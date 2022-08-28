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Онлайн-кинотеатр Start подтвердил сообщения об утечке данных пользователей - РИА Новости, 28.08.2022
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Онлайн-кинотеатр Start подтвердил сообщения об утечке данных пользователей
Онлайн-кинотеатр Start подтвердил сообщения об утечке данных пользователей - РИА Новости, 28.08.2022
Онлайн-кинотеатр Start подтвердил сообщения об утечке данных пользователей
Онлайн-кинотеатр Start в своем Telegram-канале подтвердил утечку части данных некоторых пользователей. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T14:56
2022-08-28T16:50
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Онлайн-кинотеатр Start в своем Telegram-канале подтвердил утечку части данных некоторых пользователей."База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть, — имейл или телефон, с которого пользователь мог подключаться. В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров, а главное, нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации", — говорится в сообщении.В компании добавили, что уже исправили уязвимость, доступ к информации закрыт.Там также отметили, что утекшие данные относятся к 2021 году.Ранее в воскресенье в Telegram-каналах появилась информация, что данные около 44 миллионов пользователей онлайн-кинотеатра Start, включая тестовые записи, попали в открытый доступ. Отмечается, что данные включают имена и фамилии, адреса электронной почты и IP-адреса.
https://ria.ru/20220818/shtraf-1810586999.html
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общество
Общество
14:56 28.08.2022 (обновлено: 16:50 28.08.2022)
 
Онлайн-кинотеатр Start подтвердил сообщения об утечке данных пользователей

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил сообщения об утечке телефонов и адресов пользователей

© Fotolia / Francois DoisnelКомпьютеры в офисе
Компьютеры в офисе - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Fotolia / Francois Doisnel
Компьютеры в офисе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Онлайн-кинотеатр Start в своем Telegram-канале подтвердил утечку части данных некоторых пользователей.
"База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть, — имейл или телефон, с которого пользователь мог подключаться. В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров, а главное, нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации", — говорится в сообщении.
Курьер службы доставки Delivery Club едет на велосипеде на одной из улиц в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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В компании добавили, что уже исправили уязвимость, доступ к информации закрыт.
Там также отметили, что утекшие данные относятся к 2021 году.
Ранее в воскресенье в Telegram-каналах появилась информация, что данные около 44 миллионов пользователей онлайн-кинотеатра Start, включая тестовые записи, попали в открытый доступ. Отмечается, что данные включают имена и фамилии, адреса электронной почты и IP-адреса.
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