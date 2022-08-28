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Захарова назвала причину приостановки выдачи биометрических загранпаспортов - РИА Новости, 28.08.2022
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Захарова назвала причину приостановки выдачи биометрических загранпаспортов
Захарова назвала причину приостановки выдачи биометрических загранпаспортов - РИА Новости, 28.08.2022
Захарова назвала причину приостановки выдачи биометрических загранпаспортов
Временная остановка приема заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения консульским департаментом МИД связана с проведением технических работ, сообщила... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T18:23
2022-08-28T18:54
россия
владимир соловьев (телеведущий)
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Временная остановка приема заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения консульским департаментом МИД связана с проведением технических работ, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Комментируя публикации в прессе, она отметила, что "хорошие новости продаются хуже, чем плохие", а когда плохих новостей нет, всегда возникает желание их поискать.Не вдаваясь с технические подробности, она отметила, что в связи с технологическим прогрессом бывают моменты, когда "нужно перезапускать систему"."Все подробности есть на портале консульского департамента МИД России", — заключила Захарова.В минувшую пятницу консульский департамент МИД сообщил на своем сайте, что с 26 августа временно приостанавливает прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком действия десять лет из-за необходимости переформатировать электронный носитель. Оформление пятилетних документов продолжается без изменений.Паспорт нового поколения содержит электронный носитель информации, на который записываются персональные и биометрические данные владельца документа.
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россия, владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Владимир Соловьев (телеведущий), Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
18:23 28.08.2022 (обновлено: 18:54 28.08.2022)
 
Захарова назвала причину приостановки выдачи биометрических загранпаспортов

Захарова: МИД приостановил выдачу биометрических загранпаспортов из-за техработ в системе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРоссийский загранпаспорт
Российский загранпаспорт - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Временная остановка приема заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения консульским департаментом МИД связана с проведением технических работ, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Комментируя публикации в прессе, она отметила, что "хорошие новости продаются хуже, чем плохие", а когда плохих новостей нет, всегда возникает желание их поискать.
"Загранпаспорта на пять лет того образца, который для нас с вами является традиционным, — и выдавались, и выдаются, и заявления на их выдачу принимаются. Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних", — продолжила Захарова.
Не вдаваясь с технические подробности, она отметила, что в связи с технологическим прогрессом бывают моменты, когда "нужно перезапускать систему".
"Все подробности есть на портале консульского департамента МИД России", — заключила Захарова.
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В минувшую пятницу консульский департамент МИД сообщил на своем сайте, что с 26 августа временно приостанавливает прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком действия десять лет из-за необходимости переформатировать электронный носитель. Оформление пятилетних документов продолжается без изменений.
Паспорт нового поколения содержит электронный носитель информации, на который записываются персональные и биометрические данные владельца документа.
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РоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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