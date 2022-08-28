https://ria.ru/20220828/suda-1812646172.html

СКЦ разрешил выход семи судов с Украины в рамках продуктовой сделки

СКЦ разрешил выход семи судов с Украины в рамках продуктовой сделки - РИА Новости, 28.08.2022

СКЦ разрешил выход семи судов с Украины в рамках продуктовой сделки

Совместный координационный центр разрешил выход в воскресенье семи судам с Украины в рамках продуктовой сделки. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T01:02

2022-08-28T01:02

2022-08-28T01:02

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806888442_0:13:1226:702_1920x0_80_0_0_126d18f8b580b178a7067167bb9f97e9.jpg

ООН, 28 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход в воскресенье семи судам с Украины в рамках продуктовой сделки.Речь идет о судне INVINCIBLE II, которое пойдет из Черноморска в Китай. Оно повезет 49 500 тонн ячменя.Судно SILVER LADY пойдет из порта Южный в Италию с 39 494 тоннами кукурузы.Судно FPMC B 201 отправится из Одессы в Египет с 33 тысячами тонн пшеницы.Судно AEOLOS пойдет из Одессы в Роттердам с 30 тысячами тонн кукурузы.Судно MELINA пойдет из Южного в Румынию с 27 500 тонн кукурузы.Судно SOFIE BULKER пойдет из Одессы в Испанию с 27 000 тонн ячменя.Судно ANASTASIA пойдет из Черноморска в Турцию с 3,8 тысячами тонн пшеницы.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

https://ria.ru/20220825/skts-1812201761.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, в мире