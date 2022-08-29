https://ria.ru/20220829/arkhangelsk-1812836417.html
Экс-мэр Архангельска попал в полицию после "автопробега богатых" в Москве
Экс-мэр Архангельска попал в полицию после "автопробега богатых" в Москве - РИА Новости, 29.08.2022
Экс-мэр Архангельска попал в полицию после "автопробега богатых" в Москве
Экс-мэра Архангельска Александра Донского доставили в отдел полиции после пресеченного автопробега с участием спорткаров в Москве, об этом сам он сообщил в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T11:51
2022-08-29T11:51
2022-08-29T11:51
происшествия
москва
россия
архангельск
porsche panamera
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-мэра Архангельска Александра Донского доставили в отдел полиции после пресеченного автопробега с участием спорткаров в Москве, об этом сам он сообщил в своем аккаунте в Instagram*.Ранее в воскресенье пресс-служба столичного главка МВД РФ сообщила, что сотрудники полиции в Москве пресекли автопробег с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей, водителей планируется задержать. Как сообщил РИА Новости источник, участников автопробега заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки "Богатые и успешные". Участники пробега спорткаров приехали, в частности, на Ferrari, Lamborghini и Porsche.Сам Донской накануне в Instagram* выложил публикацию, на которой утверждает, что его задержали сотрудники правоохранительных органов. Как отмечает Донской, ему говорят, что связано это с тем, "что какие-то ребята решили массово поехать отдыхать на крутых тачках". Сам он в публикации утверждает, что не умеет водить машину, автомобиля у него также нет.В понедельник в его аккаунте в соцсети появилась публикация, из которой следует, что его доставили в отдел полиции Китай-города УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве. Сам Донской подписал публикацию коротко - "привезли сюда".Донской возглавлял Архангельск с 2005 по 2008.Официальным комментарием пресс-службы столичного главка МВД России РИА Новости пока не располагает.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220828/avtoprobeg-1812727500.html
https://ria.ru/20220828/monumenty-1812767007.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, архангельск, porsche panamera
Происшествия, Москва, Россия, Архангельск, Porsche Panamera
Экс-мэр Архангельска попал в полицию после "автопробега богатых" в Москве
Экс-мэр Архангельска Донской попал в полицию после "автопробега богатых" в Москве
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-мэра Архангельска Александра Донского доставили в отдел полиции после пресеченного автопробега с участием спорткаров в Москве, об этом сам он сообщил в своем аккаунте в Instagram*.
Ранее в воскресенье пресс-служба столичного главка МВД РФ
сообщила, что сотрудники полиции в Москве
пресекли автопробег с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей, водителей планируется задержать. Как сообщил РИА Новости источник, участников автопробега заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки "Богатые и успешные". Участники пробега спорткаров приехали, в частности, на Ferrari, Lamborghini
и Porsche
.
Сам Донской накануне в Instagram* выложил публикацию, на которой утверждает, что его задержали сотрудники правоохранительных органов. Как отмечает Донской, ему говорят, что связано это с тем, "что какие-то ребята решили массово поехать отдыхать на крутых тачках". Сам он в публикации утверждает, что не умеет водить машину, автомобиля у него также нет.
В понедельник в его аккаунте в соцсети появилась публикация, из которой следует, что его доставили в отдел полиции Китай-города УВД по ЦАО
ГУ МВД России по Москве. Сам Донской подписал публикацию коротко - "привезли сюда".
Донской возглавлял Архангельск
с 2005 по 2008.
Официальным комментарием пресс-службы столичного главка МВД России РИА Новости пока не располагает.
* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.