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В США продолжат призывать Россию передать Киеву контроль над ЗАЭС

В США продолжат призывать Россию передать Киеву контроль над ЗАЭС - РИА Новости, 28.08.2022

В США продолжат призывать Россию передать Киеву контроль над ЗАЭС

США на фоне отказа России поддержать итоговый документ Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружие (ДНЯО) намерены продолжать призывать... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T19:02

2022-08-28T19:02

2022-08-28T19:02

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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США на фоне отказа России поддержать итоговый документ Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружие (ДНЯО) намерены продолжать призывать Москву прекратить боевые действия в районе Запорожской АЭС и передать Киеву контроль над станцией, говорится в распространенном в воскресенье заявлении Госдепартамента."Решение России не признать такие формировки вопреки единодушной позиции мирового сообщества подчеркивает необходимость для США и других стран продолжать призывать РФ прекратить военные действия возле Запорожской АЭС и вернуть контроль над станцией Украине", - прокомментировали в дипведомстве США.В заявлении подчеркивается, что США намерены продолжать работать с мировым сообществом над установлением глобального мира и безопасности без ядерного орудия. При этом в Вашингтоне указали на особую роль Договора о нераспространении ядерного оружия как важного инструмента разоружения в этой сфере."ДНЯО остается и останется фундаментальным, краеугольным камнем режима нераспространения ядерного оружия, а также важным инструментом в ядерном разоружении и мирном использовании атомной энергетики", - указали в Госдепе США.Ранее Обзорная конференция ДНЯО не смогла прийти к консенсусу по итоговому документу. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявлял, что РФ предложила модифицировать пять пунктов документа, чтобы привести их в соответствие с насущной повесткой дня, относящейся к обзорному процессу ДНЯО, очистить их от политических коннотаций. Однако желание российской делегации "поработать не нашло отклика". Как заявил на брифинге председатель конференции Густаво Злаувинен, Россия требовала внесения поправок в пункты итогового документа Обзорной конференции ДНЯО, которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума.

https://ria.ru/20220827/dnyao-1812466866.html

https://ria.ru/20220827/zaporozhe-1812614435.html

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в мире, россия, запорожская аэс, сша, государственный департамент сша, игорь вишневецкий, украина