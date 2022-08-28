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Путин подписал указ о выплатах переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 28.08.2022
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Путин подписал указ о выплатах переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины
Путин подписал указ о выплатах переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины - РИА Новости, 28.08.2022
Путин подписал указ о выплатах переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины
Президент Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также людям... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T04:22
2022-08-28T04:22
россия
владимир путин
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также людям без гражданства, прибывшим в Россию.Речь в документе идет о лицах, въехавших в страну после 18 февраля, но не признанных беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля.Так, покинувшим республики Донбасса и Украину полагается:В документе указано, что выплаты производятся до 31 декабря 2022.Выплаты родителям школьниковРанее Путин поручил правительству единовременно выплатить по десять тысяч рублей родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях."Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от шести до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 года), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года", — отмечается на сайте Кремля. Ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.Запрет на выдворение из РоссииГраждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, не создающих угроз национальной безопасности, нельзя выдворять и депортировать из России, также следует из указа, подписанного президентом."В отношении граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины&lt;...&gt; не принимаются решения: об административном выдворении за пределы Российской Федерации;&lt;...&gt; о депортации; о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности пребывания в Российской Федерации; о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации", — говорится в документе.Под действие указа не подпадают лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, или создающие угрозу национальной безопасности России, поддерживающие террористическую деятельность, посягающие на общественный порядок и безопасность.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220827/rabota-1812559997.html
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украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, владимир путин, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, михаил мишустин
Россия, Владимир Путин, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Михаил Мишустин
04:22 28.08.2022
 
Путин подписал указ о выплатах переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины

Путин подписал указ о выплатах вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также людям без гражданства, прибывшим в Россию.
Речь в документе идет о лицах, въехавших в страну после 18 февраля, но не признанных беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля.
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Так, покинувшим республики Донбасса и Украину полагается:
  • ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей либо ежемесячная социальная выплата инвалидам — 10 000 рублей;
  • доплата к указанным выплатам инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам, достигшим 80 лет, — 3000 рублей;
  • ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5000 рублей;
  • единовременная выплата беременным женщинам — 10 000 рублей;
  • единовременная выплата при рождении ребенка — 20 000 рублей;
  • ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет — 4000 рублей, в случае если ребенок находится под опекой или попечительством — 15 000 рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при получении им образования — 4000 рублей;
  • ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 000 рублей.
В документе указано, что выплаты производятся до 31 декабря 2022.

Выплаты родителям школьников

Ранее Путин поручил правительству единовременно выплатить по десять тысяч рублей родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.
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"Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от шести до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 года), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года", — отмечается на сайте Кремля. Ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.

Запрет на выдворение из России

Граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, не создающих угроз национальной безопасности, нельзя выдворять и депортировать из России, также следует из указа, подписанного президентом.
"В отношении граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины<...> не принимаются решения: об административном выдворении за пределы Российской Федерации;<...> о депортации; о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности пребывания в Российской Федерации; о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации", — говорится в документе.
Под действие указа не подпадают лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, или создающие угрозу национальной безопасности России, поддерживающие террористическую деятельность, посягающие на общественный порядок и безопасность.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.
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