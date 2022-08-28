https://ria.ru/20220828/tripoli-1812710183.html

В Триполи выросло число погибших во время столкновений

В Триполи выросло число погибших во время столкновений - РИА Новости, 28.08.2022

В Триполи выросло число погибших во время столкновений

Число погибших в ходе столкновений в Триполи возросло до 32 человек, еще 159 ранены, сообщил в воскресенье минздрав в составе Правительства национального... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T15:14

2022-08-28T15:14

2022-08-28T15:14

в мире

триполи

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ДОХА, 28 авг — РИА Новости. Число погибших в ходе столкновений в Триполи возросло до 32 человек, еще 159 ранены, сообщил в воскресенье минздрав в составе Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии."В результате столкновений между силами, верными ПНЕ во главе с Абдельхамидом Дбейбой, и лояльными правительству Фатхи Башаги, избранному парламентом, погибли 32 человек. Число раненых выросло до 159 человек", - отмечается в сообщении, опубликованном в аккаунтах министерства в соцсетях.Ранее минздрав ПНЕ объявил, что в ходе столкновений в Триполи между формированиями Дбейбы и Башаги погибли 23 человека и 140 получили ранения. Столкновения, о которых идет речь, разгорелись в пятницу утром и к вечеру того же дня прекратились.

https://ria.ru/20220827/tripoli-1812468221.html

триполи

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, триполи