09:55 28.08.2022 (обновлено: 16:11 28.08.2022)
NI: американская разведка ошиблась относительно планов России на Украине
NI: спецслужбы США раздували угрозу, так как не знали о планах России на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Разведывательные службы США ошиблись относительно планов России на Украине, пишет обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
Как отмечается в статье, американские специалисты высказывали разные предположения и давали множество прогнозов по ходу специальной операции, но все их выводы основывались на непроверенной информации и теории вероятности. Это привело к тому, что Вашингтон интерпретировал данные так, как удобно ему, отметил автор.
По словам колумниста, продвинутая система контрразведки в России представляет собой стойкую проблему для западных спецслужб. Он уточнил, что практически все предположения и предупреждения американских экспертов оказались ложными и не оправдались.
"Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России", — пишет Мардини.
Он убежден, что такими приемами американскую общественность вводили в заблуждение, чтобы заставить поддержать дорогостоящее и рискованное противостояние с Москвой.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
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