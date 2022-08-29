https://ria.ru/20220829/afganistan-1812795552.html

Рамиз Алакбаров: у афганцев исчерпан ресурс противостояния шокам

Рамиз Алакбаров: у афганцев исчерпан ресурс противостояния шокам - РИА Новости, 29.08.2022

Рамиз Алакбаров: у афганцев исчерпан ресурс противостояния шокам

Год назад США завершили вывод войск из Афганистана, после чего власть в стране полностью перешла к талибам (движение "Талибан"*). О том, как изменилась... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:00

2022-08-29T10:00

2022-08-29T17:06

айман аз-завахири

афганистан

кабул (город)

кандагар

аль-каида

талибан

интервью

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Год назад США завершили вывод войск из Афганистана, после чего власть в стране полностью перешла к талибам (движение "Талибан"*). О том, как изменилась афганская экономика и почему гуманитарная ситуация в стране катастрофична, о возможном эффекте от разморозки счетов и о том, сколько афганцев сегодня голодают, о программах ООН и том, сколько средств нужно для оказания помощи населению, в интервью РИА Новости рассказал координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.— Вы ранее назвали гуманитарную ситуацию в Афганистане катастрофой. Почему?— Страна очень бедная. У населения этой страны исчерпаны ресурсы терпения, тогда как ситуация ухудшается. Уже много лет здесь ведется война, конфликты. В банках у людей нет сбережений. Банковская ситуация достаточно критическая. Из последних четырех лет два года подряд была засуха. В продовольственном отношении, в отношении домашнего скота — все механизмы исчерпаны. Мы видели уже в прошлом году, что люди шли на экстремальные методы борьбы с этой ситуацией, вплоть до продажи органов, продажи детей. У нас постоянно приблизительно 19-20 миллионов людей нуждаются в оказании гуманитарной помощи. При этом 19 миллионов людей продолжают недоедать, 6,6 миллиона находятся на уровне приближения к голоду. Это очень высокая цифра. В целом по стране около 25 миллионов людей живут в бедности. А это больше, чем в 2016 году, — тогда было 20 миллионов. И согласно нашим данным, две трети заработка людей уходит на продукты питания. Поэтому в этой ситуации у населения нет запасов, исчерпаны ресурсы внутреннего противостояния шокам и потрясениям. Поэтому мы говорим, что ситуация очень тяжелая.— На эту динамику как-то повлияла смена власти в Афганистане?— За последний год у нас ухудшение экономического характера в первую очередь. Нет функционирующей банковской системы, нет функционирующей, хорошо связанной экономики. Все прервано. В связи с этим имеется спад. Отсутствие экономической деятельности, базовой экономики приводит к повышению нагрузки на гуманитарный сектор. Предыдущий государственный бюджет составлял 13,5 миллиарда долларов. Нынешний государственный бюджет, структура которого нам неизвестна, предполагает расходную часть бюджета в три миллиарда. Причем мы не знаем, на что они будут тратиться. Из этих трех миллиардов — один миллиард дефицит, то есть они еще должны его собрать. То есть разница между 13,5 и тремя миллиардами налицо. И это ощущается. В целом международное присутствие в Афганистане значительно меньше. Объемы внешней помощи значительно меньше. Конечно, за счет всех этих факторов ситуация ухудшилась значительно по сравнению с предыдущим годом.Единственное — что не ведется открытого конфликта, военной деятельности — такой большой, какая была раньше. А в экономическом плане совершенно другая ситуация.— Связано ли это с заморозкой счетов Афганистана?— Заморозка счетов — это, конечно, фактор, макроэкономический фактор. И это фактор финансовой стабильности макроструктур. Но тут имеет большое значение и много других. И это не единственный фактор, влияющий на ситуацию.— Насколько возврат этих активов мог бы улучшить гуманитарную ситуацию в стране?— Улучшит, конечно. В какой степени, в какой форме — еще вопрос. Естественно, любой приток ресурсов в национальную систему улучшит положение. Насколько значительно он исправит гуманитарную ситуацию, еще неизвестно, потому что мы должны иметь информацию о фактическом поступлении этих ресурсов на социальные нужды, на соответствующие бюджетные линии.Резервы не всегда означают, что они предназначены именно для этих целей. Резервы — это фактор стабилизации банковской деятельности. Это инструмент финансового менеджмента. Это не значит, что у человека, у которого сегодня нет еды, обязательно окажутся в руках эти деньги. Возврат средств улучшит экономическую ситуацию, но этих вопросов не решит.— То есть снятие санкций с экономики Афганистана не улучшит жизнь простых афганцев?— Помимо санкций ведь есть большое число других вопросов. Сами по себе санкции имеют большое количество исключений. Приняты специальные поправки. Факт в том, что многие частные компании испытывают так называемый сковывающий эффект: когда кто-то опасается, что его обвинят в якобы сотрудничестве с террористами или якобы осуществлении запрещенных транзакций каких-то. Частный сектор не видит большого смысла (в работе в Афганистане. — Прим. ред.), потому что дивиденды, которые они получат от торговли с Афганистаном, не оправдывают того риска, который потенциально может быть связан с такими транзакциями. Люди просто не хотят заниматься этим, даже если есть исключения из санкций. Частный бизнес не хочет брать на себя риски. И если у них есть бизнес в другой стране и они могут работать не обязательно с Афганистаном, а с каким-то другим государством, то бизнесмены думают: "А зачем мне здесь вообще чем-то заниматься". Атмосфера не способствует нормальной работе частных компаний.— Какая доля частного бизнеса ушла за последний год из Афганистана?— Конечно, сейчас его гораздо меньше, чем раньше. У "Талибана"* фокус в основном на частный сектор, на сбор налогов от таможенной торговли, но это в основном продукты питания, полезные ископаемые и так далее.— Во все ли провинции у вас есть доступ, нет ли препятствий со стороны "Талибана"*?— "Талибан"* не препятствует осуществлению гуманитарной деятельности. Проблемы возникают, потому что не все на местах всегда знают правила. Но мы эти проблемы решаем. В целом могу сказать, что они обеспечивают безопасность гуманитарных сотрудников и обеспечивают им доступ, хотя возникают конфликты местного уровня, которые мы в рабочем порядке решаем.— Конфликты какого рода?— Например, местный какой-то командир может высказать желание как-то повлиять на процесс каким-то образом. Естественно, этому никто не подчиняется. Сразу же процесс останавливается. Делается доклад в соответствующие координирующие органы. Бывает, что женщину-работницу не допускают до участия в распределении, например, какого-то гуманитарного груза. Мы связываемся, и этот вопрос решается. Но такого, чтобы у нас отняли груз, не бывает.— Доступ у вас есть во все провинции?— Во все провинции у нас есть доступ.— Если ли у ООН гуманитарная программа, которая позволяла бы переориентировать людей, выращивающих мак и занимающихся производством наркотиков, на занятие сельским хозяйством? Есть ли программа восстановления сельского хозяйства?— Есть такая программа. Например, в Кабуле, Кандагаре и Гильменде мы распределили пяти тысячам домохозяйств поддержку в сфере птицеводства и животноводства. Поддержали 29 средних и малых предприятий; 25 тысячам фермеров, которые раньше разводили мак, были предоставлены специальные программы для выращивания чего-то другого.— Изменилась ли за прошедший год ситуация с угрозой терроризма в Афганистане?— В конце июля — в августе активизировались атаки перед годовщиной. В целом по сравнению с прошлым годом, предыдущими годами уровень активности, если мы говорим о взрывах, выстрелах, уменьшился. "Талибан"* заявляет, что активно борется с ИГ** и "Аль-Каидой"**, но вместе с тем недавние события — в том числе обнаружение лидера "Аль-Каиды"** Аймана аз-Завахири в Кабуле — несколько изменили картину. Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию. Мы обеспокоены, но продолжаем работать. Естественно, эти события не способствуют дополнительной мобилизации ресурсов для Афганистана, нам и так достаточно трудно собирать ресурсы.— Насколько я понимаю, ООН нуждается в дополнительных ресурсах в этом году для оказания помощи Афганистану?— Ресурсов, которые мы получили, недостаточно.— Сколько требуется?— Мы просили 4,4 миллиарда долларов. Нам еще двух миллиардов даже не дали. Дефицит большой. В последние месяцы цена потребительской корзины выросла на 29 процентов в связи с ситуацией в мире и в Афганистане. Поэтому даже тех 4,4 миллиарда не хватит.— То есть нужны средства сверх 4,4 миллиарда?— Если мы в этом году соберем пять миллиардов и выше — это может позволить стабилизировать ситуацию. Но менее двух миллиардов, которые у нас на счетах на конец августа, — это очень маленькая сумма.— Год назад талибы взяли обязательство создать инклюзивное правительство, бороться с терроризмом и лучше соблюдать права женщин и девочек. Насколько они справляются с исполнением этих обязательств?— Если их спросить, они, вероятно, полагают, что справляются. На мой взгляд, не справляются. В особенности в вопросе прав женщин у нас тяжелая ситуация — девочки в школу не ходят. Считаю, что это абсолютно недопустимо. Ограничения на работу женщин — тоже неправильно, я считаю.Что касается инклюзивности правительства — они считают, что оно инклюзивное, потому что в нем представлены различные этнические группы. А международное сообщество не считает правительство инклюзивным, потому что оно не является представительным в той степени, в какой международное сообщество считало бы приемлемым.Что касается терроризма, то после того, как Айман аз-Завахири был найден в Кабуле, я не знаю, можно ли считать, что эти обязательства исполнены, и в какой мере они исполнены. Думаю, что во всех этих моментах есть еще большие пробелы. Надо еще много работать.* Движение, находящееся под санкциями ООН за террористическую деятельность.** Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220829/afganistan-1812782183.html

https://ria.ru/20220819/afganistan-1810642816.html

https://ria.ru/20220819/afganistan-1810644728.html

https://ria.ru/20220819/afganistan-1810644843.html

афганистан

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

айман аз-завахири, афганистан, кабул (город), кандагар, аль-каида, талибан, интервью