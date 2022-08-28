В США продолжат призывать Россию передать Киеву контроль над ЗАЭС
Госдеп заявил, что продолжит призывать Россию передать Киеву контроль над Запорожской АЭС
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. США на фоне отказа России поддержать итоговый документ Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружие (ДНЯО) намерены продолжать призывать Москву прекратить боевые действия в районе Запорожской АЭС и передать Киеву контроль над станцией, говорится в распространенном в воскресенье заявлении Госдепартамента.
"Решение России не признать такие формировки вопреки единодушной позиции мирового сообщества подчеркивает необходимость для США и других стран продолжать призывать РФ прекратить военные действия возле Запорожской АЭС и вернуть контроль над станцией Украине", - прокомментировали в дипведомстве США.
В заявлении подчеркивается, что США намерены продолжать работать с мировым сообществом над установлением глобального мира и безопасности без ядерного орудия. При этом в Вашингтоне указали на особую роль Договора о нераспространении ядерного оружия как важного инструмента разоружения в этой сфере.
"ДНЯО остается и останется фундаментальным, краеугольным камнем режима нераспространения ядерного оружия, а также важным инструментом в ядерном разоружении и мирном использовании атомной энергетики", - указали в Госдепе США.
Ранее Обзорная конференция ДНЯО не смогла прийти к консенсусу по итоговому документу. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявлял, что РФ предложила модифицировать пять пунктов документа, чтобы привести их в соответствие с насущной повесткой дня, относящейся к обзорному процессу ДНЯО, очистить их от политических коннотаций. Однако желание российской делегации "поработать не нашло отклика". Как заявил на брифинге председатель конференции Густаво Злаувинен, Россия требовала внесения поправок в пункты итогового документа Обзорной конференции ДНЯО, которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума.