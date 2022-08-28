https://ria.ru/20220828/ukraina-1812737057.html

Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запасаться одеялами

Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запасаться одеялами - РИА Новости, 28.08.2022

Глава "Нафтогаза" посоветовал украинцам запасаться одеялами

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, пишет газета Guardian. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T18:21

2022-08-28T18:21

2022-08-28T19:20

украина

киев

нафтогаз украины

юрий витренко

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко посоветовал украинцам запастись одеялами и теплой одеждой в преддверии зимы, пишет газета Guardian.По его словам, в ходе отопительного сезона температура в помещениях составит 17-18 градусов по Цельсию, что на четыре градуса меньше нормы. В связи с этим Витренко советует гражданам запастись теплыми вещами в преддверии наступления холодов. Сам отопительный сезон начнется позже и закончится раньше, отмечает глава правления "Нафтогаза Украины"."Без финансовой поддержки (Запада) нам будет недоставать газа, это будет означать, что мы столкнемся с очень высокими рисками выхода из строя энергосистемы. <...> (Без импорта газа) на крупных участках Украины будут блэкауты", — добавил он.Как утверждает Витренко, Украине требуется десять миллиардов долларов на импорт газа. Союзники понимают, что страна нуждается в этих средствах, подчеркнул он, однако глава компании не уверен, что Киев сможет получить эти деньги.

https://ria.ru/20220725/zapad-1804653047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, киев, нафтогаз украины, юрий витренко