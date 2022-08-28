https://ria.ru/20220828/ukraina-1812693981.html

Российские войска уничтожили нефтехранилище в районе Никополя

Российские войска уничтожили нефтехранилище в районе Никополя - РИА Новости, 28.08.2022

Российские войска уничтожили нефтехранилище в районе Никополя

ВКС России высокоточным оружием уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений украинских... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T13:08

2022-08-28T13:08

2022-08-28T13:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВКС России высокоточным оружием уничтожили нефтехранилище в Днепропетровской области, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений украинских войск, сообщили в Минобороны РФ."В районе города Никополь Днепропетровской области уничтожено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ на Донбассе. Также уничтожены восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Улаклы Донецкой Народной Республики, Травневое Харьковской области, Кавказ Николаевской области и Марганец Днепропетровской области", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)