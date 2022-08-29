https://ria.ru/20220829/aes-1812979573.html
Слуцкий выразил надежду на непредвзятый вердикт МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Слуцкий выразил надежду на непредвзятый вердикт МАГАТЭ по Запорожской АЭС - РИА Новости, 29.08.2022
Слуцкий выразил надежду на непредвзятый вердикт МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Россия рассчитывает на непредвзятые и неполитизированные оценки МАГАТЭ ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил глава комитета Госдумы по международным делам... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:22
2022-08-29T18:22
2022-08-29T18:49
специальная военная операция на украине
леонид слуцкий (политик)
в мире
магатэ
украина
запорожская область
запорожская аэс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия рассчитывает на непредвзятые и неполитизированные оценки МАГАТЭ ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Россия неоднократно заявляла о готовности обеспечить все условия для пребывания миссии. Рассчитываем на непредвзятые и неполитизированные оценки МАГАТЭ", - написал политик в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Леонид Слуцкий (политик), В мире, МАГАТЭ, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:22 29.08.2022 (обновлено: 18:49 29.08.2022)
Слуцкий выразил надежду на непредвзятый вердикт МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Слуцкий выразил надежду на непредвзятый вердикт МАГАТЭ по ситуации на Запорожской АЭС