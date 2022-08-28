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NI: американская разведка ошиблась относительно планов России на Украине - РИА Новости, 28.08.2022
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NI: американская разведка ошиблась относительно планов России на Украине
NI: американская разведка ошиблась относительно планов России на Украине - РИА Новости, 28.08.2022
NI: американская разведка ошиблась относительно планов России на Украине
Разведывательные службы США ошиблись относительно планов России на Украине, пишет обозреватель The National Interest Рамзи Мардини. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T09:55
2022-08-28T16:11
политика
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Разведывательные службы США ошиблись относительно планов России на Украине, пишет обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.Как отмечается в статье, американские специалисты высказывали разные предположения и давали множество прогнозов по ходу специальной операции, но все их выводы основывались на непроверенной информации и теории вероятности. Это привело к тому, что Вашингтон интерпретировал данные так, как удобно ему, отметил автор.По словам колумниста, продвинутая система контрразведки в России представляет собой стойкую проблему для западных спецслужб. Он уточнил, что практически все предположения и предупреждения американских экспертов оказались ложными и не оправдались.Он убежден, что такими приемами американскую общественность вводили в заблуждение, чтобы заставить поддержать дорогостоящее и рискованное противостояние с Москвой.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, россия, украина, сша
Политика, Россия, Украина, США
09:55 28.08.2022 (обновлено: 16:11 28.08.2022)
 
NI: американская разведка ошиблась относительно планов России на Украине

NI: спецслужбы США раздували угрозу, так как не знали о планах России на Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteШтаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Штаб-квартира ЦРУ в Лэнгли, штат Виргиния. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Разведывательные службы США ошиблись относительно планов России на Украине, пишет обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
Как отмечается в статье, американские специалисты высказывали разные предположения и давали множество прогнозов по ходу специальной операции, но все их выводы основывались на непроверенной информации и теории вероятности. Это привело к тому, что Вашингтон интерпретировал данные так, как удобно ему, отметил автор.
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По словам колумниста, продвинутая система контрразведки в России представляет собой стойкую проблему для западных спецслужб. Он уточнил, что практически все предположения и предупреждения американских экспертов оказались ложными и не оправдались.
"Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России", — пишет Мардини.
Он убежден, что такими приемами американскую общественность вводили в заблуждение, чтобы заставить поддержать дорогостоящее и рискованное противостояние с Москвой.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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