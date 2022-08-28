https://ria.ru/20220828/zhara-1812716099.html

Август стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года

Август стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года - РИА Новости, 28.08.2022

Август стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года

Август 2022 года стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года метеонаблюдений, среднемесячная температура составила плюс 22 градуса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T16:00

2022-08-28T16:00

2022-08-28T16:00

общество

москва

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Август 2022 года стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года метеонаблюдений, среднемесячная температура составила плюс 22 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Август 2022 года войдет в летопись как самый жаркий месяц за 143 года… Среднемесячная температура составила плюс 22 градуса, и это больше чем рекорд, который был в августе 2010 года. Тогда в августе среднемесячная температура была плюс 21,8 градуса", - рассказал Тишковец.Также синоптик отметил, что помимо того, что температура в Москве побила прежний рекорд 2010 года, сопоставимыми по жаре годы были 2007, когда среднемесячная температура составила плюс 20,2 градуса, и 1972 год - плюс 20,6 градуса."То есть, если так посчитать, то в среднем такие волны субтропической жары в августе в средней полосе, в Центральной России и в столице случаются раз в 18-20 лет", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20220828/pogoda-1812697335.html

https://ria.ru/20220828/metropoliten-1812687351.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"