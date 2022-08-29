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НАСА отложило запуск беспилотной лунной миссии "Артемида-1" - РИА Новости, 29.08.2022
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НАСА отложило запуск беспилотной лунной миссии "Артемида-1"
НАСА отложило запуск беспилотной лунной миссии "Артемида-1" - РИА Новости, 29.08.2022
НАСА отложило запуск беспилотной лунной миссии "Артемида-1"
НАСА в понедельник отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS, которая должна вывести в беспилотный рейс на орбиту Луны новейший космический корабль... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:46
2022-08-29T17:51
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. НАСА в понедельник отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS, которая должна вывести в беспилотный рейс на орбиту Луны новейший космический корабль Orion, сообщило космическое ведомство США."По итогам проверки работы двигателей директор полета принял решение об отмене старта сегодня", - сказал ведущий трансляции, которую ведет НАСА.По его словам, ракета-носитель находится в "стабильном состоянии", но специалистам нужно дополнительное время для принятия решения о запуске.Дата новой попытки запуска миссии "Артемида-1" будет определена позднее, но, как напомнил ведущий, первая потенциальная возможность для старта - 2 сентября.Другое окно, как сообщалось, будет 5 сентября. Если в это сроки старт не состоится, следующая возможность появится не раньше октября.Ракета, которую НАСА называет самой мощной из когда-либо созданных, должна вывести на орбиту новейший корабль Orion для отработки будущих пилотируемых миссий на Луну и в дальний космос. Первый испытательный полет корабля, который создавался при участии европейских специалистов, пройдет в беспилотном режиме.По расчетам НАСА, в рамках миссии "Артемида-1" корабль совершит полет по орбите Луны и вернется на Землю. Его миссия будет продолжаться 42 дня и станет подготовкой к пилотируемым полетам, первый из которых - в рамках миссии "Артемида-2" - намечен на 2024 год.Программа "Артемида" сравнивается по своему значению с миссиями программы "Аполлон", которую США реализовали в 60-70-е и апогеем которой стала миссия "Аполлон-11" с высадкой экипажа на Луну.Луна в программе "Артемида" пока является главной точкой назначения, однако рефреном в каждом этапе ее реализации звучит надежда и планы о полетах человека в дальний космос, в частности на Марс.
https://ria.ru/20220828/luna-1812730407.html
https://ria.ru/20220704/luna-1800051378.html
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луна, наса, сша, в мире, космос, космос - риа наука
Луна, НАСА, США, В мире, Космос, Космос - РИА Наука
17:46 29.08.2022 (обновлено: 17:51 29.08.2022)
 
НАСА отложило запуск беспилотной лунной миссии "Артемида-1"

НАСА отложило первый тестовый запуск беспилотной лунной миссии "Артемида-1"

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковСнимок Луны с борта МКС
Снимок Луны с борта МКС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Снимок Луны с борта МКС . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. НАСА в понедельник отложило первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS, которая должна вывести в беспилотный рейс на орбиту Луны новейший космический корабль Orion, сообщило космическое ведомство США.
"По итогам проверки работы двигателей директор полета принял решение об отмене старта сегодня", - сказал ведущий трансляции, которую ведет НАСА.
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По его словам, ракета-носитель находится в "стабильном состоянии", но специалистам нужно дополнительное время для принятия решения о запуске.
Дата новой попытки запуска миссии "Артемида-1" будет определена позднее, но, как напомнил ведущий, первая потенциальная возможность для старта - 2 сентября.
Другое окно, как сообщалось, будет 5 сентября. Если в это сроки старт не состоится, следующая возможность появится не раньше октября.
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Ракета, которую НАСА называет самой мощной из когда-либо созданных, должна вывести на орбиту новейший корабль Orion для отработки будущих пилотируемых миссий на Луну и в дальний космос. Первый испытательный полет корабля, который создавался при участии европейских специалистов, пройдет в беспилотном режиме.
По расчетам НАСА, в рамках миссии "Артемида-1" корабль совершит полет по орбите Луны и вернется на Землю. Его миссия будет продолжаться 42 дня и станет подготовкой к пилотируемым полетам, первый из которых - в рамках миссии "Артемида-2" - намечен на 2024 год.
Программа "Артемида" сравнивается по своему значению с миссиями программы "Аполлон", которую США реализовали в 60-70-е и апогеем которой стала миссия "Аполлон-11" с высадкой экипажа на Луну.
Луна в программе "Артемида" пока является главной точкой назначения, однако рефреном в каждом этапе ее реализации звучит надежда и планы о полетах человека в дальний космос, в частности на Марс.
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