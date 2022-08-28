Рейтинг@Mail.ru
В австрийской желтой прессе написали об "убийстве" Вовк - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220828/vovk-1812722499.html
В австрийской желтой прессе написали об "убийстве" Вовк
В австрийской желтой прессе написали об "убийстве" Вовк - РИА Новости, 28.08.2022
В австрийской желтой прессе написали об "убийстве" Вовк
Австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк якобы обнаружили мертвой на съемной квартире. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T16:36
2022-08-28T19:20
в мире
россия
вена
австрия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811377305_110:0:1890:1001_1920x0_80_0_0_45161cb28772fba32278dcb69681cc90.jpg
ВЕНА, 28 авг — РИА Новости. Австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк якобы обнаружили мертвой на съемной квартире.В качестве источника информации издание привело сообщение, которое "распространяется в Telegram со скоростью лесного пожара"."Ночью ее нашли мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и запиской в руке", — говорится в публикации.Страна или город, где находилась эта квартира, не указаны.В сообщении также публикуются фотографии, на которых якобы изображена погибшая. Однако, по некоторым данным, в действительности этот снимок был сделан в 2020 году.Полиция Вены и МВД Австрии пока никак не прокомментировали РИА Новости эту информацию.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
https://radiosputnik.ria.ru/20220825/vovk-1812083341.html
https://ria.ru/20220823/proisshestviya-1811460391.html
россия
вена
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811377305_370:0:1705:1001_1920x0_80_0_0_2e76c5334b0b9aa2ef88950383e6a2a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вена, австрия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Вена, Австрия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
16:36 28.08.2022 (обновлено: 19:20 28.08.2022)
 
В австрийской желтой прессе написали об "убийстве" Вовк

Австрийское издание Exxpress написало, что подозреваемую в убийстве Дугиной нашли мертвой

© РИА Новости / ФСБ РоссииНаталья Вовк (Шабан)
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / ФСБ России
Наталья Вовк (Шабан). Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 28 авг — РИА Новости. Австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк якобы обнаружили мертвой на съемной квартире.
В качестве источника информации издание привело сообщение, которое "распространяется в Telegram со скоростью лесного пожара".
Натальи Вовк (Шабан) у дома, где проживала Дарья Дугина
25 августа, 14:08Сказано в эфире
Ветеран ВС США: Вовк подвела дочь под приговор, таких в живых не оставляют
"Ночью ее нашли мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и запиской в руке", — говорится в публикации.
Страна или город, где находилась эта квартира, не указаны.
В сообщении также публикуются фотографии, на которых якобы изображена погибшая. Однако, по некоторым данным, в действительности этот снимок был сделан в 2020 году.
Полиция Вены и МВД Австрии пока никак не прокомментировали РИА Новости эту информацию.
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
Франция, Польша, Украина – отец Натальи Вовк о перемещениях дочери в статусе беженки - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 07:09
Отец Натальи Вовк заявил, что его дочь уезжала в Европу как беженка
 
В миреРоссияВенаАвстрияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала