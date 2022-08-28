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В Триполи выросло число погибших во время столкновений - РИА Новости, 28.08.2022
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В Триполи выросло число погибших во время столкновений
В Триполи выросло число погибших во время столкновений - РИА Новости, 28.08.2022
В Триполи выросло число погибших во время столкновений
Число погибших в ходе столкновений в Триполи возросло до 32 человек, еще 159 ранены, сообщил в воскресенье минздрав в составе Правительства национального... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T15:14
2022-08-28T15:14
в мире
триполи
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ДОХА, 28 авг — РИА Новости. Число погибших в ходе столкновений в Триполи возросло до 32 человек, еще 159 ранены, сообщил в воскресенье минздрав в составе Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии."В результате столкновений между силами, верными ПНЕ во главе с Абдельхамидом Дбейбой, и лояльными правительству Фатхи Башаги, избранному парламентом, погибли 32 человек. Число раненых выросло до 159 человек", - отмечается в сообщении, опубликованном в аккаунтах министерства в соцсетях.Ранее минздрав ПНЕ объявил, что в ходе столкновений в Триполи между формированиями Дбейбы и Башаги погибли 23 человека и 140 получили ранения. Столкновения, о которых идет речь, разгорелись в пятницу утром и к вечеру того же дня прекратились.
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в мире, триполи
В мире, Триполи
15:14 28.08.2022
 
В Триполи выросло число погибших во время столкновений

Число погибших во время столкновений в Триполи выросло до 32 человек

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПротесты в Триполи
Протесты в Триполи - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Протесты в Триполи. Архивное фото
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ДОХА, 28 авг — РИА Новости. Число погибших в ходе столкновений в Триполи возросло до 32 человек, еще 159 ранены, сообщил в воскресенье минздрав в составе Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.
"В результате столкновений между силами, верными ПНЕ во главе с Абдельхамидом Дбейбой, и лояльными правительству Фатхи Башаги, избранному парламентом, погибли 32 человек. Число раненых выросло до 159 человек", - отмечается в сообщении, опубликованном в аккаунтах министерства в соцсетях.
Ранее минздрав ПНЕ объявил, что в ходе столкновений в Триполи между формированиями Дбейбы и Башаги погибли 23 человека и 140 получили ранения. Столкновения, о которых идет речь, разгорелись в пятницу утром и к вечеру того же дня прекратились.
Триполи, Ливия - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
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