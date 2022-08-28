https://ria.ru/20220828/vovk-1812733071.html

МВД Австрии опровергло информацию об убийстве Вовк

МВД Австрии опровергло информацию об убийстве Вовк - РИА Новости, 28.08.2022

МВД Австрии опровергло информацию об убийстве Вовк

МВД Австрии в комментарии РИА Новости опровергло статью издания Exxpress о якобы убийстве Натальи Вовк. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T17:54

2022-08-28T17:54

2022-08-28T22:09

австрия

в мире

дарья дугина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

россия

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ВЕНА, 28 авг — РИА Новости, Маргарита Костив. МВД Австрии в комментарии РИА Новости опровергло статью издания Exxpress о якобы убийстве Натальи Вовк.Ранее в воскресенье австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк обнаружили мертвой на съемной квартире. В качестве источника издание привело публикацию в Telegram.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20220823/proisshestviya-1811460391.html

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австрия, в мире, дарья дугина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, россия