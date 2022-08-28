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Путин подписал указ о выплатах переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Путин подписал указ о выплатах переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 28.08.2022

Путин подписал указ о выплатах переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Президент Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также людям... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T04:22

2022-08-28T04:22

2022-08-28T04:22

россия

владимир путин

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также людям без гражданства, прибывшим в Россию.Речь в документе идет о лицах, въехавших в страну после 18 февраля, но не признанных беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля.Так, покинувшим республики Донбасса и Украину полагается:В документе указано, что выплаты производятся до 31 декабря 2022.Выплаты родителям школьниковРанее Путин поручил правительству единовременно выплатить по десять тысяч рублей родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях."Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от шести до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 года), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года", — отмечается на сайте Кремля. Ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.Запрет на выдворение из РоссииГраждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, не создающих угроз национальной безопасности, нельзя выдворять и депортировать из России, также следует из указа, подписанного президентом."В отношении граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины<...> не принимаются решения: об административном выдворении за пределы Российской Федерации;<...> о депортации; о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности пребывания в Российской Федерации; о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации", — говорится в документе.Под действие указа не подпадают лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, или создающие угрозу национальной безопасности России, поддерживающие террористическую деятельность, посягающие на общественный порядок и безопасность.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220827/rabota-1812559997.html

https://ria.ru/20220824/psb-1811918387.html

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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россия, владимир путин, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин