https://ria.ru/20220828/ukraina-1812665502.html

NI: американская разведка ошиблась относительно планов России на Украине

NI: американская разведка ошиблась относительно планов России на Украине - РИА Новости, 28.08.2022

NI: американская разведка ошиблась относительно планов России на Украине

Разведывательные службы США ошиблись относительно планов России на Украине, пишет обозреватель The National Interest Рамзи Мардини. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T09:55

2022-08-28T09:55

2022-08-28T16:11

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Разведывательные службы США ошиблись относительно планов России на Украине, пишет обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.Как отмечается в статье, американские специалисты высказывали разные предположения и давали множество прогнозов по ходу специальной операции, но все их выводы основывались на непроверенной информации и теории вероятности. Это привело к тому, что Вашингтон интерпретировал данные так, как удобно ему, отметил автор.По словам колумниста, продвинутая система контрразведки в России представляет собой стойкую проблему для западных спецслужб. Он уточнил, что практически все предположения и предупреждения американских экспертов оказались ложными и не оправдались.Он убежден, что такими приемами американскую общественность вводили в заблуждение, чтобы заставить поддержать дорогостоящее и рискованное противостояние с Москвой.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220828/bayden-1812659890.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, украина, сша