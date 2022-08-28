СКЦ разрешил выход семи судов с Украины в рамках продуктовой сделки
СКЦ разрешил выход в воскресенье семи судов с Украины в рамках продуктовой сделки
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Судно. Архивное фото
ООН, 28 авг - РИА Новости. Совместный координационный центр разрешил выход в воскресенье семи судам с Украины в рамках продуктовой сделки.
"Совместный координационный центр (СКЦ) сегодня санкционировал движение семи судов, перевозящих в общей сложности 210 294 тонн зерна и пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", - отмечается в сообщении СКЦ.
Речь идет о судне INVINCIBLE II, которое пойдет из Черноморска в Китай. Оно повезет 49 500 тонн ячменя.
Судно SILVER LADY пойдет из порта Южный в Италию с 39 494 тоннами кукурузы.
Судно AEOLOS пойдет из Одессы в Роттердам с 30 тысячами тонн кукурузы.
Судно MELINA пойдет из Южного в Румынию с 27 500 тонн кукурузы.
Судно SOFIE BULKER пойдет из Одессы в Испанию с 27 000 тонн ячменя.
Судно ANASTASIA пойдет из Черноморска в Турцию с 3,8 тысячами тонн пшеницы.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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