https://ria.ru/20220828/ukraina-1812693981.html
Российские войска уничтожили нефтехранилище в районе Никополя
Российские войска уничтожили нефтехранилище в районе Никополя - РИА Новости, 28.08.2022
Российские войска уничтожили нефтехранилище в районе Никополя
ВКС России высокоточным оружием уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений украинских... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:08
2022-08-28T13:08
2022-08-28T13:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений украинских войск, сообщили в Минобороны РФ."В районе города Никополь Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ на Донбассе. Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Улаклы Донецкой Народной Республики, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:08 28.08.2022 (обновлено: 13:12 28.08.2022)
Российские войска уничтожили нефтехранилище в районе Никополя
Минобороны: российские войска уничтожили нефтехранилище в районе Никополя