https://ria.ru/20220828/tripoli-1812644526.html

Число погибших в боях в столице Ливии выросло почти вдвое

Число погибших в боях в столице Ливии выросло почти вдвое - РИА Новости, 28.08.2022

Число погибших в боях в столице Ливии выросло почти вдвое

Двадцать три человека погибли, 140 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране, РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T00:24

2022-08-28T00:24

2022-08-28T07:37

в мире

ливия

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КАИР, 28 авг - РИА Новости. Двадцать три человека погибли, 140 получили ранения в столкновениях в ливийской столице Триполи между формированиями политиков, претендующих на власть в стране, сообщает минздрав Правительства национального согласия (ПНЕ) Ливии.В пятницу утром в Триполи разгорелись бои между отрядами, лояльными главе ПНЕ Ливии Абдельхамиду Дбейбе с одной стороны и избранному парламентом премьеру Фатхи Башаге с другой.По информации телеканала Al-Arabiya, формирования командиров, близких к Башаге, в пятницу днем пытались войти в Триполи с трех сторон. Одно из формирований установило контроль над дорогой в аэропорт Триполи. К вечеру пятницы столкновения прекратились.По данным СМИ, лояльное Дбейбе подразделение "Силы специального реагирования" смогло захватить ряд зданий в Триполи, в которых базировалась союзная Башаге группировка "ан-Наваси".В правительстве Башаги заявили, что не имеют отношения к происходящему, выразив вместе с тем стремление начать работу в ливийской столице.Главы конкурирующих правительств в Ливии Абдельхамид Дбейба и Фатхи Башага обвинили друг друга в эскалации ситуации.На этой неделе избранный парламентом премьер Ливии Фатхи Башага направил письмо Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия, чтобы не допустить кровопролития. В свою очередь Дбейба посоветовал Башаге, претендующему на власть в Триполи, сосредоточить усилия на участии в выборах.В феврале заседающий на востоке Ливии парламент проголосовал за назначение бывшего главы МВД Фатхи Башаги на пост премьера. В марте министры из правительства, сформированного Башагой, принесли присягу перед парламентом в городе Тобрук. Действующий глава правительства национального единства Абдельхамид Дбейба отказался передавать власть до президентских выборов, что грозит стране очередным двоевластием. В мае Башага после неудачной попытки разместить кабмин в Триполи заявил, что правительство начнет работать в городе Сирт.

https://ria.ru/20220703/liviya-1799873081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, ливия