https://ria.ru/20220828/ukraina-1812653950.html

"Ни единого доллара": в США выступили с резким призывом по Украине

"Ни единого доллара": в США выступили с резким призывом по Украине - РИА Новости, 28.08.2022

"Ни единого доллара": в США выступили с резким призывом по Украине

США не должны отправлять Украине "ни единого доллара", Вашингтону следует сосредоточиться на внутренних проблемах, заявил в интервью изданию The American... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T06:52

2022-08-28T06:52

2022-08-28T10:30

в мире

джо байден

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

нато

россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США не должны отправлять Украине "ни единого доллара", Вашингтону следует сосредоточиться на внутренних проблемах, заявил в интервью изданию The American Conservative член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп.В среду президент Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине — почти в три миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе"."Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы", — подчеркнул Бишоп.По его словам, "непрекращающееся" финансирование Киева является ярким примером политики Байдена "Америка в последнюю очередь".Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220827/bayden-1812560971.html

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в мире, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, нато, россия