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Косачев прокомментировал слова Борреля о готовности ЕС "платить за свободу" - РИА Новости, 28.08.2022
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Косачев прокомментировал слова Борреля о готовности ЕС "платить за свободу"
Косачев прокомментировал слова Борреля о готовности ЕС "платить за свободу" - РИА Новости, 28.08.2022
Косачев прокомментировал слова Борреля о готовности ЕС "платить за свободу"
Запад должен осознавать, что его "свобода" обустраивать свои интересы за счет интересов других государств заканчивается, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T20:11
2022-08-28T20:15
жозеп боррель
украина
нато
россия
европа
в мире
константин косачев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Запад должен осознавать, что его "свобода" обустраивать свои интересы за счет интересов других государств заканчивается, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнется с серьезными вызовами в связи с антироссийскими санкциями. Боррель добавил, что европейцы "должны быть готовы заплатить цену за свободу"."Если под "свободой" понимать право Евросоюза и НАТО и далее бесцеремонно обустраивать свои интересы за счет интересов других европейских и неевропейских стран, причем не взирая на эти интересы, то такая свобода для Запада действительно заканчивается, и она не продается. Подзуживаемая американцами и прочими англосаксами объединенная Европа освободилась от взаимовыгодного сотрудничества с Россией по газу, удобрениям, транссибирским пролетам, научным, образовательным и туристическим обменам, заплатив взамен непомерную цену за еще большую несвободу от тех же американцев и прочих англосаксов, не более того", - отметил законодатель.Косачев добавил, что если понимать под "свободой" демагогию Запада на тему якобы "освобождения Украины от российской агрессии", то и это прямая ложь."Россия на свободу Украины не посягала и не посягает. Россия обеспечивает свободу той части до поры до времени украинского населения от правового, политического, гуманитарного и физического произвола, на которую посягнула майданная власть и которую на протяжении многих лет не смогли обеспечить ни европейцы, ни американцы с прочими англосаксами", - пояснил он.Кроме того, пишет Косачев, если понимать под "свободой" выдачу бесконечных и бессрочных индульгенций украинским властям на свободу произвола в отношении собственных граждан, собственной истории и собственных интересов, то "эту цену придется заплатить как нынешней Украине, так и всем ее покровителям, начиная с американцев и прочих англосаксов и заканчивая теми европейцами, которые не смогли сделать правильный выбор между геополитическими игрищами в однополярность и реальной геополитической свободой многополярного мира".И в этом смысле "цена за свободу" действительно реальна, заключил законодатель.
https://ria.ru/20220727/borrel-1805271119.html
https://ria.ru/20220827/revolyutsiya-1812459045.html
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жозеп боррель, украина, нато, россия, европа, в мире, константин косачев
Жозеп Боррель, Украина, НАТО, Россия, Европа, В мире, Константин Косачев
20:11 28.08.2022 (обновлено: 20:15 28.08.2022)
 
Косачев прокомментировал слова Борреля о готовности ЕС "платить за свободу"

Косачев призвал ЕС осознать окончание "свободы" обустраивать свои интересы за счет других

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Запад должен осознавать, что его "свобода" обустраивать свои интересы за счет интересов других государств заканчивается, написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнется с серьезными вызовами в связи с антироссийскими санкциями. Боррель добавил, что европейцы "должны быть готовы заплатить цену за свободу".
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"Если под "свободой" понимать право Евросоюза и НАТО и далее бесцеремонно обустраивать свои интересы за счет интересов других европейских и неевропейских стран, причем не взирая на эти интересы, то такая свобода для Запада действительно заканчивается, и она не продается. Подзуживаемая американцами и прочими англосаксами объединенная Европа освободилась от взаимовыгодного сотрудничества с Россией по газу, удобрениям, транссибирским пролетам, научным, образовательным и туристическим обменам, заплатив взамен непомерную цену за еще большую несвободу от тех же американцев и прочих англосаксов, не более того", - отметил законодатель.
Косачев добавил, что если понимать под "свободой" демагогию Запада на тему якобы "освобождения Украины от российской агрессии", то и это прямая ложь.
"Россия на свободу Украины не посягала и не посягает. Россия обеспечивает свободу той части до поры до времени украинского населения от правового, политического, гуманитарного и физического произвола, на которую посягнула майданная власть и которую на протяжении многих лет не смогли обеспечить ни европейцы, ни американцы с прочими англосаксами", - пояснил он.
Кроме того, пишет Косачев, если понимать под "свободой" выдачу бесконечных и бессрочных индульгенций украинским властям на свободу произвола в отношении собственных граждан, собственной истории и собственных интересов, то "эту цену придется заплатить как нынешней Украине, так и всем ее покровителям, начиная с американцев и прочих англосаксов и заканчивая теми европейцами, которые не смогли сделать правильный выбор между геополитическими игрищами в однополярность и реальной геополитической свободой многополярного мира".
И в этом смысле "цена за свободу" действительно реальна, заключил законодатель.
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Жозеп БоррельУкраинаНАТОРоссияЕвропаВ миреКонстантин Косачев
 
 
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