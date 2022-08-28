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МВД Австрии опровергло информацию об убийстве Вовк - РИА Новости, 28.08.2022
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МВД Австрии опровергло информацию об убийстве Вовк
МВД Австрии опровергло информацию об убийстве Вовк - РИА Новости, 28.08.2022
МВД Австрии опровергло информацию об убийстве Вовк
МВД Австрии в комментарии РИА Новости опровергло статью издания Exxpress о якобы убийстве Натальи Вовк. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T17:54
2022-08-28T22:09
австрия
в мире
дарья дугина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
россия
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ВЕНА, 28 авг — РИА Новости, Маргарита Костив. МВД Австрии в комментарии РИА Новости опровергло статью издания Exxpress о якобы убийстве Натальи Вовк.Ранее в воскресенье австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк обнаружили мертвой на съемной квартире. В качестве источника издание привело публикацию в Telegram.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
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австрия, в мире, дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, россия
Австрия, В мире, Дарья Дугина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Россия
17:54 28.08.2022 (обновлено: 22:09 28.08.2022)
 
МВД Австрии опровергло информацию об убийстве Вовк

МВД Австрии не подтвердило сообщения о смерти предполагаемой убийцы Дугиной

© Фото : соцсети Натальи ВовкНаталья Вовк
Наталья Вовк - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : соцсети Натальи Вовк
Наталья Вовк. Архивное фото
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ВЕНА, 28 авг — РИА Новости, Маргарита Костив. МВД Австрии в комментарии РИА Новости опровергло статью издания Exxpress о якобы убийстве Натальи Вовк.

"После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации", — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Ранее в воскресенье австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк обнаружили мертвой на съемной квартире. В качестве источника издание привело публикацию в Telegram.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
Франция, Польша, Украина – отец Натальи Вовк о перемещениях дочери в статусе беженки - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 07:09
Отец Натальи Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка
 
АвстрияВ миреДарья ДугинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи ДугинойРоссия
 
 
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