https://ria.ru/20220828/utechka-1812708054.html

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил сообщения об утечке данных пользователей

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил сообщения об утечке данных пользователей - РИА Новости, 28.08.2022

Онлайн-кинотеатр Start подтвердил сообщения об утечке данных пользователей

Онлайн-кинотеатр Start в своем Telegram-канале подтвердил утечку части данных некоторых пользователей. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T14:56

2022-08-28T14:56

2022-08-28T16:50

общество

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Онлайн-кинотеатр Start в своем Telegram-канале подтвердил утечку части данных некоторых пользователей."База не представляет собой большого интереса для злоумышленников, самое существенное, что там есть, — имейл или телефон, с которого пользователь мог подключаться. В базе нет паролей в открытом виде, истории просмотров, а главное, нет и не может быть данных банковских карт и другой финансовой информации", — говорится в сообщении.В компании добавили, что уже исправили уязвимость, доступ к информации закрыт.Там также отметили, что утекшие данные относятся к 2021 году.Ранее в воскресенье в Telegram-каналах появилась информация, что данные около 44 миллионов пользователей онлайн-кинотеатра Start, включая тестовые записи, попали в открытый доступ. Отмечается, что данные включают имена и фамилии, адреса электронной почты и IP-адреса.

https://ria.ru/20220818/shtraf-1810586999.html

https://ria.ru/20220817/wildberries-1810180113.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество