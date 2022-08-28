https://ria.ru/20220828/tripoli-1812644526.html
Число погибших в боях в столице Ливии выросло почти вдвое
Число погибших в боях в столице Ливии выросло почти вдвое - РИА Новости, 28.08.2022
Число погибших в боях в столице Ливии выросло почти вдвое
Двадцать три человека погибли, 140 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране, РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T00:24
2022-08-28T00:24
2022-08-28T07:37
в мире
ливия
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КАИР, 28 авг - РИА Новости. Двадцать три человека погибли, 140 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране, сообщает минздрав Правительства национального согласия (ПНЕ) Ливии.В пятницу утром в Триполи разгорелись бои между отрядами, лояльными главе ПНЕ Ливии Абдельхамиду Дбейбе с одной стороны и избранному парламентом премьеру Фатхи Башаге с другой.По информации телеканала Al-Arabiya, формирования командиров, близких к Башаге, в пятницу днем пытались войти в Триполи с трех сторон. Одно из формирований установило контроль над дорогой в аэропорт Триполи. К вечеру пятницы столкновения прекратились.По данным СМИ, лояльное Дбейбе подразделение "Силы специального реагирования" смогло захватить ряд зданий в Триполи, в которых базировалась союзная Башаге группировка "ан-Наваси".В правительстве Башаги заявили, что не имеют отношения к происходящему, выразив вместе с тем стремление начать работу в ливийской столице.Главы конкурирующих правительств в Ливии Абдельхамид Дбейба и Фатхи Башага обвинили друг друга в эскалации ситуации.На этой неделе избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия, чтобы не допустить кровопролития. В свою очередь Дбейба посоветовал Башаге, претендующему на власть в Триполи, сосредоточить усилия на участии в выборах.В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за назначение бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба отказался передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае Башага после неудачной попытки разместить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.
https://ria.ru/20220703/liviya-1799873081.html
https://ria.ru/20220729/liviya-1805739276.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливия
00:24 28.08.2022 (обновлено: 07:37 28.08.2022)
Число погибших в боях в столице Ливии выросло почти вдвое
Число погибших в боях в Триполи выросло до 23, 140 человек получили ранения
КАИР, 28 авг - РИА Новости. Двадцать три человека погибли, 140 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране, сообщает минздрав Правительства национального согласия (ПНЕ) Ливии.
В пятницу утром в Триполи
разгорелись бои между отрядами, лояльными главе ПНЕ Ливии
Абдельхамиду Дбейбе с одной стороны и избранному парламентом премьеру Фатхи Башаге с другой.
"Погибших – 23 человека, раненых – 140", - сообщает минздрав.
По информации телеканала Al-Arabiya, формирования командиров, близких к Башаге, в пятницу днем пытались войти в Триполи с трех сторон. Одно из формирований установило контроль над дорогой в аэропорт Триполи. К вечеру пятницы столкновения прекратились.
По данным СМИ, лояльное Дбейбе подразделение "Силы специального реагирования" смогло захватить ряд зданий в Триполи, в которых базировалась союзная Башаге группировка "ан-Наваси".
В правительстве Башаги заявили, что не имеют отношения к происходящему, выразив вместе с тем стремление начать работу в ливийской столице.
Главы конкурирующих правительств в Ливии Абдельхамид Дбейба и Фатхи Башага обвинили друг друга в эскалации ситуации.
На этой неделе избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия, чтобы не допустить кровопролития. В свою очередь Дбейба посоветовал Башаге, претендующему на власть в Триполи, сосредоточить усилия на участии в выборах.
В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за назначение бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба отказался передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае Башага после неудачной попытки разместить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.