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Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запасаться одеялами - РИА Новости, 28.08.2022
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Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запасаться одеялами
Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запасаться одеялами - РИА Новости, 28.08.2022
Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запасаться одеялами
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, пишет газета Guardian. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T18:21
2022-08-28T19:20
украина
киев
нафтогаз украины
юрий витренко
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, пишет газета Guardian.По его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы. В связи с этим Витренко советует гражданам запастись теплыми вещами в преддверии наступления холодов. Сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, отмечает глава правления "Нафтогаза Украины"."Без финансовой поддержки (Запада) нам будет недоставать газа, это будет означать, что мы столкнемся с очень высокими рисками выхода из строя энергосистемы. &lt;...&gt; (Без импорта газа) на крупных участках Украины будут блэкауты", — добавил он.Как утверждает Витренко, Украине требуется десять миллиардов долларов на импорт газа. Союзники понимают, что страна нуждается в этих средствах, подчеркнул он, однако глава компании не уверен, что Киев сможет получить эти деньги.
https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html
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украина, киев, нафтогаз украины, юрий витренко
Украина, Киев, Нафтогаз Украины, Юрий Витренко
18:21 28.08.2022 (обновлено: 19:20 28.08.2022)
 
Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запасаться одеялами

Guardian: глава "Нафтогаза" Витренко посоветовал украинцам запасаться одеялами к зиме

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко
Глава Нафтогаза Украины Юрий Витренко - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, пишет газета Guardian.
По его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы. В связи с этим Витренко советует гражданам запастись теплыми вещами в преддверии наступления холодов. Сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, отмечает глава правления "Нафтогаза Украины".
"Без финансовой поддержки (Запада) нам будет недоставать газа, это будет означать, что мы столкнемся с очень высокими рисками выхода из строя энергосистемы. <...> (Без импорта газа) на крупных участках Украины будут блэкауты", — добавил он.
Как утверждает Витренко, Украине требуется десять миллиардов долларов на импорт газа. Союзники понимают, что страна нуждается в этих средствах, подчеркнул он, однако глава компании не уверен, что Киев сможет получить эти деньги.
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УкраинаКиевНафтогаз УкраиныЮрий Витренко
 
 
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