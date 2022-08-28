https://ria.ru/20220828/zagranpasport-1812737230.html

Захарова назвала причину приостановки выдачи биометрических загранпаспортов

Захарова назвала причину приостановки выдачи биометрических загранпаспортов - РИА Новости, 28.08.2022

Захарова назвала причину приостановки выдачи биометрических загранпаспортов

Временная остановка приема заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения консульским департаментом МИД связана с проведением технических работ, сообщила... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T18:23

2022-08-28T18:23

2022-08-28T18:54

россия

владимир соловьев (телеведущий)

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Временная остановка приема заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения консульским департаментом МИД связана с проведением технических работ, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Комментируя публикации в прессе, она отметила, что "хорошие новости продаются хуже, чем плохие", а когда плохих новостей нет, всегда возникает желание их поискать.Не вдаваясь с технические подробности, она отметила, что в связи с технологическим прогрессом бывают моменты, когда "нужно перезапускать систему"."Все подробности есть на портале консульского департамента МИД России", — заключила Захарова.В минувшую пятницу консульский департамент МИД сообщил на своем сайте, что с 26 августа временно приостанавливает прием заявлений на выдачу загранпаспортов сроком действия десять лет из-за необходимости переформатировать электронный носитель. Оформление пятилетних документов продолжается без изменений.Паспорт нового поколения содержит электронный носитель информации, на который записываются персональные и биометрические данные владельца документа.

https://ria.ru/20220827/vizy-1812601116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир соловьев (телеведущий), мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)