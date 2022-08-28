09:02 28.08.2022 (обновлено: 09:03 28.08.2022)
В Запорожье заявили, что ВСУ пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру
Глава администрации Запорожья Балицкий: ВСУ пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Подрывная деятельность украинских террористов ориентирована на уничтожение гражданской инфраструктуры в Запорожской области, российские силовые ведомства успешно этому препятствуют, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Уровень террористической активности ощутимо снижается на территории Запорожской области с каждым днем благодаря работе российских силовых ведомств и местной полиции. Боевики со стороны Украины продолжают попытки проведения диверсионной деятельности с целью уничтожения гражданской инфраструктуры и организации покушений на представителей местной власти. Благодаря профессиональной деятельности российских силовиков и активной гражданской позиции местных жителей, которые сообщают в компетентные органы о подозрительной активности, теракты удается предотвращать", - сказал Балицкий.
Собеседник агентства напомнил, что в начале августа было предотвращено покушение на главу города Бердянска. Ранее российские силовики смогли предотвратить теракт на массовом мероприятии, где участвовали детские коллективы.
"Это в очередной раз доказывает, что их целью является самый настоящий террор, который в той или иной степени поощряется западными покровителями Киева", - отметил Балицкий.