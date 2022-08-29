https://ria.ru/20220829/arest-1812912617.html
Суд арестовал первого организатора "VIP-автопробега" в Москве
Суд арестовал первого организатора "VIP-автопробега" в Москве - РИА Новости, 29.08.2022
Суд арестовал первого организатора "VIP-автопробега" в Москве
Таганский суд Москвы в понедельник арестовал на 15 суток организатора автопробега на спорткарах Алексея Хитрова за "организацию массового пребывания граждан,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:02
2022-08-29T15:02
2022-08-29T17:21
происшествия
авто
lamborghini
porsche panamera
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы в понедельник арестовал на 15 суток организатора автопробега на спорткарах Алексея Хитрова за "организацию массового пребывания граждан, нарушившего общественный порядок", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Хитрову назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - рассказал собеседник агентства.Сегодня в Таганский суд поступило семь протоколов на организаторов автопробега, их рассмотрят в ближайшее время. Каждому из привлекаемых к ответственности грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, общественные работы или административный арест на срок до 15 суток.Как сообщил РИА Новости источник, участников автопробега заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки "Богатые и успешные". Участники пробега спорткаров приехали, в частности, на Ferrari, Lamborghini и Porsche.В полиции уточнили, что правонарушители были задержаны и доставлены в территориальные отделы для "привлечения к установленной законом ответственности".Спорткарами условно называют класс легковых автомобилей с моторами высокой мощности и низкой посадкой кузова, но предназначенных не для гонок, а для езды по дорогам общего пользования. Среди спорткаров выделяют подкласс "суперкаров" - авто с эксклюзивными характеристиками, мощностью двигателя, максимальной скоростью и ценой.
https://ria.ru/20220829/aktsiya-1812879621.html
https://ria.ru/20220829/arkhangelsk-1812836417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, lamborghini, porsche panamera
Происшествия, Авто, Lamborghini, Porsche Panamera
15:02 29.08.2022 (обновлено: 17:21 29.08.2022)
Суд арестовал первого организатора "VIP-автопробега" в Москве
Таганский суд Москвы арестовал на 15 суток организатора "VIP-автопробега" Алексея Хитрова
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы в понедельник арестовал на 15 суток организатора автопробега на спорткарах Алексея Хитрова за "организацию массового пребывания граждан, нарушившего общественный порядок", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Хитрову назначено наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня в Таганский суд поступило семь протоколов на организаторов автопробега, их рассмотрят в ближайшее время. Каждому из привлекаемых к ответственности грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей, общественные работы или административный арест на срок до 15 суток.
Как сообщил РИА Новости источник, участников автопробега заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки "Богатые и успешные". Участники пробега спорткаров приехали, в частности, на Ferrari, Lamborghini
и Porsche
.
В полиции уточнили, что правонарушители были задержаны и доставлены в территориальные отделы для "привлечения к установленной законом ответственности".
Спорткарами условно называют класс легковых автомобилей с моторами высокой мощности и низкой посадкой кузова, но предназначенных не для гонок, а для езды по дорогам общего пользования. Среди спорткаров выделяют подкласс "суперкаров" - авто с эксклюзивными характеристиками, мощностью двигателя, максимальной скоростью и ценой.