Путин подписал указ о выплатах переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины
Путин подписал указ о выплатах вынужденным переселенцам из ДНР, ЛНР и с Украины
Президент Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ о социальных выплатах гражданам, вынужденно покинувшим Донецкую и Луганскую народные республики, Украину, а также людям без гражданства, прибывшим в Россию.
Речь в документе идет о лицах, въехавших в страну после 18 февраля, но не признанных беженцами. Выплаты назначаются с 1 июля.
- —ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей либо ежемесячная социальная выплата инвалидам — 10 000 рублей;
- —доплата к указанным выплатам инвалидам I группы, детям-инвалидам и лицам, достигшим 80 лет, — 3000 рублей;
- —ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны — 5000 рублей;
- —единовременная выплата беременным женщинам — 10 000 рублей;
- —единовременная выплата при рождении ребенка — 20 000 рублей;
- —ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет — 4000 рублей, в случае если ребенок находится под опекой или попечительством — 15 000 рублей, на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при получении им образования — 4000 рублей;
- —ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка — 10 000 рублей.
В документе указано, что выплаты производятся до 31 декабря 2022.
Выплаты родителям школьников
Ранее Путин поручил правительству единовременно выплатить по десять тысяч рублей родителям учеников в возрасте от шести до 18 лет в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях.
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"Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от шести до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 года), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года", — отмечается на сайте Кремля. Ответственным за выполнение поручения глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина.
Запрет на выдворение из России
Граждан Донецкой и Луганской народных республик и Украины, не создающих угроз национальной безопасности, нельзя выдворять и депортировать из России, также следует из указа, подписанного президентом.
"В отношении граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины<...> не принимаются решения: об административном выдворении за пределы Российской Федерации;<...> о депортации; о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности пребывания в Российской Федерации; о сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации", — говорится в документе.
Под действие указа не подпадают лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, или создающие угрозу национальной безопасности России, поддерживающие террористическую деятельность, посягающие на общественный порядок и безопасность.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные регионы объявили о планах войти в состав России.