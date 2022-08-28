Август стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года
Синоптик Тишковец: август стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года метеонаблюдений
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает у фонтана на Манежной площади в жаркую погоду в Москве
Девушка отдыхает у фонтана на Манежной площади в жаркую погоду в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Август 2022 года стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года метеонаблюдений, среднемесячная температура составила плюс 22 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Август 2022 года войдет в летопись как самый жаркий месяц за 143 года… Среднемесячная температура составила плюс 22 градуса, и это больше чем рекорд, который был в августе 2010 года. Тогда в августе среднемесячная температура была плюс 21,8 градуса", - рассказал Тишковец.
Также синоптик отметил, что помимо того, что температура в Москве побила прежний рекорд 2010 года, сопоставимыми по жаре годы были 2007, когда среднемесячная температура составила плюс 20,2 градуса, и 1972 год - плюс 20,6 градуса.
"То есть, если так посчитать, то в среднем такие волны субтропической жары в августе в средней полосе, в Центральной России и в столице случаются раз в 18-20 лет", - сказал Тишковец.