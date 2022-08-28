https://ria.ru/20220828/ukraina-1812733176.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 12 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T17:54
2022-08-28T17:54
2022-08-28T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 12 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.20 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра... 17.00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
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донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Украина
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 12 снарядов