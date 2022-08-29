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Слуцкий выразил надежду на непредвзятый вердикт МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/aes-1812979573.html
Слуцкий выразил надежду на непредвзятый вердикт МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Слуцкий выразил надежду на непредвзятый вердикт МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.08.2022
Слуцкий выразил надежду на непредвзятый вердикт МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Россия рассчитывает на непредвзятые и неполитизированные оценки МАГАТЭ ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:22
2022-08-29T18:49
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
в мире
магатэ
украина
запорожская область
запорожская аэс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает на непредвзятые и неполитизированные оценки МАГАТЭ ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Россия неоднократно заявляла о готовности обеспечить все условия для пребывания миссии. Рассчитываем на непредвзятые и неполитизированные оценки МАГАТЭ", - написал политик в Telegram-канале.
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леонид слуцкий (политик), в мире, магатэ, украина, запорожская область, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Леонид Слуцкий (политик), В мире, МАГАТЭ, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:22 29.08.2022 (обновлено: 18:49 29.08.2022)
 
Слуцкий выразил надежду на непредвзятый вердикт МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Слуцкий выразил надежду на непредвзятый вердикт МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает на непредвзятые и неполитизированные оценки МАГАТЭ ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Россия неоднократно заявляла о готовности обеспечить все условия для пребывания миссии. Рассчитываем на непредвзятые и неполитизированные оценки МАГАТЭ", - написал политик в Telegram-канале.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 14:45Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти готовы доказать МАГАТЭ ядерный терроризм Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеЛеонид Слуцкий (политик)В миреМАГАТЭУкраинаЗапорожская областьЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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