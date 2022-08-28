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Захарова предупредила о попытках исказить ситуацию с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС

Захарова предупредила о попытках исказить ситуацию с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022

Захарова предупредила о попытках исказить ситуацию с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС

Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС являются ядерным терроризмом, а заявления стран Запада о том, что они якобы "уломали" Россию согласиться на... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-28T18:47

2022-08-28T18:47

2022-08-29T06:02

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мария захарова

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС являются ядерным терроризмом, а заявления стран Запада о том, что они якобы "уломали" Россию согласиться на проведение миссии МАГАТЭ на станции, являются ложью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Захарова призвала не реагировать на информационные вбросы со стороны Запада о том, что Россию "уломали" согласиться на проведение международной инспекции ЗАЭС. "Это неправда. Это ложь. Попытки такие именно так представить дело уже имеются, просто я всех заранее предостерегаю относительно того, что именно так будет разворачиваться информационная кампания", - отметила она.Дипломат напомнила о многочисленных попытках и усилиях Москвы организовать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вопреки всем попыткам Киева ее сорвать.

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