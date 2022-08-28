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Август стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года - РИА Новости, 28.08.2022
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Август стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года
Август стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года - РИА Новости, 28.08.2022
Август стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года
Август 2022 года стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года метеонаблюдений, среднемесячная температура составила плюс 22 градуса, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T16:00
2022-08-28T16:00
общество
москва
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Август 2022 года стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года метеонаблюдений, среднемесячная температура составила плюс 22 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Август 2022 года войдет в летопись как самый жаркий месяц за 143 года… Среднемесячная температура составила плюс 22 градуса, и это больше чем рекорд, который был в августе 2010 года. Тогда в августе среднемесячная температура была плюс 21,8 градуса", - рассказал Тишковец.Также синоптик отметил, что помимо того, что температура в Москве побила прежний рекорд 2010 года, сопоставимыми по жаре годы были 2007, когда среднемесячная температура составила плюс 20,2 градуса, и 1972 год - плюс 20,6 градуса."То есть, если так посчитать, то в среднем такие волны субтропической жары в августе в средней полосе, в Центральной России и в столице случаются раз в 18-20 лет", - сказал Тишковец.
https://ria.ru/20220828/pogoda-1812697335.html
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общество, москва, евгений тишковец, центр "фобос"
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
16:00 28.08.2022
 
Август стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года

Синоптик Тишковец: август стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года метеонаблюдений

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка отдыхает у фонтана на Манежной площади в жаркую погоду в Москве
Девушка отдыхает у фонтана на Манежной площади в жаркую погоду в Москве - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Девушка отдыхает у фонтана на Манежной площади в жаркую погоду в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Август 2022 года стал самым жарким месяцем в Москве за 143 года метеонаблюдений, среднемесячная температура составила плюс 22 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Август 2022 года войдет в летопись как самый жаркий месяц за 143 года… Среднемесячная температура составила плюс 22 градуса, и это больше чем рекорд, который был в августе 2010 года. Тогда в августе среднемесячная температура была плюс 21,8 градуса", - рассказал Тишковец.
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Также синоптик отметил, что помимо того, что температура в Москве побила прежний рекорд 2010 года, сопоставимыми по жаре годы были 2007, когда среднемесячная температура составила плюс 20,2 градуса, и 1972 год - плюс 20,6 градуса.
"То есть, если так посчитать, то в среднем такие волны субтропической жары в августе в средней полосе, в Центральной России и в столице случаются раз в 18-20 лет", - сказал Тишковец.
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ОбществоМоскваЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"
 
 
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