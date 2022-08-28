https://ria.ru/20220828/vovk-1812722499.html
В австрийской желтой прессе написали об "убийстве" Вовк
В австрийской желтой прессе написали об "убийстве" Вовк - РИА Новости, 28.08.2022
В австрийской желтой прессе написали об "убийстве" Вовк
Австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк якобы обнаружили мертвой на съемной квартире. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T16:36
2022-08-28T16:36
2022-08-28T19:20
в мире
россия
вена
австрия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ВЕНА, 28 авг — РИА Новости. Австрийское издание Exxpress сообщило, что подозреваемую в убийстве Дарьи Дугиной украинку Наталью Вовк якобы обнаружили мертвой на съемной квартире.В качестве источника информации издание привело сообщение, которое "распространяется в Telegram со скоростью лесного пожара"."Ночью ее нашли мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и запиской в руке", — говорится в публикации.Страна или город, где находилась эта квартира, не указаны.В сообщении также публикуются фотографии, на которых якобы изображена погибшая. Однако, по некоторым данным, в действительности этот снимок был сделан в 2020 году.Полиция Вены и МВД Австрии пока никак не прокомментировали РИА Новости эту информацию.Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье. Два дня спустя Федеральная служба безопасности России заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, а исполнитель преступления — гражданка Украины Наталья Вовк. По данным ФСБ, 23 июля она приехала в Россию с дочерью и следила за Дугиной. После управляемого подрыва машины исполнительница убийства с ребенком выехала в Эстонию через Псковскую область.
https://radiosputnik.ria.ru/20220825/vovk-1812083341.html
https://ria.ru/20220823/proisshestviya-1811460391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вена, австрия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Вена, Австрия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
16:36 28.08.2022 (обновлено: 19:20 28.08.2022)
В австрийской желтой прессе написали об "убийстве" Вовк
Австрийское издание Exxpress написало, что подозреваемую в убийстве Дугиной нашли мертвой