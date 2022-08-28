https://ria.ru/20220828/zaporozhe-1812659531.html

В Запорожье заявили, что ВСУ пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру

В Запорожье заявили, что ВСУ пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 28.08.2022

В Запорожье заявили, что ВСУ пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру

Подрывная деятельность украинских террористов ориентирована на уничтожение гражданской инфраструктуры в Запорожской области, российские силовые ведомства... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T09:02

2022-08-28T09:02

2022-08-28T09:03

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

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бердянск

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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Подрывная деятельность украинских террористов ориентирована на уничтожение гражданской инфраструктуры в Запорожской области, российские силовые ведомства успешно этому препятствуют, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Уровень террористической активности ощутимо снижается на территории Запорожской области с каждым днем благодаря работе российских силовых ведомств и местной полиции. Боевики со стороны Украины продолжают попытки проведения диверсионной деятельности с целью уничтожения гражданской инфраструктуры и организации покушений на представителей местной власти. Благодаря профессиональной деятельности российских силовиков и активной гражданской позиции местных жителей, которые сообщают в компетентные органы о подозрительной активности, теракты удается предотвращать", - сказал Балицкий.Собеседник агентства напомнил, что в начале августа было предотвращено покушение на главу города Бердянска. Ранее российские силовики смогли предотвратить теракт на массовом мероприятии, где участвовали детские коллективы."Это в очередной раз доказывает, что их целью является самый настоящий террор, который в той или иной степени поощряется западными покровителями Киева", - отметил Балицкий.

https://ria.ru/20220828/zaes-1812654359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, запорожская область, украина, бердянск