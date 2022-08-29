https://ria.ru/20220829/afganistan-1812801611.html
Уровень террористической активности в Афганистане снизился, заявили в ООН
Уровень террористической активности в Афганистане снизился, заявили в ООН - РИА Новости, 29.08.2022
Уровень террористической активности в Афганистане снизился, заявили в ООН
За год, прошедший с ухода США и их союзников из Афганистана, уровень террористической активности в стране снизился, заявил в интервью РИА Новости координатор... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:32
2022-08-29T09:32
2022-08-29T09:33
в мире
айман аз-завахири
афганистан
кабул (город)
сша
аль-каида
талибан
оон
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ООН, 29 авг – РИА Новости. За год, прошедший с ухода США и их союзников из Афганистана, уровень террористической активности в стране снизился, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.Отвечая на вопрос о том, изменилась ли за прошедший год ситуация с угрозой терроризма в Афганистане, Алакбаров сказал, что в конце июля – в августе активизировались атаки перед годовщиной вывода контингента США из Афганистана. "В целом по сравнению с прошлым годом, предыдущими годами уровень (террористической) активности, если мы говорим о взрывах, выстрелах, уменьшился", - добавил он.Он отметил, что правящее в Афганистане движение "Талибан"* заявляет, что активно борется с ИГ* и "Аль-Каидой"*, "но вместе с тем недавние события – в том числе обнаружение лидера "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири в Кабуле, несколько изменили картину"."Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию. Мы обеспокоены, но продолжаем работать. Естественно, эти события не способствуют дополнительной мобилизации ресурсов для Афганистана, и нам и так достаточно трудно собирать ресурсы", - указал Алакбаров.В начале августа 2021 года движение "Талибан"**, активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220817/afganistan-1810134649.html
https://ria.ru/20220815/ssha-1809856349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, айман аз-завахири, афганистан, кабул (город), сша, аль-каида, талибан, оон
В мире, Айман аз-Завахири, Афганистан, Кабул (город), США, Аль-Каида, Талибан, ООН
09:32 29.08.2022 (обновлено: 09:33 29.08.2022)
Уровень террористической активности в Афганистане снизился, заявили в ООН
Координатор ООН Алакбаров: в Афганистане после ухода США снизился уровень терроризма
ООН, 29 авг – РИА Новости. За год, прошедший с ухода США и их союзников из Афганистана, уровень террористической активности в стране снизился, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.
Отвечая на вопрос о том, изменилась ли за прошедший год ситуация с угрозой терроризма в Афганистане
, Алакбаров сказал, что в конце июля – в августе активизировались атаки перед годовщиной вывода контингента США
из Афганистана. "В целом по сравнению с прошлым годом, предыдущими годами уровень (террористической) активности, если мы говорим о взрывах, выстрелах, уменьшился", - добавил он.
Он отметил, что правящее в Афганистане движение "Талибан
"* заявляет, что активно борется с ИГ
* и "Аль-Каидой
"*, "но вместе с тем недавние события – в том числе обнаружение лидера "Аль-Каиды"* Аймана аз-Завахири
в Кабуле
, несколько изменили картину".
"Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию. Мы обеспокоены, но продолжаем работать. Естественно, эти события не способствуют дополнительной мобилизации ресурсов для Афганистана, и нам и так достаточно трудно собирать ресурсы", - указал Алакбаров.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"**, активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.