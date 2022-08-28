https://ria.ru/20220828/utechka-1812708054.html
Онлайн-кинотеатр Start подтвердил сообщения об утечке данных пользователей
Онлайн-кинотеатр Start подтвердил сообщения об утечке данных пользователей - РИА Новости, 28.08.2022
Онлайн-кинотеатр Start подтвердил сообщения об утечке данных пользователей
Онлайн-кинотеатр Start в своем Telegram-канале подтвердил утечку части данных некоторых пользователей. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T14:56
2022-08-28T14:56
2022-08-28T16:50
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148291/98/1482919847_0:141:3829:2294_1920x0_80_0_0_7823b723363a97737a666d3494875abc.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Онлайн-кинотеатр Start в своем Telegram-канале подтвердил утечку части данных некоторых пользователей."База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть, — имейл или телефон, с которого пользователь мог подключаться. В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров, а главное, нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации", — говорится в сообщении.В компании добавили, что уже исправили уязвимость, доступ к информации закрыт.Там также отметили, что утекшие данные относятся к 2021 году.Ранее в воскресенье в Telegram-каналах появилась информация, что данные около 44 миллионов пользователей онлайн-кинотеатра Start, включая тестовые записи, попали в открытый доступ. Отмечается, что данные включают имена и фамилии, адреса электронной почты и IP-адреса.
https://ria.ru/20220818/shtraf-1810586999.html
https://ria.ru/20220817/wildberries-1810180113.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148291/98/1482919847_291:0:3536:2434_1920x0_80_0_0_74815719ed5e299bf02f660800e2bf17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
14:56 28.08.2022 (обновлено: 16:50 28.08.2022)
Онлайн-кинотеатр Start подтвердил сообщения об утечке данных пользователей
Онлайн-кинотеатр Start подтвердил сообщения об утечке телефонов и адресов пользователей
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Онлайн-кинотеатр Start в своем Telegram-канале
подтвердил утечку части данных некоторых пользователей.
"База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть, — имейл или телефон, с которого пользователь мог подключаться. В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров, а главное, нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации", — говорится в сообщении.
В компании добавили, что уже исправили уязвимость, доступ к информации закрыт.
Там также отметили, что утекшие данные относятся к 2021 году.
Ранее в воскресенье в Telegram-каналах появилась информация, что данные около 44 миллионов пользователей онлайн-кинотеатра Start, включая тестовые записи, попали в открытый доступ. Отмечается, что данные включают имена и фамилии, адреса электронной почты и IP-адреса.