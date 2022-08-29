https://ria.ru/20220829/afganistan-1812800708.html

У афганцев закончилось терпение из-за тяжелой ситуации, заявили ООН

У афганцев закончилось терпение из-за тяжелой ситуации, заявили ООН - РИА Новости, 29.08.2022

У афганцев закончилось терпение из-за тяжелой ситуации, заявили ООН

У жителей Афганистана исчерпались терпение и внутренние ресурсы для противостояния потрясениям, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:26

2022-08-29T09:26

2022-08-29T09:26

в мире

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кабул (город)

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ООН, 29 авг – РИА Новости. У жителей Афганистана исчерпались терпение и внутренние ресурсы для противостояния потрясениям, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.Ранее он охарактеризовал гуманитарную ситуацию в Афганистане как катастрофу."Страна очень бедная. У населения этой страны исчерпаны ресурсы терпения, тогда как ситуация ухудшается", - сказал Алакбаров.Он указал, что уже много лет в Афганистане длятся конфликты."В банках у людей нет сбережений. Банковская ситуация достаточно критическая. Из последних четырех лет два года подряд были засухи. В продовольственном отношении, в отношении домашнего скота – все эти механизмы исчерпаны", - отметил он.По его словам, 19 миллионов афганцев продолжают недоедать, а 6,6 миллиона находятся "на уровне приближения к голоду".В этой ситуации, по словам Алакбарова, у населения страны нет запасов, "исчерпаны ресурсы внутреннего противостояния шокам и потрясениям". Поэтому в ООН отмечают, что ситуация очень тяжелая, добавил он.В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена.Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220819/afganistan-1810644843.html

https://ria.ru/20220819/afganistan-1810642816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, кабул (город), талибан, оон