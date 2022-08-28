Рейтинг@Mail.ru
Число погибших в боях в столице Ливии выросло почти вдвое - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220828/tripoli-1812644526.html
Число погибших в боях в столице Ливии выросло почти вдвое
Число погибших в боях в столице Ливии выросло почти вдвое - РИА Новости, 28.08.2022
Число погибших в боях в столице Ливии выросло почти вдвое
Двадцать три человека погибли, 140 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране, РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T00:24
2022-08-28T07:37
в мире
ливия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812589481_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_688d407334cbce2adef22e1727abb4a7.jpg
КАИР, 28 авг - РИА Новости. Двадцать три человека погибли, 140 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране, сообщает минздрав Правительства национального согласия (ПНЕ) Ливии.В пятницу утром в Триполи разгорелись бои между отрядами, лояльными главе ПНЕ Ливии Абдельхамиду Дбейбе с одной стороны и избранному парламентом премьеру Фатхи Башаге с другой.По информации телеканала Al-Arabiya, формирования командиров, близких к Башаге, в пятницу днем пытались войти в Триполи с трех сторон. Одно из формирований установило контроль над дорогой в аэропорт Триполи. К вечеру пятницы столкновения прекратились.По данным СМИ, лояльное Дбейбе подразделение "Силы специального реагирования" смогло захватить ряд зданий в Триполи, в которых базировалась союзная Башаге группировка "ан-Наваси".В правительстве Башаги заявили, что не имеют отношения к происходящему, выразив вместе с тем стремление начать работу в ливийской столице.Главы конкурирующих правительств в Ливии Абдельхамид Дбейба и Фатхи Башага обвинили друг друга в эскалации ситуации.На этой неделе избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия, чтобы не допустить кровопролития. В свою очередь Дбейба посоветовал Башаге, претендующему на власть в Триполи, сосредоточить усилия на участии в выборах.В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за назначение бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба отказался передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае Башага после неудачной попытки разместить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
https://ria.ru/20220703/liviya-1799873081.html
https://ria.ru/20220729/liviya-1805739276.html
ливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812589481_231:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_76c6a5c772bfabcc5d9713d7160f69e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливия
В мире, Ливия
00:24 28.08.2022 (обновлено: 07:37 28.08.2022)
 
Число погибших в боях в столице Ливии выросло почти вдвое

Число погибших в боях в Триполи выросло до 23, 140 человек получили ранения

© AP Photo / Yousef MuradТриполи
Триполи - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Yousef Murad
Триполи. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 28 авг - РИА Новости. Двадцать три человека погибли, 140 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране, сообщает минздрав Правительства национального согласия (ПНЕ) Ливии.
В пятницу утром в Триполи разгорелись бои между отрядами, лояльными главе ПНЕ Ливии Абдельхамиду Дбейбе с одной стороны и избранному парламентом премьеру Фатхи Башаге с другой.
"Погибших – 23 человека, раненых – 140", - сообщает минздрав.
По информации телеканала Al-Arabiya, формирования командиров, близких к Башаге, в пятницу днем пытались войти в Триполи с трех сторон. Одно из формирований установило контроль над дорогой в аэропорт Триполи. К вечеру пятницы столкновения прекратились.
По данным СМИ, лояльное Дбейбе подразделение "Силы специального реагирования" смогло захватить ряд зданий в Триполи, в которых базировалась союзная Башаге группировка "ан-Наваси".
Автомобиль, сгоревший в результате протестов, возле здания палаты представителей в городе Тобрук, Ливия - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 10:02
Ливийские военные поддержали требования демонстрантов
В правительстве Башаги заявили, что не имеют отношения к происходящему, выразив вместе с тем стремление начать работу в ливийской столице.
Главы конкурирующих правительств в Ливии Абдельхамид Дбейба и Фатхи Башага обвинили друг друга в эскалации ситуации.
На этой неделе избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия, чтобы не допустить кровопролития. В свою очередь Дбейба посоветовал Башаге, претендующему на власть в Триполи, сосредоточить усилия на участии в выборах.
В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за назначение бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба отказался передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае Башага после неудачной попытки разместить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 00:51
Совбез ООН продлил миссию в Ливии
 
В миреЛивия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала