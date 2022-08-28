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The Telegraph: разобщенный Запад проигрывает Путину - РИА Новости, 28.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/zapad-1812750915.html
The Telegraph: разобщенный Запад проигрывает Путину
The Telegraph: разобщенный Запад проигрывает Путину - РИА Новости, 28.08.2022
The Telegraph: разобщенный Запад проигрывает Путину
На фоне обостряющихся экономических проблем Западу становится все сложнее сохранять единство в противостоянии России и помогать Украине, что в конечном счете... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:40
2022-08-28T22:04
специальная военная операция на украине
в мире
евросоюз
россия
украина
жозеп боррель
сша
нато
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На фоне обостряющихся экономических проблем Западу становится все сложнее сохранять единство в противостоянии России и помогать Украине, что в конечном счете приведет его к поражению, уверен обозреватель The Telegraph Ричард Кемп.Автор назвал заблуждением мнение о том, что российская спецоперация на Украине серьезно сплотила Запад и НАТО. Сначала казалось, что США и союзники действительно объединились против Кремля, однако это оказалось лишь иллюзией: например, Германия продолжила закупки энергоресурсов у России, Индия приняла нейтралитет. А вскоре поток оказываемой Украине помощи еще больше иссякнет и картина радикально изменится, пишет Кем.Он отметил, что за последние два месяца ни одна страна — член ЕС не пообещала Киеву новой поддержки, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал сохранение единства в союзе "повседневной борьбой". Среди трудностей, угрожающих сплоченности в Европе, автор назвал потерю Макроном большинства во французском парламенте, грядущую смену правительства в Италии, а также усиливающийся энергетический и экономический кризис."В условиях спада в промышленности и роста инфляции, особенно цен на энергоносители и продовольствие, в руководстве ЕС уже рассматривают возможность ослабления санкций", — продолжил Кемп.Он указал на усиливающееся недовольство европейцев из-за сложившейся ситуации: жители стран ЕС все больше задаются вопросом, должны ли они расплачиваться за других. Похожее положение и в США, где сторонников помощи Украине все меньше.Киев критически зависит от западного вооружения, и положение украинцев все усугубляется на фоне продолжающейся российской спецоперации. Поддержке Украине привержены лишь Великобритания и страны Восточной Европы. "Но постоянной помощи со стороны Великобритании и Восточной Европы, какой бы солидной она ни была, будет недостаточно", — пишет Кемп.Он уверен, что Запад проиграет России, когда его единство окончательно распадется.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://ria.ru/20220828/potok-1812731124.html
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в мире, евросоюз, россия, украина, жозеп боррель, сша, нато, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, Евросоюз, Россия, Украина, Жозеп Боррель, США, НАТО, Великобритания
19:40 28.08.2022 (обновлено: 22:04 28.08.2022)
 
The Telegraph: разобщенный Запад проигрывает Путину

The Telegraph: разобщенный Запад не сможет помочь Украине и проиграет России

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. На фоне обостряющихся экономических проблем Западу становится все сложнее сохранять единство в противостоянии России и помогать Украине, что в конечном счете приведет его к поражению, уверен обозреватель The Telegraph Ричард Кемп.
Автор назвал заблуждением мнение о том, что российская спецоперация на Украине серьезно сплотила Запад и НАТО. Сначала казалось, что США и союзники действительно объединились против Кремля, однако это оказалось лишь иллюзией: например, Германия продолжила закупки энергоресурсов у России, Индия приняла нейтралитет. А вскоре поток оказываемой Украине помощи еще больше иссякнет и картина радикально изменится, пишет Кем.
Он отметил, что за последние два месяца ни одна страна — член ЕС не пообещала Киеву новой поддержки, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал сохранение единства в союзе "повседневной борьбой". Среди трудностей, угрожающих сплоченности в Европе, автор назвал потерю Макроном большинства во французском парламенте, грядущую смену правительства в Италии, а также усиливающийся энергетический и экономический кризис.
"В условиях спада в промышленности и роста инфляции, особенно цен на энергоносители и продовольствие, в руководстве ЕС уже рассматривают возможность ослабления санкций", — продолжил Кемп.
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Он указал на усиливающееся недовольство европейцев из-за сложившейся ситуации: жители стран ЕС все больше задаются вопросом, должны ли они расплачиваться за других. Похожее положение и в США, где сторонников помощи Украине все меньше.
Киев критически зависит от западного вооружения, и положение украинцев все усугубляется на фоне продолжающейся российской спецоперации. Поддержке Украине привержены лишь Великобритания и страны Восточной Европы. "Но постоянной помощи со стороны Великобритании и Восточной Европы, какой бы солидной она ни была, будет недостаточно", — пишет Кемп.
Он уверен, что Запад проиграет России, когда его единство окончательно распадется.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
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