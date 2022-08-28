https://ria.ru/20220828/ukraina-1812693777.html
ВКС России поразили цеха, где ремонтировали украинские вертолеты
ВКС России поразили цеха, где ремонтировали украинские вертолеты - РИА Новости, 28.08.2022
ВКС России поразили цеха, где ремонтировали украинские вертолеты
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине поразили цеха предприятия в Запорожье по ремонту авиатехники, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:07
2022-08-28T13:07
2022-08-28T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине поразили цеха предприятия в Запорожье по ремонту авиатехники, сообщило Минобороны.Кроме того, за сутки поражены три украинских пункта управления, в частности, пункт 54-й механизированной бригады украинских войск в районе Курахово Донецкой Народной Республики. Также поражены 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и украинская военная техника в 139-ти районах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по его словам, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:07 28.08.2022 (обновлено: 14:49 28.08.2022)
ВКС России поразили цеха, где ремонтировали украинские вертолеты
Российские ВКС поразили цеха "Мотор Сич" в Запорожье, где ремонтировали вертолеты ВСУ