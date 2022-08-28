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Клишас предложил вводить оборотные штрафы для компаний за утечку данных
Клишас предложил вводить оборотные штрафы для компаний за утечку данных - РИА Новости, 28.08.2022
Клишас предложил вводить оборотные штрафы для компаний за утечку данных
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что считает оправданным вводить оборотные штрафы для компаний за утечку данных пользователей. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:53
2022-08-28T11:53
2022-08-28T12:34
экономика
россия
андрей клишас
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что считает оправданным вводить оборотные штрафы для компаний за утечку данных пользователей.Сенатор привел информацию ряда Telegram-каналов о том, что в открытый доступ якобы попали данные 44 миллионов пользователей, предположительно, онлайн-кинотеатра Start, среди этих данных их имена, пароли, адреса электронной почты, даты начала и окончания подписки."Нужны оборотные штрафы", — написал сенатор в своем Telegram-канале.Клишас пояснил РИА Новости, что оборотный штраф мог бы применяться "к любым фирмам, которые собирают персональные данные граждан".Ранее в СМИ со ссылкой на близкие к обсуждению инициативы источники писали, что в России может появиться специальный фонд материальной компенсации для пострадавших от утечек их персональных данных, наполнять который планируют штрафами от компаний, допустивших такие утечки.
https://ria.ru/20220818/shtraf-1810586999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, андрей клишас
Экономика, Россия, Андрей Клишас
11:53 28.08.2022 (обновлено: 12:34 28.08.2022)
Клишас предложил вводить оборотные штрафы для компаний за утечку данных
Сенатор Клишас предложил вводить оборотные штрафы для компаний за утечку данных
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил
, что считает оправданным вводить оборотные штрафы для компаний за утечку данных пользователей.
Сенатор привел информацию ряда Telegram-каналов о том, что в открытый доступ якобы попали данные 44 миллионов пользователей, предположительно, онлайн-кинотеатра Start, среди этих данных их имена, пароли, адреса электронной почты, даты начала и окончания подписки.
"Нужны оборотные штрафы", — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Клишас пояснил РИА Новости, что оборотный штраф мог бы применяться "к любым фирмам, которые собирают персональные данные граждан".
Ранее в СМИ со ссылкой на близкие к обсуждению инициативы источники писали, что в России
может появиться специальный фонд материальной компенсации для пострадавших от утечек их персональных данных, наполнять который планируют штрафами от компаний, допустивших такие утечки.