11" с высадкой экипажа на Луну.
Луна в программе "Артемида" пока является главной точкой назначения, однако рефреном в каждом этапе ее реализации звучит надежда и планы о полетах человека в дальний космос, в частности на Марс.