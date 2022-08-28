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Захарова предупредила о попытках исказить ситуацию с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС
Захарова предупредила о попытках исказить ситуацию с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
Захарова предупредила о попытках исказить ситуацию с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС
Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС являются ядерным терроризмом, а заявления стран Запада о том, что они якобы "уломали" Россию согласиться на... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-28T18:47
2022-08-28T18:47
2022-08-29T06:02
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мария захарова
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС являются ядерным терроризмом, а заявления стран Запада о том, что они якобы "уломали" Россию согласиться на проведение миссии МАГАТЭ на станции, являются ложью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Захарова призвала не реагировать на информационные вбросы со стороны Запада о том, что Россию "уломали" согласиться на проведение международной инспекции ЗАЭС. "Это неправда. Это ложь. Попытки такие именно так представить дело уже имеются, просто я всех заранее предостерегаю относительно того, что именно так будет разворачиваться информационная кампания", - отметила она.Дипломат напомнила о многочисленных попытках и усилиях Москвы организовать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вопреки всем попыткам Киева ее сорвать.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Киев, Украина, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
18:47 28.08.2022 (обновлено: 06:02 29.08.2022)
Захарова предупредила о попытках исказить ситуацию с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС
Представитель МИД России Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом