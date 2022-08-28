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Захарова предупредила о попытках исказить ситуацию с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/zaes-1812741417.html
Захарова предупредила о попытках исказить ситуацию с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС
Захарова предупредила о попытках исказить ситуацию с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС - РИА Новости, 29.08.2022
Захарова предупредила о попытках исказить ситуацию с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС
Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС являются ядерным терроризмом, а заявления стран Запада о том, что они якобы "уломали" Россию согласиться на... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-28T18:47
2022-08-29T06:02
специальная военная операция на украине
в мире
москва
магатэ
запорожская аэс
киев
украина
мария захарова
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС являются ядерным терроризмом, а заявления стран Запада о том, что они якобы "уломали" Россию согласиться на проведение миссии МАГАТЭ на станции, являются ложью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Захарова призвала не реагировать на информационные вбросы со стороны Запада о том, что Россию "уломали" согласиться на проведение международной инспекции ЗАЭС. "Это неправда. Это ложь. Попытки такие именно так представить дело уже имеются, просто я всех заранее предостерегаю относительно того, что именно так будет разворачиваться информационная кампания", - отметила она.Дипломат напомнила о многочисленных попытках и усилиях Москвы организовать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вопреки всем попыткам Киева ее сорвать.
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в мире, москва, магатэ, запорожская аэс, киев, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Киев, Украина, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
18:47 28.08.2022 (обновлено: 06:02 29.08.2022)
 
Захарова предупредила о попытках исказить ситуацию с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС

Представитель МИД России Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре
Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела при въезде на территорию Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Обстрелы украинскими военными Запорожской АЭС являются ядерным терроризмом, а заявления стран Запада о том, что они якобы "уломали" Россию согласиться на проведение миссии МАГАТЭ на станции, являются ложью, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Исходим из того, что она (миссия МАГАТЭ - ред.) должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и те, кто за ним стоит, и все те, кто используют ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а уже терроризма... то, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС - это ядерный терроризм", - сказала она в эфире телеканала "Россия 1".
Захарова призвала не реагировать на информационные вбросы со стороны Запада о том, что Россию "уломали" согласиться на проведение международной инспекции ЗАЭС. "Это неправда. Это ложь. Попытки такие именно так представить дело уже имеются, просто я всех заранее предостерегаю относительно того, что именно так будет разворачиваться информационная кампания", - отметила она.
Дипломат напомнила о многочисленных попытках и усилиях Москвы организовать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вопреки всем попыткам Киева ее сорвать.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 08:00
Запорожская АЭС: НАТО создает повод для мировой войны
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваМАГАТЭЗапорожская АЭСКиевУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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