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СКЦ разрешил выход семи судов с Украины в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 28.08.2022
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СКЦ разрешил выход семи судов с Украины в рамках продуктовой сделки
СКЦ разрешил выход семи судов с Украины в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 28.08.2022
СКЦ разрешил выход семи судов с Украины в рамках продуктовой сделки
Совместный координационный центр разрешил выход в воскресенье семи судам с Украины в рамках продуктовой сделки. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T01:02
2022-08-28T01:02
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ООН, 28 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход в воскресенье семи судам с Украины в рамках продуктовой сделки.Речь идет о судне INVINCIBLE II, которое пойдет из Черноморска в Китай. Оно повезет 49 500 тонн ячменя.Судно SILVER LADY пойдет из порта Южный в Италию с 39 494 тоннами кукурузы.Судно FPMC B 201 отправится из Одессы в Египет с 33 тысячами тонн пшеницы.Судно AEOLOS пойдет из Одессы в Роттердам с 30 тысячами тонн кукурузы.Судно MELINA пойдет из Южного в Румынию с 27 500 тонн кукурузы.Судно SOFIE BULKER пойдет из Одессы в Испанию с 27 000 тонн ячменя.Судно ANASTASIA пойдет из Черноморска в Турцию с 3,8 тысячами тонн пшеницы.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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украина, в мире
Украина, В мире
01:02 28.08.2022
 
СКЦ разрешил выход семи судов с Украины в рамках продуктовой сделки

СКЦ разрешил выход в воскресенье семи судов с Украины в рамках продуктовой сделки

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСудно
Судно - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
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ООН, 28 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход в воскресенье семи судам с Украины в рамках продуктовой сделки.
"Совместный координационный центр (СКЦ) сегодня санкционировал движение семи судов, перевозящих в общей сложности 210 294 тонн зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - отмечается в сообщении СКЦ.
Речь идет о судне INVINCIBLE II, которое пойдет из Черноморска в Китай. Оно повезет 49 500 тонн ячменя.
Судно SILVER LADY пойдет из порта Южный в Италию с 39 494 тоннами кукурузы.
Судно FPMC B 201 отправится из Одессы в Египет с 33 тысячами тонн пшеницы.
Судно AEOLOS пойдет из Одессы в Роттердам с 30 тысячами тонн кукурузы.
Судно MELINA пойдет из Южного в Румынию с 27 500 тонн кукурузы.
Судно SOFIE BULKER пойдет из Одессы в Испанию с 27 000 тонн ячменя.
Судно ANASTASIA пойдет из Черноморска в Турцию с 3,8 тысячами тонн пшеницы.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сухогруз Brave Commander с пшеницей выходит из порта Южный близ Одессы - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 23:09
СКЦ объявил о новом маршруте для судов в рамках продуктовой сделки
 
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