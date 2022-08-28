https://ria.ru/20220828/ukraina-1812693777.html

ВКС России поразили цеха, где ремонтировали украинские вертолеты

ВКС России поразили цеха, где ремонтировали украинские вертолеты - РИА Новости, 28.08.2022

ВКС России поразили цеха, где ремонтировали украинские вертолеты

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине поразили цеха предприятия в Запорожье по ремонту авиатехники, сообщило Минобороны. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T13:07

2022-08-28T13:07

2022-08-28T14:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине поразили цеха предприятия в Запорожье по ремонту авиатехники, сообщило Минобороны.Кроме того, за сутки поражены три украинских пункта управления, в частности, пункт 54-й механизированной бригады украинских войск в районе Курахово Донецкой Народной Республики. Также поражены 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и украинская военная техника в 139-ти районах.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Конечная цель операции, по его словам, — освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)