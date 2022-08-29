https://ria.ru/20220829/aes-1812979573.html

Слуцкий выразил надежду на непредвзятый вердикт МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Слуцкий выразил надежду на непредвзятый вердикт МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.08.2022

Слуцкий выразил надежду на непредвзятый вердикт МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Россия рассчитывает на непредвзятые и неполитизированные оценки МАГАТЭ ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:22

2022-08-29T18:22

2022-08-29T18:49

специальная военная операция на украине

леонид слуцкий (политик)

в мире

магатэ

украина

запорожская область

запорожская аэс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает на непредвзятые и неполитизированные оценки МАГАТЭ ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Россия неоднократно заявляла о готовности обеспечить все условия для пребывания миссии. Рассчитываем на непредвзятые и неполитизированные оценки МАГАТЭ", - написал политик в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812905955.html

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Кирилл Волков

леонид слуцкий (политик), в мире, магатэ, украина, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр