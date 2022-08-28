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"Ни единого доллара": в США выступили с резким призывом по Украине - РИА Новости, 28.08.2022
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"Ни единого доллара": в США выступили с резким призывом по Украине
"Ни единого доллара": в США выступили с резким призывом по Украине - РИА Новости, 28.08.2022
"Ни единого доллара": в США выступили с резким призывом по Украине
США не должны отправлять Украине "ни единого доллара", Вашингтону следует сосредоточиться на внутренних проблемах, заявил в интервью изданию The American... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T06:52
2022-08-28T10:30
в мире
джо байден
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
нато
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США не должны отправлять Украине "ни единого доллара", Вашингтону следует сосредоточиться на внутренних проблемах, заявил в интервью изданию The American Conservative член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп.В среду президент Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине — почти в три миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе"."Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы", — подчеркнул Бишоп.По его словам, "непрекращающееся" финансирование Киева является ярким примером политики Байдена "Америка в последнюю очередь".Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, нато, россия
В мире, Джо Байден, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, НАТО, Россия
06:52 28.08.2022 (обновлено: 10:30 28.08.2022)
 
"Ни единого доллара": в США выступили с резким призывом по Украине

Американский конгрессмен Бишоп призвал США прекратить финансирование Украины

© AFP 2022 / Dimitar DilkoffУкраинский флаг в небе над монументом "Родина-мать" в Киеве
Украинский флаг в небе над монументом Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AFP 2022 / Dimitar Dilkoff
Украинский флаг в небе над монументом "Родина-мать" в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США не должны отправлять Украине "ни единого доллара", Вашингтону следует сосредоточиться на внутренних проблемах, заявил в интервью изданию The American Conservative член палаты представителей от Республиканской партии Дэн Бишоп.
В среду президент Джо Байден заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине — почти в три миллиарда долларов. Новый пакет позволит Киеву приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары для обороны в "долгосрочной перспективе".
"Мы не должны отправлять Украине ни единого доллара, не говоря уже о трех миллиардах. Мы уже потратили гораздо больше того, что готов потратить любой наш европейский союзник, но при этом мы не можем собрать и малой толики этих средств на обеспечение безопасности собственной границы", — подчеркнул Бишоп.
По его словам, "непрекращающееся" финансирование Киева является ярким примером политики Байдена "Америка в последнюю очередь".
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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В миреДжо БайденСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаНАТОРоссия
 
 
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