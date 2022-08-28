17:54 28.08.2022 (обновлено: 22:09 28.08.2022)
МВД Австрии опровергло информацию об убийстве Вовк
МВД Австрии не подтвердило сообщения о смерти предполагаемой убийцы Дугиной
© Фото : соцсети Натальи ВовкНаталья Вовк
© Фото : соцсети Натальи Вовк
Наталья Вовк. Архивное фото
ВЕНА, 28 авг — РИА Новости, Маргарита Костив. МВД Австрии в комментарии РИА Новости опровергло статью издания Exxpress о якобы убийстве Натальи Вовк.
"После консультации с нашими коллегами из Управления государственной безопасности и разведки (DSN) мы можем сообщить вам, что в Австрии не известно ни об одном подобном случае. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации", — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Ранее в воскресенье австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк обнаружили мертвой на съемной квартире. В качестве источника издание привело публикацию в Telegram.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве своей машины на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
23 августа, 07:09Отец Натальи Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка