https://ria.ru/20220829/afganistan-1812782183.html

ООН: экономическая ситуация в Афганистане сильно ухудшилась после ухода США

ООН: экономическая ситуация в Афганистане сильно ухудшилась после ухода США - РИА Новости, 29.08.2022

ООН: экономическая ситуация в Афганистане сильно ухудшилась после ухода США

Экономическая ситуация в Афганистане после ухода США и союзников значительно ухудшилась, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T03:16

2022-08-29T03:16

2022-08-29T03:17

в мире

афганистан

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ООН, 29 авг – РИА Новости. Экономическая ситуация в Афганистане после ухода США и союзников значительно ухудшилась, заявил в интервью РИА Новости координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров.Отвечая на вопрос о том, повлияла ли как-то на тяжелую гуманитарную ситуацию в стране смена власти в Афганистане, Алакбаров сказал: "За последний год у нас ухудшения экономического характера, в первую очередь".По его словам, "нет функционирующей банковской системы, нет функционирующей, хорошо связанной экономики".Как отметил Алакбаров, отсутствие экономической деятельности, базовой экономики приводит к повышению нагрузки на гуманитарный сектор. "Предыдущий государственный бюджет составлял 13,5 миллиарда долларов. Нынешний государственный бюджет, структура которого нам не известна, предполагает расходную часть бюджета в 3 миллиарда. Причем мы не знаем, на что они будут тратиться. Из этих трех миллиардов – 1 миллиард дефицит, то есть, они еще должны его собрать. То есть, разница между 13,5 и 3 миллиардами налицо. И это ощущается", - рассказал он.По словам координатора, в целом международное присутствие в Афганистане значительно сократилось по сравнению с тем, что было год назад. "Объемы внешней помощи значительно меньше. Конечно, за счет всех этих факторов ситуация ухудшилась значительно по сравнению с предыдущим годом", - добавил он.В начале августа 2021 года движение "Талибан"*, активизировало наступление на правительственные силы Афганистана, а 15 августа талибы вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220817/afganistan-1810134649.html

https://ria.ru/20220819/azii-1810619852.html

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, афганистан