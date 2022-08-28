https://ria.ru/20220828/ukraina-1812737057.html
Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запасаться одеялами
Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запасаться одеялами - РИА Новости, 28.08.2022
Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запасаться одеялами
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, пишет газета Guardian. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T18:21
2022-08-28T18:21
2022-08-28T19:20
украина
киев
нафтогаз украины
юрий витренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156267/79/1562677964_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_3c831bbfc7e6b8489b3a5bcd254b60a9.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, пишет газета Guardian.По его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы. В связи с этим Витренко советует гражданам запастись теплыми вещами в преддверии наступления холодов. Сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, отмечает глава правления "Нафтогаза Украины"."Без финансовой поддержки (Запада) нам будет недоставать газа, это будет означать, что мы столкнемся с очень высокими рисками выхода из строя энергосистемы. <...> (Без импорта газа) на крупных участках Украины будут блэкауты", — добавил он.Как утверждает Витренко, Украине требуется десять миллиардов долларов на импорт газа. Союзники понимают, что страна нуждается в этих средствах, подчеркнул он, однако глава компании не уверен, что Киев сможет получить эти деньги.
https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156267/79/1562677964_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_6e3425e70b2d6c7cc7c0d30caf0f8b66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, нафтогаз украины, юрий витренко
Украина, Киев, Нафтогаз Украины, Юрий Витренко
18:21 28.08.2022 (обновлено: 19:20 28.08.2022)
Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запасаться одеялами
Guardian: глава "Нафтогаза" Витренко посоветовал украинцам запасаться одеялами к зиме