ВС Китая направили 23 самолета и восемь кораблей к Тайваню
Минобороны Тайваня: ВС Китая направили в острову 23 самолета и восемь кораблей
Тайвань. Архивное фото
ПЕКИН, 28 авг - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня в воскресенье зафиксировали приближение к острову 23 самолетов и восьми кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), следует из ежедневной сводки тайваньского оборонного ведомства.
Отмечается, что 10 самолетов пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива, в том числе три истребителя J-11, один Су-30, два J-10, два J-16, один ударный вертолет Wz-10 и противолодочный самолет Y-8.
По данным ведомства, Тайвань направил воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, выпустил радиопредупреждения, а также развернул зенитно-ракетные комплексы.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после недавнего визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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