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В Запорожье заявили, что ВСУ пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/zaporozhe-1812659531.html
В Запорожье заявили, что ВСУ пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру
В Запорожье заявили, что ВСУ пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру - РИА Новости, 28.08.2022
В Запорожье заявили, что ВСУ пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру
Подрывная деятельность украинских террористов ориентирована на уничтожение гражданской инфраструктуры в Запорожской области, российские силовые ведомства... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T09:02
2022-08-28T09:03
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
бердянск
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Подрывная деятельность украинских террористов ориентирована на уничтожение гражданской инфраструктуры в Запорожской области, российские силовые ведомства успешно этому препятствуют, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Уровень террористической активности ощутимо снижается на территории Запорожской области с каждым днем благодаря работе российских силовых ведомств и местной полиции. Боевики со стороны Украины продолжают попытки проведения диверсионной деятельности с целью уничтожения гражданской инфраструктуры и организации покушений на представителей местной власти. Благодаря профессиональной деятельности российских силовиков и активной гражданской позиции местных жителей, которые сообщают в компетентные органы о подозрительной активности, теракты удается предотвращать", - сказал Балицкий.Собеседник агентства напомнил, что в начале августа было предотвращено покушение на главу города Бердянска. Ранее российские силовики смогли предотвратить теракт на массовом мероприятии, где участвовали детские коллективы."Это в очередной раз доказывает, что их целью является самый настоящий террор, который в той или иной степени поощряется западными покровителями Киева", - отметил Балицкий.
https://ria.ru/20220828/zaes-1812654359.html
запорожская область
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в мире, запорожская область, украина, бердянск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Украина, Бердянск
09:02 28.08.2022 (обновлено: 09:03 28.08.2022)
 
В Запорожье заявили, что ВСУ пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру

Глава администрации Запорожья Балицкий: ВСУ пытаются уничтожить гражданскую инфраструктуру

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости. Подрывная деятельность украинских террористов ориентирована на уничтожение гражданской инфраструктуры в Запорожской области, российские силовые ведомства успешно этому препятствуют, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Уровень террористической активности ощутимо снижается на территории Запорожской области с каждым днем благодаря работе российских силовых ведомств и местной полиции. Боевики со стороны Украины продолжают попытки проведения диверсионной деятельности с целью уничтожения гражданской инфраструктуры и организации покушений на представителей местной власти. Благодаря профессиональной деятельности российских силовиков и активной гражданской позиции местных жителей, которые сообщают в компетентные органы о подозрительной активности, теракты удается предотвращать", - сказал Балицкий.
Собеседник агентства напомнил, что в начале августа было предотвращено покушение на главу города Бердянска. Ранее российские силовики смогли предотвратить теракт на массовом мероприятии, где участвовали детские коллективы.
"Это в очередной раз доказывает, что их целью является самый настоящий террор, который в той или иной степени поощряется западными покровителями Киева", - отметил Балицкий.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
07:01Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьУкраинаБердянск
 
 
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