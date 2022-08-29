https://ria.ru/20220829/afganistan-1812800708.html
У афганцев закончилось терпение из-за тяжелой ситуации, заявили ООН
У афганцев закончилось терпение из-за тяжелой ситуации, заявили ООН - РИА Новости, 29.08.2022
У афганцев закончилось терпение из-за тяжелой ситуации, заявили ООН
У жителей Афганистана исчерпались терпение и внутренние ресурсы для противостояния потрясениям, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:26
2022-08-29T09:26
2022-08-29T09:26
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ООН, 29 авг – РИА Новости. У жителей Афганистана исчерпались терпение и внутренние ресурсы для противостояния потрясениям, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.Ранее он охарактеризовал гуманитарную ситуацию в Афганистане как катастрофу."Страна очень бедная. У населения этой страны исчерпаны ресурсы терпения, тогда как ситуация ухудшается", - сказал Алакбаров.Он указал, что уже много лет в Афганистане длятся конфликты."В банках у людей нет сбережений. Банковская ситуация достаточно критическая. Из последних четырех лет два года подряд были засухи. В продовольственном отношении, в отношении домашнего скота – все эти механизмы исчерпаны", - отметил он.По его словам, 19 миллионов афганцев продолжают недоедать, а 6,6 миллиона находятся "на уровне приближения к голоду".В этой ситуации, по словам Алакбарова, у населения страны нет запасов, "исчерпаны ресурсы внутреннего противостояния шокам и потрясениям". Поэтому в ООН отмечают, что ситуация очень тяжелая, добавил он.В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена.Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220819/afganistan-1810644843.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, кабул (город), талибан, оон
В мире, Афганистан, Кабул (город), Талибан, ООН
У афганцев закончилось терпение из-за тяжелой ситуации, заявили ООН
Координатор ООН Алакбаров: у афганцев исчерпаны ресурсы терпения из-за тяжелой ситуации
ООН, 29 авг – РИА Новости. У жителей Афганистана исчерпались терпение и внутренние ресурсы для противостояния потрясениям, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.
Ранее он охарактеризовал гуманитарную ситуацию в Афганистане
как катастрофу.
"Страна очень бедная. У населения этой страны исчерпаны ресурсы терпения, тогда как ситуация ухудшается", - сказал Алакбаров.
Он указал, что уже много лет в Афганистане длятся конфликты.
"В банках у людей нет сбережений. Банковская ситуация достаточно критическая. Из последних четырех лет два года подряд были засухи. В продовольственном отношении, в отношении домашнего скота – все эти механизмы исчерпаны", - отметил он.
"Мы видели уже в прошлом году, что люди шли на экстремальные методы борьбы с этой ситуацией, вплоть до продажи органов, продажи детей. У нас постоянно приблизительно 19-20 миллионов людей нуждаются в оказании гуманитарной помощи", - заявил Алакбаров.
По его словам, 19 миллионов афганцев продолжают недоедать, а 6,6 миллиона находятся "на уровне приближения к голоду".
"Это очень высокая цифра. В целом по стране около 25 миллионов людей живут в бедности. А это больше, чем в 2016 году – тогда было 20 миллионов. И согласно нашим данным, две трети заработка людей уходит на продукты питания", - отметил он.
В этой ситуации, по словам Алакбарова, у населения страны нет запасов, "исчерпаны ресурсы внутреннего противостояния шокам и потрясениям". Поэтому в ООН
отмечают, что ситуация очень тяжелая, добавил он.
В начале августа 2021 года движение "Талибан
"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул
. На следующий день они заявили, что война окончена.
Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.