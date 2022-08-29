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ООН: экономическая ситуация в Афганистане сильно ухудшилась после ухода США - РИА Новости, 29.08.2022
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ООН: экономическая ситуация в Афганистане сильно ухудшилась после ухода США
ООН: экономическая ситуация в Афганистане сильно ухудшилась после ухода США - РИА Новости, 29.08.2022
ООН: экономическая ситуация в Афганистане сильно ухудшилась после ухода США
Экономическая ситуация в Афганистане после ухода США и союзников значительно ухудшилась, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T03:16
2022-08-29T03:17
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ООН, 29 авг – РИА Новости. Экономическая ситуация в Афганистане после ухода США и союзников значительно ухудшилась, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.Отвечая на вопрос о том, повлияла ли как-то на тяжелую гуманитарную ситуацию в стране смена власти в Афганистане, Алакбаров сказал: "За последний год у нас ухудшения экономического характера, в первую очередь".По его словам, "нет функционирующей банковской системы, нет функционирующей, хорошо связанной экономики".Как отметил Алакбаров, отсутствие экономической деятельности, базовой экономики приводит к повышению нагрузки на гуманитарный сектор. "Предыдущий государственный бюджет составлял 13,5 миллиарда долларов. Нынешний государственный бюджет, структура которого нам не известна, предполагает расходную часть бюджета в 3 миллиарда. Причем мы не знаем, на что они будут тратиться. Из этих трех миллиардов – 1 миллиард дефицит, то есть, они еще должны его собрать. То есть, разница между 13,5 и 3 миллиардами налицо. И это ощущается", - рассказал он.По словам координатора, в целом международное присутствие в Афганистане значительно сократилось по сравнению с тем, что было год назад. "Объемы внешней помощи значительно меньше. Конечно, за счет всех этих факторов ситуация ухудшилась значительно по сравнению с предыдущим годом", - добавил он.В начале августа 2021 года движение "Талибан"*, активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220817/afganistan-1810134649.html
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в мире, афганистан
В мире, Афганистан
03:16 29.08.2022 (обновлено: 03:17 29.08.2022)
 
ООН: экономическая ситуация в Афганистане сильно ухудшилась после ухода США

Координатор ООН Алакбаров: экономическая ситуация в Афганистане ухудшилась после ухода США

© AP Photo / Hussein MallaКабул
Кабул - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Hussein Malla
Кабул. Архивное фото
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ООН, 29 авг – РИА Новости. Экономическая ситуация в Афганистане после ухода США и союзников значительно ухудшилась, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.
Отвечая на вопрос о том, повлияла ли как-то на тяжелую гуманитарную ситуацию в стране смена власти в Афганистане, Алакбаров сказал: "За последний год у нас ухудшения экономического характера, в первую очередь".
По его словам, "нет функционирующей банковской системы, нет функционирующей, хорошо связанной экономики".
"Все прервано. В связи с этим имеется спад", - указал координатор.
Как отметил Алакбаров, отсутствие экономической деятельности, базовой экономики приводит к повышению нагрузки на гуманитарный сектор. "Предыдущий государственный бюджет составлял 13,5 миллиарда долларов. Нынешний государственный бюджет, структура которого нам не известна, предполагает расходную часть бюджета в 3 миллиарда. Причем мы не знаем, на что они будут тратиться. Из этих трех миллиардов – 1 миллиард дефицит, то есть, они еще должны его собрать. То есть, разница между 13,5 и 3 миллиардами налицо. И это ощущается", - рассказал он.
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По словам координатора, в целом международное присутствие в Афганистане значительно сократилось по сравнению с тем, что было год назад. "Объемы внешней помощи значительно меньше. Конечно, за счет всех этих факторов ситуация ухудшилась значительно по сравнению с предыдущим годом", - добавил он.
"Единственное, что не ведется открытого конфликта, военной деятельности – такой большой, какая была раньше. А в экономическом плане совершенно другая ситуация", - указал Алакбаров.
В начале августа 2021 года движение "Талибан"*, активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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